article/comments
article/share
Haberler
Spor
Gökhan Dinç'in Viral Olan Yatay Futbola İsyanı Farklı Dünya Dillerine Çevrildi

Gökhan Dinç'in Viral Olan Yatay Futbola İsyanı Farklı Dünya Dillerine Çevrildi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
23.06.2026 - 10:56
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Orhan Pamuk, Yaşar Kemal gibi önemli yazarların eserlerinin veya dünyada popüler olan dizilerin farklı dillerde çevirilerinin yayınlanması alışık olduğumuz bir durum. Ancak ilk kez Türkiye'den bir spor yorumcusu global anlamda viral oldu. Yorumcu Gökhan Dinç'in Paraguay maçından sonra yatay futbola açtığı isyan bayrağı farklı dillere de çevrildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ülkemizden çıkıp dünyaya yayılan isyanı bir kez daha hatırlayalım.

Paylaşım o kadar tuttu ki yabancılar bile tek kelime Türkçe bilmemelerine rağmen olayı anladı.

Paylaşım o kadar tuttu ki yabancılar bile tek kelime Türkçe bilmemelerine rağmen olayı anladı.

Gökhan Dinç gittikçe sıkıcılaşan ve yan pas oyununa dönüşen futbola karşı isyanın öncüsü oldu.

Gökhan Dinç gittikçe sıkıcılaşan ve yan pas oyununa dönüşen futbola karşı isyanın öncüsü oldu.

Paylaşımın farklı dillerde de versiyonları geldi.

Lehçe...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Arapça...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
3
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın