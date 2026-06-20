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Ece Erken Yasak Aşk İddiasında Bulunmuştu: Hafsanur Sancaktutan, Selahattin Paşalı'yı Takipten Çıktı

Ece Erken Yasak Aşk İddiasında Bulunmuştu: Hafsanur Sancaktutan, Selahattin Paşalı'yı Takipten Çıktı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.06.2026 - 11:42
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Hafsanur Sancaktutan, barıştıkları iddia edilen eski sevgilisi Kubilay Aka ile yeni sezonda Mercan Köşk adlı dizide buluşuyor. Cemre ve Aras'ın imkansız aşkına odaklanan dizinin ilk tanıtımı geçtiğimiz günlerde yayınlanmış ve büyük beğeni toplamıştı. Geçtiğimiz sezon Kıskanmak dizisinde rol alan Hafsanur Sancaktutan'dan beklenmedik bir hamle geldi. Yeni dizi hazırlıklarında olan Sancaktutan, eski partnerini takipten çıktı.

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Ece Erken, geçtiğimiz sezon yayınlanan Kıskanmak dizisinde başrolleri paylaşan Hafsanur Sancaktutan ve Selahattin Paşalı'nın yasak aşk yaşadığını iddia etmişti.

Ece Erken, geçtiğimiz sezon yayınlanan Kıskanmak dizisinde başrolleri paylaşan Hafsanur Sancaktutan ve Selahattin Paşalı'nın yasak aşk yaşadığını iddia etmişti.

İkili arasındaki yasak aşkın Lara Paşalı ile Selahattin Paşalı ilişkisinin neredeyse bitmesine neden olacağını öne süren Ece Erken, Lara Paşalı'nın mesajları yakaladığını iddia etmişti. İddialar yalanlanırken Lara Paşalı ve Selahattin Paşalı çiftinden ilişkilerinde her ilişkide olabileceği gibi sorunlar olduğu ancak iddiaların gerçeği yansıtmadığına dair açıklama gelmişti.

Yeni sezonun en şaşırtıcı hamlelerinden biri yine Hafsanur Sancaktutan'dan geldi.

Yeni sezonun en şaşırtıcı hamlelerinden biri yine Hafsanur Sancaktutan'dan geldi.

Magazin gündemine bomba gibi düşen aşklarıyla çok konuşulan Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan, gelecek sezon Atv ekranlarında yayınlanacak Mercan Köşk dizisinde partner oldular. İkilinin yeniden barıştığı da iddialar arasında yer alırken Hafsanur Sancaktutan'dan beklenmedik bir hamle geldi. Sancaktutan, Selahattin Paşalı'yı takipten çıktı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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