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Norveçli Taraftarların Kürek Çekme Kutlaması Şimdiden Dünya Kupası’na Damga Vurdu

etiket Norveçli Taraftarların Kürek Çekme Kutlaması Şimdiden Dünya Kupası’na Damga Vurdu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.06.2026 - 17:44
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Norveç, Senegal’i 3-2 mağlup ederek Dünya Kupası’nda gruptan çıkmayı garantilemişti. Norveçli futbolcuların maç sonunda taraftarlarla birlikte yaptığı kürek çekme sevinci ise sosyal medyada da büyük beğeni toplamıştı. Norveçli taraftarların sevinci şimdiden Dünya Kupası’nın unutulmazları arasına girdi.

İşte Norveç usulü sevince katılanlar 👇

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
26 Gün
:
03 Saat
:
53 Dakika
:
35 Saniye
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Gelecek Maçlar

26 Haziran 05:00
TUR
TUR
-
USA
USA
26 Haziran 05:00
PAR
PAR
-
AUS
AUS
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Norveç taraftarları, Senegal taraftarlarına “kürek çekmeyi” öğretiyor. 👇

Norveçli çocukların kürek çekme sevinci 👇

Norveç taraftarları, ABD’nin ünlü Times Meydanı’nı ele geçirdi. 👇

New York metrosu, Norveçli kürekçilerle çalışıyor. 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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