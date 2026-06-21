Yeni Sezonun Komedi Dizisi Düğünümüz Var’ın Kadrosuna Bir Ünlü İsim Daha Katıldı
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Yeni sezonda ekrana gelmesi beklenen komedi dizileri arasında yer alan Düğünümüz Var için çalışmalar devam ediyor. Bir süredir oyuncu kadrosuyla konuşulan proje, her geçen gün yeni bir isimle gündeme geliyor. Daha önce açıklanan oyuncuların ardından kadroya bir oyuncunun daha katıldığı öğrenildi.
Kaynak: Kulismag
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Poll Films imzasını taşıyan Düğünümüz Var, yeni sezonun öne çıkan projeleri arasında gösteriliyor.
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Şimdi ise kadroya Nergis Kumbasar’ın dahil olduğu öğrenildi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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