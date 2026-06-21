Yeni Sezonun Komedi Dizisi Düğünümüz Var’ın Kadrosuna Bir Ünlü İsim Daha Katıldı

Dizinin başrollerinde Yasak Elma dizisindeki performanslarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Eda Ece ve Şevval Sam yer alıyor. İkilinin uzun bir aranın ardından aynı projede buluşacak olması da diziye olan ilgiyi artırdı. Ancak yapım yalnızca iki oyuncudan ibaret değil. Kadroda yer alan isimler dikkat çekici bir liste oluşturuyor.

Binnur Kaya, Şükran Ovalı, Enis Arıkan, Buğra Gülsoy, Yasemin Ergene ve Cengiz Bozkurt da dizide rol alacak isimler arasında bulunuyor. Son olarak başarılı oyuncu Sarp Apak’ın projeye katıldığı açıklanmıştı. Bu gelişmenin ardından gözler yeni oyuncu transferlerine çevrilmişti.