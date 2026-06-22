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Dünya Kupası'ndan Elenmemizin Ardından Kim Milyoner Olmak İster'de Sorulan Okan Buruk Sorusu Gündem Oldu

Dünya Kupası'ndan Elenmemizin Ardından Kim Milyoner Olmak İster'de Sorulan Okan Buruk Sorusu Gündem Oldu

Kim Milyoner Olmak İster
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.06.2026 - 08:41
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A Milli Futbol Takımımız 24 yıl sonra gittiğimiz Dünya Kupası'nda istenileni veremedi ve ilk iki maçta sıfır puan alarak turnuvaya veda eden ikinci takım oldu. Erken elenmenin ardından futbolculara, teknik direktör Montella'ya ve TFF Başkanı'na öfke dinmedi. Eleştiriler ve istifa çağrıları gündemdeyken Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Okan Buruk sorusu gündem oldu.

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A Milli Futbol Takımımız büyük umutlarla gittiğimiz Dünya Kupası'nda hezimete uğradı.

A Milli Futbol Takımımız büyük umutlarla gittiğimiz Dünya Kupası'nda hezimete uğradı.

Grubu çıkmamıza garanti gözüyle bakılırken 'Bizim Çocuklar' Avustralya ve Paraguay'a bir gol bile atamadı. İki maçta alınan iki mağlubiyet sonrası Haiti'nin ardından Dünya Kupası'na veda eden ikinci takım Türkiye oldu. Başarısızlığın faturası futbolculara, Montella'ya ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na kesildi. Geçmiş başarılarımızın gündemde olduğu ve başarılı teknik direktörlerin konuşulduğu günlerde Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan Okan Buruk sorusu viral oldu.

Milyoner'de "Dünya futbol tarihinde hem futbolcu hem teknik direktör olarak aynı takımda 4 sene üst üste şampiyonluk yaşamış tek kişi kimdir?" sorusu soruldu.

Yarışmacı % 50 joker hakkını kullandı ancak daha sonra çift cevap jokerini kullanmadı.

Yarışmacı % 50 joker hakkını kullandı ancak daha sonra çift cevap jokerini kullanmadı.

Geriye kalan Fatih Terim ve Okan Buruk şıklarına Fatih Terim cevabını veren yarışmacı elendi. Fatih Terim, teknik direktör olarak 4 yıl üst üste şampiyon oldu ancak Okan Buruk aynı zamanda 4 yıl üst üste futbolcu olarak da şampiyonluğu tattı. 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında üst üste 4 yıl futbolcu olarak Süper Lig şampiyonluğu kupasını kaldıran Okan Buruk, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında Galatasaray'ı üst üste 4 kez lig şampiyonluğuna ulaştırarak Fatih Terim'in teknik direktörlük rekorunu yakaladı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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