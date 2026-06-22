Ganalı Büyücünün Yeni Hedefi İngiltere'nin Golcüsü Harry Kane
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Ülkesinin Panama ile yaptığı maçta yaptığı ritüelle dünya çapında viral olan Ganalı şamanın ardından Gana'nın bir başka şöhretli büyücüsü Nana Kwaku Bonsam, İngiltere kaptanı Harry Kane'i durdurmak için 'ruhsal çalışma' yapacağını açıkladı. Bonsam 2014 Dünya Kupası’nda Cristiano Ronaldo’nun diz sakatlığından sorumlu olduğunu iddia etmişti.
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2026 Dünya Kupası L Grubunda Gana-Panama maçında tribünde büyü yapan Ganalı bir taraftar dünyanın dikkatini çekmişti.
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Bonsam bir sonraki hedefinin Bayern Münih'in İngiliz golcüsü Harry Kane olduğunu açıkladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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