Bilime Göre Dünya Kupası'nda Şampiyon Olacak Ülke Açıklandı
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Dünya Kupası heyecanı tüm dünyada devam ediyor. Maçlar yakından takip ediliyor, taraftarlar ülkelerini temsil eden takımları canı gönülden destekliyor. Tabii Dünya Kupası'nın bu seneki sahibinin kim olacağı da merak ediliyor. Kiminin favorisi Fransa, kiminin favorisi İngiltere.
Fakat bilimin farklı bir cevabı var.
İstatistikçiler, yaptıkları detaylı incelemenin ardından bu sene İspanya'nın şampiyon olacağını iddia etti.
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Dünya Kupası heyecanı, bizler için kısa bir sürede bitti.
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Dünya Kupası'nda kimin birinci olacağı tartışmasına bilim son noktayı koydu.
Kullanılan yöntemle daha önce yapılan tahminler doğru çıkmıştı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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