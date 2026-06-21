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20 Haziran Cumartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu: Dünya Kupası Yayınları Zirveyi Bırakmadı

20 Haziran Cumartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu: Dünya Kupası Yayınları Zirveyi Bırakmadı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
21.06.2026 - 13:28
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20 Haziran Cumartesi gününün reyting sonuçları belli oldu. Televizyon ekranlarında spor yayınlarının ağırlığı hissedildi. FIFA 2026 Dünya Kupası karşılaşmaları gün boyunca ekran başındaki izleyicilerin ilk tercihlerinden biri oldu. Reyting listelerinde özellikle TRT 1 yayınları öne çıktı. Yarışma ve eğlence programları da güçlü rakiplerine rağmen ilk 10 içinde kendine yer bulmayı başardı. Günün sonuçları açıklandıktan sonra hangi yapımın kaçıncı sırada yer aldığı merak konusu oldu.

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Açıklanan sonuçlara göre hem Total hem AB hem de ABC1 kategorilerinde günün lideri Türkiye ile Paraguay arasında oynanan FIFA 2026 Dünya Kupası karşılaşması oldu.

Açıklanan sonuçlara göre hem Total hem AB hem de ABC1 kategorilerinde günün lideri Türkiye ile Paraguay arasında oynanan FIFA 2026 Dünya Kupası karşılaşması oldu.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan mücadele üç kategoride de ilk sıraya yerleşti. Dünya Kupası heyecanının televizyon izleyicisi üzerindeki etkisi reyting tablolarına da doğrudan yansıdı. Milli takımın sahaya çıktığı karşılaşma günün en çok izlenen yayını olarak kayıtlara geçti.

Listenin üst sıralarında yer alan bir diğer yayın ise Almanya ile Fildişi Sahili arasında oynanan FIFA 2026 Dünya Kupası karşılaşması oldu. TRT 1’in futbol yayınları AB, Total ve ABC1 gruplarında ikinci sırayı aldı. Hollanda ile İsveç arasında oynanan mücadele de benzer şekilde üst sıralarda yer aldı. Böylece ilk üç sıra üç farklı Dünya Kupası karşılaşmasının oldu.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye ise yoğun spor rekabetine rağmen dikkat çekici bir sonuç elde etti.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye ise yoğun spor rekabetine rağmen dikkat çekici bir sonuç elde etti.

Program AB ve Total gruplarında ilk beş içerisinde yer aldı. Yeni sezon bölümleriyle ekrana gelen yarışma, izleyicinin ilgisini korumayı sürdürdü. Özellikle yemek yarışmalarını takip eden seyirciler programı yine yalnız bırakmadı.

Show TV’nin uzun yıllardır ekranlarda olan eğlence programı Güldür Güldür Show da reyting listelerinde üst sıralarda kendine yer buldu. Program AB grubunda beşinci sıraya yerleşirken ABC1 kategorisinde dördüncü sıraya kadar yükseldi. Güldür Güldür Show Özet bölümü de listelerde yer almayı başardı.

Ana haber bültenleri de günün dikkat çeken yayınları arasında bulundu. Show Ana Haber, Kanal D Ana Haber ve NOW Ana Haber Hafta Sonu farklı kategorilerde ilk 10 listesine girmeyi başardı. Haber programlarının özellikle akşam saatlerinde izleyiciden karşılık aldığı görüldü.

Kanal D ekranlarında tekrar bölümü yayınlanan Güller ve Günahlar da reyting listelerinde yer buldu. Dizinin tekrar yayınına rağmen ilk 10’a girmesi dikkat çekti. Total kategorisinde altıncı sırada bulunan yapım, ABC1 grubunda ise onuncu sırada yer aldı.

AB kategorisinde Türkiye–Almanya FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi karşılaşmasının da ilk 10’a girmesi spor yayınlarının güçlü günlerinden birinin yaşandığını gösterdi. Dünya Kupası maçları, voleybol karşılaşmaları ve spor programları günün reyting tablosuna damga vurdu. 20 Haziran Cumartesi günü televizyon ekranlarında spor içerikleri açık ara öne çıkarken, MasterChef Türkiye ve Güldür Güldür Show gibi yapımlar da güçlü rakipleri arasında üst sıralarda kalmayı başardı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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