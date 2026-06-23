Cem Küçük’ten İbrahim Hacıosmanoğlu’na: “Başarısızsın, Eleştirileceksin! Bu Kadar Basit”
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TGRT Haber’de milli takım hakkında açıklamalarda bulunan gazeteci Cem Küçük, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun “bizi eleştirmeyin” açıklamalarına ve futbolculara verilen primlere tepki gösterdi.
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Gazeteci Cem Küçük, TFF Başkanı’nı hedef aldı.
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İşte Cem Küçük'ün açıklamaları:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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