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Sosyal Medya Hesapları Kapatılan Dilan Polat'ın Hastanede Tedavi Gördüğü Ortaya Çıktı!

Sosyal Medya Hesapları Kapatılan Dilan Polat'ın Hastanede Tedavi Gördüğü Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.06.2026 - 11:22
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Son haftalarda peş peşe yaşadığı acı olaylarla gündeme gelen Dilan Polat'tan sevenlerini üzen bir haber geldi. Haziran ayında Çeşme'de düzenlenen silahlı saldırıda yakın koruması ve aynı zamanda aile üyesi olan Can Polat'ı kaybeden Polat ailesi, uzun süredir zorlu günler geçiriyordu.

Can Polat'ın ölümünün ardından yaşanan yas süreci devam ederken, Dilan Polat'ın sağlık durumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi. Engin Polat ve Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ünlü fenomenin bir süredir hastanede tedavi gördüğünü duyurdu.

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Dilan Polat ve Engin Polat ailesi son haftalarda yaşadıkları acı olaylarla gündemden düşmüyor.

Dilan Polat ve Engin Polat ailesi son haftalarda yaşadıkları acı olaylarla gündemden düşmüyor.

3 Haziran'da Çeşme Alaçatı'da meydana gelen silahlı saldırıda, Engin Polat'ın kuzeni ve ailenin yakın koruması olan Can Polat hayatını kaybetmişti. Türkiye'nin günlerce konuştuğu olayın ardından Polat ailesi hem büyük bir yas sürecine girmiş hem de güvenlik gerekçesiyle sosyal medya hesaplarının kapatılması gibi önemli gelişmeler yaşamıştı.

Can Polat'ın ölümüyle sarsılan aile, cenaze töreninde gözyaşlarına boğulurken Engin Polat'ın 'Artık 6 çocuğum var' sözleri uzun süre konuşulmuştu. Dilan Polat ise yaşanan saldırının ardından uzun süre gözlerden uzak kalmayı tercih etmiş, yakın çevresinin açıklamalarına göre oldukça zor bir dönemden geçmişti.

Şimdi ise aileden gelen yeni açıklamalar sevenlerini endişelendirdi. Engin Polat ve Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Dilan Polat'ın bir süredir hastanede tedavi gördüğünü duyurdu.

Şimdi ise aileden gelen yeni açıklamalar sevenlerini endişelendirdi. Engin Polat ve Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Dilan Polat'ın bir süredir hastanede tedavi gördüğünü duyurdu.

Sıla Doğu'nun paylaşımı:

'Canlarım, Dilan'ı merak edip soran, mesaj atan ve dualarını eksik etmeyen herkese çok teşekkür ederim. Bu süreçte çok fazla paylaşım yapmak istemedim ancak dualarınız ve güzel dilekleriniz bizim için gerçekten çok kıymetli.

Dilan şu an doktorlarının kontrolünde, ciddi ve özel bir tedavi sürecinden geçiyor. Bu nedenle ziyaretler kısıtlı olup, refakatçi dışında kabul yapılmamaktadır. Kader abla yanındaydı, bugün Ebru geçti sonra ben... Telefonlarını da aktif olarak kullanamamaktadır. Telefonları evde.

Başta evlatları, ailesi ve sevdikleri için güçlü kalmaya, iyi olmak için elinden geleni yapmaya devam ediyor. Onun ne kadar güçlü bir kadın olduğunu en iyi bizler biliyoruz ve iyi olacağına yürekten inanıyoruz.

Bu süreçte gösterdiğiniz anlayış, sevgi, dualar ve güzel mesajlar ailemiz için çok değerli. Hepinizden sadece dua bekliyoruz.' 🙌🙌🙏

Engin Polat'ın paylaşımı:

'Kardeşim göçtü, hayat ortağım uzun süredir hastanede tedavide, ben ise tekim....'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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