Norveçli Taraftarların Kürek Çekme Kutlaması Şimdiden Dünya Kupası’na Damga Vurdu
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Norveç, Senegal’i 3-2 mağlup ederek Dünya Kupası’nda gruptan çıkmayı garantilemişti. Norveçli futbolcuların maç sonunda taraftarlarla birlikte yaptığı kürek çekme sevinci ise sosyal medyada da büyük beğeni toplamıştı. Norveçli taraftarların sevinci şimdiden Dünya Kupası’nın unutulmazları arasına girdi.
İşte Norveç usulü sevince katılanlar 👇
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Norveç taraftarları, Senegal taraftarlarına “kürek çekmeyi” öğretiyor. 👇
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Norveçli çocukların kürek çekme sevinci 👇
Norveç taraftarları, ABD’nin ünlü Times Meydanı’nı ele geçirdi. 👇
New York metrosu, Norveçli kürekçilerle çalışıyor. 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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