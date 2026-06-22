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Ganalı Büyücünün Yeni Hedefi İngiltere'nin Golcüsü Harry Kane

etiket Ganalı Büyücünün Yeni Hedefi İngiltere'nin Golcüsü Harry Kane

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.06.2026 - 17:41
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Ülkesinin Panama ile yaptığı maçta yaptığı ritüelle dünya çapında viral olan Ganalı şamanın ardından Gana'nın bir başka şöhretli büyücüsü Nana Kwaku Bonsam, İngiltere kaptanı Harry Kane'i durdurmak için 'ruhsal çalışma' yapacağını açıkladı. Bonsam 2014 Dünya Kupası’nda Cristiano Ronaldo’nun diz sakatlığından sorumlu olduğunu iddia etmişti.

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2026 Dünya Kupası L Grubunda Gana-Panama maçında tribünde büyü yapan Ganalı bir taraftar dünyanın dikkatini çekmişti.

Gana 90+5. dakikada attığı golle 1-0 kazanınca pek çok kişi bu büyünün etkili olduğunu düşündü. Bu kez de aynı ülkeden Nana Kwaku Bonsam isimli büyücü gruptaki kritik İngiltere maçıyla ilgili bir çalışma üzerinde olduğunu söyledi.

Bonsam bir sonraki hedefinin Bayern Münih'in İngiliz golcüsü Harry Kane olduğunu açıkladı.

Bonsam bir sonraki hedefinin Bayern Münih'in İngiliz golcüsü Harry Kane olduğunu açıkladı.

Daily Star'ın aktardığına göre Ganalı büyücü ülkesindeki bir radyo programına şu demeci verdi:

'Harry Kane üzerinde çalışıyorum. Daha önce neler yapabileceğimi gösterdim, bu yüzden onu durdurmak için ne yapmam gerektiğini biliyorum. Ona ciddi bir sakatlık dilemiyorum. Sadece ülkeme karşı oynayamayacak kadar etkilenmesi yeterli olacak. Gana’ya yardımcı olabilmek için üzerime düşeni yapacağım.”

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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