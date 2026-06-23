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Norveç Milli Takımı Senegal Galibiyetini Taraftarla Kürek Çekerek Kutladı

etiket Norveç Milli Takımı Senegal Galibiyetini Taraftarla Kürek Çekerek Kutladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
23.06.2026 - 12:49
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New Jersey'de oynanan grup maçında Norveç Senegal'i 3-2 mağlup ederek son 32 turunu garantiledi. 28 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılan Norveç'in ilk iki maçta aldığı 6 puan taraftarın büyük coşkusuna sahne oldu. Maçın ardından ABD'de sık sık görülen Norveçli taraftarların kürek çekme ritüeline bu kez futbolcular da katıldı. Ortaya unutulmaz görüntüler çıktı.

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Norveç Milli Takımı kupanın en çok merak edilen takımlarından biriydi.

Norveç Milli Takımı kupanın en çok merak edilen takımlarından biriydi.

Odegaard, Haaland ve Sörloth gibi yıldızlarıyla kupaya renk katması beklenen Kuzey ekibi maçlar başlamadan turnuvaya damga vurdu. Özellikle fotoğraf çekimleri tüm dünyada viral olurken tema olarak Vikingler seçildi.

Taraftarın kürek çekerek yaptığı sevince Senegal galibiyeti sonrası futbolcular da ortak oldu ve ortaya unutulmaz görüntüler çıktı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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