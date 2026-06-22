Dünya Kupası'ndan Elenmemizin Ardından Kim Milyoner Olmak İster'de Sorulan Okan Buruk Sorusu Gündem Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
A Milli Futbol Takımımız 24 yıl sonra gittiğimiz Dünya Kupası'nda istenileni veremedi ve ilk iki maçta sıfır puan alarak turnuvaya veda eden ikinci takım oldu. Erken elenmenin ardından futbolculara, teknik direktör Montella'ya ve TFF Başkanı'na öfke dinmedi. Eleştiriler ve istifa çağrıları gündemdeyken Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Okan Buruk sorusu gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
A Milli Futbol Takımımız büyük umutlarla gittiğimiz Dünya Kupası'nda hezimete uğradı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milyoner'de "Dünya futbol tarihinde hem futbolcu hem teknik direktör olarak aynı takımda 4 sene üst üste şampiyonluk yaşamış tek kişi kimdir?" sorusu soruldu.
Yarışmacı % 50 joker hakkını kullandı ancak daha sonra çift cevap jokerini kullanmadı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın