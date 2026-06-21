20 Haziran Cumartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu: Dünya Kupası Yayınları Zirveyi Bırakmadı
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20 Haziran Cumartesi gününün reyting sonuçları belli oldu. Televizyon ekranlarında spor yayınlarının ağırlığı hissedildi. FIFA 2026 Dünya Kupası karşılaşmaları gün boyunca ekran başındaki izleyicilerin ilk tercihlerinden biri oldu. Reyting listelerinde özellikle TRT 1 yayınları öne çıktı. Yarışma ve eğlence programları da güçlü rakiplerine rağmen ilk 10 içinde kendine yer bulmayı başardı. Günün sonuçları açıklandıktan sonra hangi yapımın kaçıncı sırada yer aldığı merak konusu oldu.
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Açıklanan sonuçlara göre hem Total hem AB hem de ABC1 kategorilerinde günün lideri Türkiye ile Paraguay arasında oynanan FIFA 2026 Dünya Kupası karşılaşması oldu.
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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye ise yoğun spor rekabetine rağmen dikkat çekici bir sonuç elde etti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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