article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Bilime Göre Dünya Kupası'nda Şampiyon Olacak Ülke Açıklandı

etiket Bilime Göre Dünya Kupası'nda Şampiyon Olacak Ülke Açıklandı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
22.06.2026 - 17:33
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Dünya Kupası heyecanı tüm dünyada devam ediyor. Maçlar yakından takip ediliyor, taraftarlar ülkelerini temsil eden takımları canı gönülden destekliyor. Tabii Dünya Kupası'nın bu seneki sahibinin kim olacağı da merak ediliyor. Kiminin favorisi Fransa, kiminin favorisi İngiltere.

Fakat bilimin farklı bir cevabı var.

İstatistikçiler, yaptıkları detaylı incelemenin ardından bu sene İspanya'nın şampiyon olacağını iddia etti.

Kaynak

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
27 Gün
:
06 Saat
:
12 Dakika
:
06 Saniye
Anasayfaya Git
D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
4.
Türkiye
Türkiye
0 G 0 B 2 M 0 Puan

Gelecek Maçlar

26 Haziran 05:00
TUR
TUR
-
USA
USA
26 Haziran 05:00
PAR
PAR
-
AUS
AUS
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünya Kupası heyecanı, bizler için kısa bir sürede bitti.

Dünya Kupası heyecanı, bizler için kısa bir sürede bitti.

A Milli Futbol Takımımız, tam 24 yıl aranın ardından yeniden Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmış ve hepimizi gururlandırmıştı. Fakat ilk maçlar, istediğimiz gibi sonuçlanmadı. A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaştı. Milliler, ilk yarıda yediği golle Paraguay’a 1-0’lık skorla mağlup oldu.

Bu sonucun ardından ikinci mağlubiyetini alan ay-yıldızlılar, Dünya Kupası’ndan elendi. Yıllar sonra Dünya Kupası'na gittiğimiz için sevinirken, bu büyük organizasyonda Türkiye'den bir gol bile izleyemedik. 

Tabii bizler için sona gelmiş olsa da Dünya Kupası heyecanı diğer ülkeler için tam gaz devam ediyor. Meksika'dan İngiltere'ye, Gana'dan Japonya'ya tam 48 farklı ülkede Dünya Kupası heyecanı yaşanıyor. Taraftarlar maçları ilgiyle takip ediyor, takımlarını destekliyor ve tabii olmazsa olmaz tahminler yapılıyor.

Dünya Kupası'nda hangi ülkenin birinci olacağı konusunda farklı görüşler bulunuyor. Kimi bu sene Mbappe'nin kadroda olduğu Fransa'yı kimi de geçen turnuvanın şampiyonu Arjantin'i destekliyor.

Dünya Kupası'nda kimin birinci olacağı tartışmasına bilim son noktayı koydu.

Dünya Kupası'nda kimin birinci olacağı tartışmasına bilim son noktayı koydu.

BBC'nin aktardığına göre, bir grup Avrupalı ​​istatistikçi, FIFA Dünya Kupası'nın kazananını tahmin edebilecek bir makine öğrenme algoritması geliştirdiklerini iddia etti. Model, milli takımlar ve oyuncular hakkındaki çeşitli verileri analiz ettikten sonra, en muhtemel kazananı bulmak için 100.000 simülasyon üzerinde çalıştı. 

Ekibin baş yazarı olan Innsbruck Üniversitesi istatistikçisi Dr. Achim Zeileis, bu yöntemle bu yılki yarışmanın en muhtemel galibinin İspanya olduğunu açıkladı.

İncelenen detaylı verilere göre bu senenin şampiyonunun İspanya olacağı iddia ediliyor. İkinci sırada ise İngiltere yer alıyor.

Kullanılan yöntemle daha önce yapılan tahminler doğru çıkmıştı.

Kullanılan yöntemle daha önce yapılan tahminler doğru çıkmıştı.

Almanya'daki TU Dortmund ve TU Münih üniversiteleri, Norveç'teki Molde Üniversitesi ve Avusturya'daki Innsbruck Üniversitesi'nden araştırmacılardan oluşan grup, daha önce de aynı yöntemi kullanarak tahminlerde bulunmuştu. 2018'de ekip, 2019 Kadınlar Dünya Kupası'nın galibinin ABD olacağını doğru tahmin etmişti! Ancak 2023 kadınlar Dünya Kupası'nın tahminini tutturamamışlardı.

Bu yılki Dünya Kupası'nı tahmin eden algoritma, son sekiz yıldaki tüm ulusal maçlara ilişkin mevcut verileri işledi. Bu veriler, her takımın 'muhtemel' güç tahminiyle birleştirildi. Her takımın genel gücü, oyuncuların hem kulüp hem de milli takım düzeyindeki performanslarına ve uluslararası transfer piyasasındaki beklenen değerlerine ilişkin verilerden türetilen her oyuncunun puanına göre ayarlandı.

Yeşil Burun Adaları'nın İspanya ile golsüz berabere kalması tüm işi bozdu!

Yeşil Burun Adaları'nın İspanya ile golsüz berabere kalması tüm işi bozdu!

Zeileis, modelin bu yılki şampiyon hakkındaki tahmininin doğru olduğuna güveniyor. Ancak bunun sadece bir tahmin olduğunu ve Yeşil Burun Adaları'nın İspanya ile golsüz berabere kalması gibi istatistiksel şoklara da açık olmak gerektiğini belirtiyor.

“Tüm tahminlerimiz olasılıksaldır, açıkça %100'ün altındadır ve bu nedenle hiçbir şekilde kesin değildir. Bu belirsizliği, olası turnuvaların çoklu evreninden olasılıklar açısından ölçebilsek de, gerçek turnuva sırasında bu olası turnuvalardan hangisini göreceğimiz önceden belirlenmiş olmaktan çok uzaktır.”

Bakalım bilimin yıllardır kullandığı yöntem, bu sene işe yarayacak mı? Yoksa tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan ve tarih yazmaya devam eden Yeşil Burun Adaları, bizi şaşırtmaya devam edecek mi?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın