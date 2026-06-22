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Dünya Kupası’ndaki Brezilya-İskoçya Maçı Öncesi Sosyal Medyayı Sallayan Kehanet: Uzaylılar Sahaya İnebilir!

etiket Dünya Kupası’ndaki Brezilya-İskoçya Maçı Öncesi Sosyal Medyayı Sallayan Kehanet: Uzaylılar Sahaya İnebilir!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.06.2026 - 09:11 Son Güncelleme: 22.06.2026 - 09:18
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2026 Dünya Kupası'nda futbol şöleni tüm hızıyla sürerken, iki gün sonra oynanacak Brezilya-İskoçya maçı öncesinde sosyal medya akılalmaz bir iddiayla çalkalanıyor. Brezilyalı bir medyumun, Miami'deki dev karşılaşma sırasında stadyuma bir uzay gemisi ineceği yönündeki sözleri internette milyonlarca etkileşim aldı. Peki, hiçbir bilimsel dayanağı olmayan basit bir rüya nasıl oldu da bir anda küresel bir şehir efsanesine dönüştü?

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Tüm dünyanın nefesini tutarak izlediği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Dünya Kupası organizasyonu, yeşil sahadaki rekabetten çok eşi benzeri görülmemiş bir bilim kurgu senaryosuyla gündemde.

Tüm dünyanın nefesini tutarak izlediği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Dünya Kupası organizasyonu, yeşil sahadaki rekabetten çok eşi benzeri görülmemiş bir bilim kurgu senaryosuyla gündemde.

Sosyal medyada ciddi bir takipçi kitlesi bulunan Brezilyalı medyum Vó Bahiana, iki gün sonra Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak Brezilya-İskoçya maçına dair ortaya attığı iddiayla herkesi şaşkına çevirdi. Sadece kendi gördüğü bir rüyaya dayanarak konuşan medyum, maç oynandığı sırada gökyüzünden devasa bir uzay gemisinin stadyumun tam ortasına ineceğini ileri sürdü. Bahiana'nın iddiasına göre bu uzay aracı; sahada ter döken futbolcuları, hakemleri ve tribünleri dolduran yüzlerce taraftarı içine çekerek kaçıracak. İşin ilginç yanı, medyumun bu tuhaf rüyayı bir adım öteye taşıyarak takipçilerine 'O maça kesinlikle gitmeyin, stadyumun etrafından bile geçmeyin' şeklinde ciddi uyarılarda bulunması oldu.

Hiçbir mantıklı temele veya astronomik veriye dayanmayan bu fantastik iddia, internetin yayılma gücüyle birleşince adeta kontrolden çıktı. TikTok, X ve Instagram gibi platformlarda çığ gibi büyüyen bu konu, komplo teorilerine ve gizeme meraklı kitlelerin bir anda odak noktası haline geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları bu karanlık kehanete inanıp gerçekten endişeye kapılırken, asıl büyük çoğunluk durumu fırsat bilip olayı tiye alan capsler ve eğlenceli videolar hazırlamaya başladı. Milyonlarca kişinin izlediği ve paylaştığı bu çılgınlığın temelinde yatan şey ise aslında uzaylı korkusundan ziyade, sosyal medya algoritmalarının bu tarz olağandışı içerikleri ödüllendirmesi ve kullanıcıların etkileşim avcılığına soyunmasıydı.

Ortalığı kasıp kavuran bu panik havasına karşı bilimin ve uzmanların tavrı ise son derece net ve rahatlatıcı. NASA ve benzeri uluslararası uzay ajanslarının radar sistemlerinde, Dünya'ya yaklaşan herhangi bir yabancı cisme veya olası bir dünya dışı temasa dair en ufak bir kayıt bulunmuyor. Uzman psikologlar da rüyaların sadece insan bilinçaltının karmaşık bir yansıması olduğunu, dolayısıyla gelecekteki küresel olayları önceden haber vermek gibi bir işlevlerinin kesinlikle olamayacağını vurguluyor. Kısacası, internette fırtınalar koparan bu uzaylı istilası senaryosu, modern dijital çağın hızla ürettiği tipik ve asılsız bir şehir efsanesinden ibaret. Yetkililerin de belirttiği gibi, 24 Haziran günü Hard Rock Stadyumu'nda yaşanacak tek olağanüstü şey, Brezilyalı ve İskoç futbolcuların yeşil sahadaki büyüleyici yetenekleri olacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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