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Survivor Şampiyonluğunu Nobre'ye Kaptıran Nagihan Gözyaşlarına Boğuldu

Survivor Şampiyonluğunu Nobre'ye Kaptıran Nagihan Gözyaşlarına Boğuldu

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.06.2026 - 13:14
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Survivor 2026'nın mücadele dolu finalinde kazanan isim Mert Nobre oldu. Nagihan'ı iki etapta yenen Nobre, Survivor 2026 kupasını evine götüren isim olurken senelerdir şampiyon olmak için yarışmaya katılan Nagihan Karadere gözyaşlarını tutamadı.

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Survivor 2026'da şampiyon Nobre olurken Nagihan, şampiyonluk hayallerine veda etti.

Survivor 2026'da şampiyon Nobre olurken Nagihan, şampiyonluk hayallerine veda etti.

Survivor'a tam 5 kez katılan Nagihan Karadere, 2026 sezonunda finale kadar çıkmaya hak kazandı. Büyük finalde Mert Nobre'yle düelloya çıkan Nagihan, yıllardır hayalini kurduğu şampiyonluk kupasına yine kavuşamadı. İki etapta da Mert Nobre'ye yenilen Nagihan, Survivor 2026'da ikinci olurken verdiği röportajda gözyaşlarını tutamadı.

Nagihan'ın o anlarını buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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