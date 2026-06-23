Gökhan Dinç'in Viral Olan Yatay Futbola İsyanı Farklı Dünya Dillerine Çevrildi
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Orhan Pamuk, Yaşar Kemal gibi önemli yazarların eserlerinin veya dünyada popüler olan dizilerin farklı dillerde çevirilerinin yayınlanması alışık olduğumuz bir durum. Ancak ilk kez Türkiye'den bir spor yorumcusu global anlamda viral oldu. Yorumcu Gökhan Dinç'in Paraguay maçından sonra yatay futbola açtığı isyan bayrağı farklı dillere de çevrildi.
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Ülkemizden çıkıp dünyaya yayılan isyanı bir kez daha hatırlayalım.
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Paylaşım o kadar tuttu ki yabancılar bile tek kelime Türkçe bilmemelerine rağmen olayı anladı.
Gökhan Dinç gittikçe sıkıcılaşan ve yan pas oyununa dönüşen futbola karşı isyanın öncüsü oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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