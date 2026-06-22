Bilime Göre Dünya Kupası'nda Şampiyon Olacak Ülke Açıklandı

Dünya Kupası heyecanı tüm dünyada devam ediyor. Maçlar yakından takip ediliyor, taraftarlar ülkelerini temsil eden takımları canı gönülden destekliyor. Tabii Dünya Kupası'nın bu seneki sahibinin kim olacağı da merak ediliyor. Kiminin favorisi Fransa, kiminin favorisi İngiltere.

Fakat bilimin farklı bir cevabı var.

İstatistikçiler, yaptıkları detaylı incelemenin ardından bu sene İspanya'nın şampiyon olacağını iddia etti.

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