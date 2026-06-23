Cem Küçük’ten İbrahim Hacıosmanoğlu’na: “Başarısızsın, Eleştirileceksin! Bu Kadar Basit”

TGRT Haber’de yaptığı yorumlarda TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu hedefe alan Cem Küçük şu eleştirileri yaptı:

“Başarısız oldunuz, Haiti ile birlikte elendiniz. Tabii ki eleştirileceksiniz sayın Hacıosmanoğlu. Sen git market reklamlarında oyna, saçları garip garip kestir, yok villalar al bilmem ne. Ya Dünya Kupası’na gittin diye villa mı verilir ya. Almanlar ne yapsın o zaman ya. Adamların her birinin birer milyar dolar serveti olması lazım. Almanya’nın primi 100 bin euro. Kupayı alırlarsa alacaklar.

Sonra; Adalet Bakanı’nı göreve çağırmak ne ya? Ben de linç yiyorum. Ben şey mi diyorum ‘bana özek kanun çıkarın’ mı diyorum. Milli Takıma özel kanun mu çıkarmış ya. Başarısızsın eleştirileceksin bu kadar basit. Kötü oynadın, rezil oynadın. Futbolda çok başarısız durumdayız. Türkiye futbolda rezil durumda. İbrahim Hacıosmanoğlu’nun da burada hatası çok.'