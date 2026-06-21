Taşacak Bu Deniz’de Bir Ayrılık Daha: Diziye Veda Etti

Oyuncu paylaşımında, “9 bölüm olarak başlayan hikayemiz ara ara da olsa sezon sonuna kadar devam etti. Bu yolculukta tanıştığım OGM, ve şahane TDB ekibi, çalışması çok keyifli harika yönetmenlerimiz, her biri birbirinden yetenekli oyuncu arkadaşlarım, kanalımız ve tabiiki siz TDB seyircisi; Hepinize teşekkür ediyorum 🙏 Yine yeni bir macerada buluşuncaya dek, şimdilik hoşçakalın 🧚‍♀️” ifadelerini kullandı.

Bu mesajla birlikte oyuncunun diziyle olan yolculuğunun sona erdiği netlik kazandı. Gerçek Alnıaçık açıklamasında hem yapım ekibine hem yönetmenlere hem de birlikte çalıştığı oyunculara teşekkür etti. Aynı zamanda diziyi takip eden seyircilere de ayrı bir parantez açtı.