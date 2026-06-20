Sosyal Medya Hesapları Kapatılan Dilan Polat'ın Hastanede Tedavi Gördüğü Ortaya Çıktı!

Sıla Doğu'nun paylaşımı:

'Canlarım, Dilan'ı merak edip soran, mesaj atan ve dualarını eksik etmeyen herkese çok teşekkür ederim. Bu süreçte çok fazla paylaşım yapmak istemedim ancak dualarınız ve güzel dilekleriniz bizim için gerçekten çok kıymetli.

Dilan şu an doktorlarının kontrolünde, ciddi ve özel bir tedavi sürecinden geçiyor. Bu nedenle ziyaretler kısıtlı olup, refakatçi dışında kabul yapılmamaktadır. Kader abla yanındaydı, bugün Ebru geçti sonra ben... Telefonlarını da aktif olarak kullanamamaktadır. Telefonları evde.

Başta evlatları, ailesi ve sevdikleri için güçlü kalmaya, iyi olmak için elinden geleni yapmaya devam ediyor. Onun ne kadar güçlü bir kadın olduğunu en iyi bizler biliyoruz ve iyi olacağına yürekten inanıyoruz.

Bu süreçte gösterdiğiniz anlayış, sevgi, dualar ve güzel mesajlar ailemiz için çok değerli. Hepinizden sadece dua bekliyoruz.' 🙌🙌🙏

Engin Polat'ın paylaşımı:

'Kardeşim göçtü, hayat ortağım uzun süredir hastanede tedavide, ben ise tekim....'