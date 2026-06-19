Nobre mi Nagihan mı? Survivor 2026'da Şampiyon Belli Oldu
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Survivor 2026'nın büyük finali sonunda geldi çattı. Nagihan ve Mert Nobre'nin kıyasıya mücadele ettiği Survivor 2026'da şampiyon sonunda belli oldu. Peki, Survivor 2026'da kim şampiyon oldu?
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Survivor 2026'nın büyük finali geldi çattı. Nagihan ve Nobre arasındaki mücadelede kazanan belli oldu.
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Survivor 2026 şampiyonu Mert Nobre oldu!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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