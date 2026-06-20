Survivor Şampiyonluğunu Nobre'ye Kaptıran Nagihan Gözyaşlarına Boğuldu
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Survivor 2026'nın mücadele dolu finalinde kazanan isim Mert Nobre oldu. Nagihan'ı iki etapta yenen Nobre, Survivor 2026 kupasını evine götüren isim olurken senelerdir şampiyon olmak için yarışmaya katılan Nagihan Karadere gözyaşlarını tutamadı.
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Survivor 2026'da şampiyon Nobre olurken Nagihan, şampiyonluk hayallerine veda etti.
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Nagihan'ın o anlarını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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