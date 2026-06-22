Dünya Kupası'ndan Elenmemizin Ardından Kim Milyoner Olmak İster'de Sorulan Okan Buruk Sorusu Gündem Oldu

Grubu çıkmamıza garanti gözüyle bakılırken 'Bizim Çocuklar' Avustralya ve Paraguay'a bir gol bile atamadı. İki maçta alınan iki mağlubiyet sonrası Haiti'nin ardından Dünya Kupası'na veda eden ikinci takım Türkiye oldu. Başarısızlığın faturası futbolculara, Montella'ya ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na kesildi. Geçmiş başarılarımızın gündemde olduğu ve başarılı teknik direktörlerin konuşulduğu günlerde Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan Okan Buruk sorusu viral oldu.