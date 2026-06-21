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Yeni Sezonun Komedi Dizisi Düğünümüz Var’ın Kadrosuna Bir Ünlü İsim Daha Katıldı

Yeni Sezonun Komedi Dizisi Düğünümüz Var’ın Kadrosuna Bir Ünlü İsim Daha Katıldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
21.06.2026 - 14:20
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Yeni sezonda ekrana gelmesi beklenen komedi dizileri arasında yer alan Düğünümüz Var için çalışmalar devam ediyor. Bir süredir oyuncu kadrosuyla konuşulan proje, her geçen gün yeni bir isimle gündeme geliyor. Daha önce açıklanan oyuncuların ardından kadroya bir oyuncunun daha katıldığı öğrenildi.

Kaynak: Kulismag

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Poll Films imzasını taşıyan Düğünümüz Var, yeni sezonun öne çıkan projeleri arasında gösteriliyor.

Poll Films imzasını taşıyan Düğünümüz Var, yeni sezonun öne çıkan projeleri arasında gösteriliyor.

Dizinin başrollerinde Yasak Elma dizisindeki performanslarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Eda Ece ve Şevval Sam yer alıyor. İkilinin uzun bir aranın ardından aynı projede buluşacak olması da diziye olan ilgiyi artırdı. Ancak yapım yalnızca iki oyuncudan ibaret değil. Kadroda yer alan isimler dikkat çekici bir liste oluşturuyor.

Binnur Kaya, Şükran Ovalı, Enis Arıkan, Buğra Gülsoy, Yasemin Ergene ve Cengiz Bozkurt da dizide rol alacak isimler arasında bulunuyor. Son olarak başarılı oyuncu Sarp Apak’ın projeye katıldığı açıklanmıştı. Bu gelişmenin ardından gözler yeni oyuncu transferlerine çevrilmişti.

Şimdi ise kadroya Nergis Kumbasar’ın dahil olduğu öğrenildi.

Şimdi ise kadroya Nergis Kumbasar’ın dahil olduğu öğrenildi.

Uzun yıllardır televizyon ve sinema projelerinde yer alan Kumbasar, yeni sezonda Düğünümüz Var dizisinde seyirci karşısına çıkacak. Oyuncunun hangi karakteri canlandıracağına ilişkin ayrıntılar henüz paylaşılmadı. Ancak projede önemli bir rol üstleneceği konuşuluyor.

Nergis Kumbasar özellikle yıllar içinde rol aldığı televizyon yapımlarıyla geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınıyor. Son dönemde yeniden yayınlanan bölümleriyle de gündeme gelen Kiralık Aşk dizisindeki performansı hâlâ hatırlanıyor. Oyuncunun komedi ağırlıklı bir projeye katılması da izleyiciler tarafından olumlu karşılandı.

Düğünümüz Var’ın yayınlanacağı kanal da kısa süre önce netleşmişti. Yeni komedi dizisi Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yapımın eğlenceli hikâyesi ve kalabalık oyuncu kadrosuyla yeni sezonda ekranın dikkat çeken işlerinden biri olması bekleniyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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