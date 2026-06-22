Ganalı Büyücünün Yeni Hedefi İngiltere'nin Golcüsü Harry Kane

Daily Star'ın aktardığına göre Ganalı büyücü ülkesindeki bir radyo programına şu demeci verdi:

'Harry Kane üzerinde çalışıyorum. Daha önce neler yapabileceğimi gösterdim, bu yüzden onu durdurmak için ne yapmam gerektiğini biliyorum. Ona ciddi bir sakatlık dilemiyorum. Sadece ülkeme karşı oynayamayacak kadar etkilenmesi yeterli olacak. Gana’ya yardımcı olabilmek için üzerime düşeni yapacağım.”