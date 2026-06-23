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Cem Küçük’ten İbrahim Hacıosmanoğlu’na: “Başarısızsın, Eleştirileceksin! Bu Kadar Basit”

Cem Küçük’ten İbrahim Hacıosmanoğlu’na: “Başarısızsın, Eleştirileceksin! Bu Kadar Basit”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.06.2026 - 07:30
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TGRT Haber’de milli takım hakkında açıklamalarda bulunan gazeteci Cem Küçük, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun “bizi eleştirmeyin” açıklamalarına ve futbolculara verilen primlere tepki gösterdi.

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Gazeteci Cem Küçük, TFF Başkanı’nı hedef aldı.

Gazeteci Cem Küçük, TFF Başkanı’nı hedef aldı.

TGRT Haber’de yaptığı yorumlarda TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu hedefe alan Cem Küçük şu eleştirileri yaptı: 

“Başarısız oldunuz, Haiti ile birlikte elendiniz. Tabii ki eleştirileceksiniz sayın Hacıosmanoğlu. Sen git market reklamlarında oyna, saçları garip garip kestir, yok villalar al bilmem ne. Ya Dünya Kupası’na gittin diye villa mı verilir ya. Almanlar ne yapsın o zaman ya. Adamların her birinin birer milyar dolar serveti olması lazım. Almanya’nın primi 100 bin euro. Kupayı alırlarsa alacaklar. 

Sonra; Adalet Bakanı’nı göreve çağırmak ne ya? Ben de linç yiyorum. Ben şey mi diyorum ‘bana özek kanun çıkarın’ mı diyorum. Milli Takıma özel kanun mu çıkarmış ya. Başarısızsın eleştirileceksin bu kadar basit. Kötü oynadın, rezil oynadın. Futbolda çok başarısız durumdayız. Türkiye futbolda rezil durumda. İbrahim Hacıosmanoğlu’nun da burada hatası çok.'

İşte Cem Küçük'ün açıklamaları:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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