Survivor 2026 Şampiyonu Olan Mert Nobre'den İlk Açıklama
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Survivor 2026'nın şampiyonu sonunda belli oldu. Nagihan Karadere ve Mert Nobre'nin finalist olduğu Survivor'da kıyasıya bir mücadele yaşandı. Mert Nobre, iki etapta da Nagihan'ı yenerek şampiyon olmayı başardı. Survivor 2026'nın şampiyonu olan Mert Nobre, ilk kez açıklama yaptı.
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Survivor 2026'da aylar süren zorlu maratonun ardından şampiyonluk kupasının sahibi belli oldu.
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Survivor 2026 şampiyonu Mert Nobre'nin açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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