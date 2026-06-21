Taşacak Bu Deniz’de Bir Ayrılık Daha: Diziye Veda Etti
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinde bir ayrılık daha yaşandı. Dizide Melina Miryano karakterine hayat veren Gerçek Alnıaçık’ın projeden ayrıldığı ortaya çıktı. Sezon boyunca hikâyede yer alan oyuncu, vedasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Taşacak Bu Deniz’in geniş oyuncu kadrosunda yer alan Alnıaçık, yayınladığı mesajla hem ekip arkadaşlarına hem de izleyicilere teşekkür etti. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede dizinin takipçileri arasında konuşulmaya başladı.
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Taşacak Bu Deniz, yayın hayatı boyunca güçlü kadrosu ve hikâyesiyle dikkat çeken yapımlar arasında yer aldı.
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Gerçek Alnıaçık, projeden ayrıldığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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