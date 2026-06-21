20 Haziran Cumartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu: Dünya Kupası Yayınları Zirveyi Bırakmadı

TRT 1 ekranlarında yayınlanan mücadele üç kategoride de ilk sıraya yerleşti. Dünya Kupası heyecanının televizyon izleyicisi üzerindeki etkisi reyting tablolarına da doğrudan yansıdı. Milli takımın sahaya çıktığı karşılaşma günün en çok izlenen yayını olarak kayıtlara geçti.

Listenin üst sıralarında yer alan bir diğer yayın ise Almanya ile Fildişi Sahili arasında oynanan FIFA 2026 Dünya Kupası karşılaşması oldu. TRT 1’in futbol yayınları AB, Total ve ABC1 gruplarında ikinci sırayı aldı. Hollanda ile İsveç arasında oynanan mücadele de benzer şekilde üst sıralarda yer aldı. Böylece ilk üç sıra üç farklı Dünya Kupası karşılaşmasının oldu.