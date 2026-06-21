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Taşacak Bu Deniz’de Bir Ayrılık Daha: Diziye Veda Etti

Taşacak Bu Deniz’de Bir Ayrılık Daha: Diziye Veda Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
21.06.2026 - 09:56
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinde bir ayrılık daha yaşandı. Dizide Melina Miryano karakterine hayat veren Gerçek Alnıaçık’ın projeden ayrıldığı ortaya çıktı. Sezon boyunca hikâyede yer alan oyuncu, vedasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Taşacak Bu Deniz’in geniş oyuncu kadrosunda yer alan Alnıaçık, yayınladığı mesajla hem ekip arkadaşlarına hem de izleyicilere teşekkür etti. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede dizinin takipçileri arasında konuşulmaya başladı.

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Taşacak Bu Deniz, yayın hayatı boyunca güçlü kadrosu ve hikâyesiyle dikkat çeken yapımlar arasında yer aldı.

Taşacak Bu Deniz, yayın hayatı boyunca güçlü kadrosu ve hikâyesiyle dikkat çeken yapımlar arasında yer aldı.

Dizide farklı karakterlerin yaşadığı olaylar sezon boyunca izleyiciyle buluştu. Bu karakterlerden biri de Gerçek Alnıaçık’ın canlandırdığı Melina Miryano oldu. Oyuncunun performansı da dizinin takipçileri tarafından yakından izlendi.

Gerçek Alnıaçık, projeden ayrıldığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Gerçek Alnıaçık, projeden ayrıldığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Oyuncu paylaşımında, “9 bölüm olarak başlayan hikayemiz ara ara da olsa sezon sonuna kadar devam etti. Bu yolculukta tanıştığım OGM, ve şahane TDB ekibi, çalışması çok keyifli harika yönetmenlerimiz, her biri birbirinden yetenekli oyuncu arkadaşlarım, kanalımız ve tabiiki siz TDB seyircisi; Hepinize teşekkür ediyorum 🙏 Yine yeni bir macerada buluşuncaya dek, şimdilik hoşçakalın 🧚‍♀️” ifadelerini kullandı.

Bu mesajla birlikte oyuncunun diziyle olan yolculuğunun sona erdiği netlik kazandı. Gerçek Alnıaçık açıklamasında hem yapım ekibine hem yönetmenlere hem de birlikte çalıştığı oyunculara teşekkür etti. Aynı zamanda diziyi takip eden seyircilere de ayrı bir parantez açtı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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