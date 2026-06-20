Sosyal Medya Hesapları Kapatılan Dilan Polat'ın Hastanede Tedavi Gördüğü Ortaya Çıktı!
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Son haftalarda peş peşe yaşadığı acı olaylarla gündeme gelen Dilan Polat'tan sevenlerini üzen bir haber geldi. Haziran ayında Çeşme'de düzenlenen silahlı saldırıda yakın koruması ve aynı zamanda aile üyesi olan Can Polat'ı kaybeden Polat ailesi, uzun süredir zorlu günler geçiriyordu.
Can Polat'ın ölümünün ardından yaşanan yas süreci devam ederken, Dilan Polat'ın sağlık durumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi. Engin Polat ve Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ünlü fenomenin bir süredir hastanede tedavi gördüğünü duyurdu.
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Dilan Polat ve Engin Polat ailesi son haftalarda yaşadıkları acı olaylarla gündemden düşmüyor.
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Şimdi ise aileden gelen yeni açıklamalar sevenlerini endişelendirdi. Engin Polat ve Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Dilan Polat'ın bir süredir hastanede tedavi gördüğünü duyurdu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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