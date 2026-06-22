Dünya Kupası’ndaki Brezilya-İskoçya Maçı Öncesi Sosyal Medyayı Sallayan Kehanet: Uzaylılar Sahaya İnebilir!
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2026 Dünya Kupası'nda futbol şöleni tüm hızıyla sürerken, iki gün sonra oynanacak Brezilya-İskoçya maçı öncesinde sosyal medya akılalmaz bir iddiayla çalkalanıyor. Brezilyalı bir medyumun, Miami'deki dev karşılaşma sırasında stadyuma bir uzay gemisi ineceği yönündeki sözleri internette milyonlarca etkileşim aldı. Peki, hiçbir bilimsel dayanağı olmayan basit bir rüya nasıl oldu da bir anda küresel bir şehir efsanesine dönüştü?
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Tüm dünyanın nefesini tutarak izlediği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Dünya Kupası organizasyonu, yeşil sahadaki rekabetten çok eşi benzeri görülmemiş bir bilim kurgu senaryosuyla gündemde.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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