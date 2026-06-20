article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor 2026 Şampiyonu Olan Mert Nobre'den İlk Açıklama

Survivor 2026 Şampiyonu Olan Mert Nobre'den İlk Açıklama

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.06.2026 - 11:38
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Survivor 2026'nın şampiyonu sonunda belli oldu. Nagihan Karadere ve Mert Nobre'nin finalist olduğu Survivor'da kıyasıya bir mücadele yaşandı. Mert Nobre, iki etapta da Nagihan'ı yenerek şampiyon olmayı başardı. Survivor 2026'nın şampiyonu olan Mert Nobre, ilk kez açıklama yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor 2026'da aylar süren zorlu maratonun ardından şampiyonluk kupasının sahibi belli oldu.

Survivor 2026'da aylar süren zorlu maratonun ardından şampiyonluk kupasının sahibi belli oldu.

Finalde Nagihan Karadere ile karşı karşıya gelen Mert Nobre, iki etabı da kazanarak sezonu zirvede tamamladı. Büyük zaferin ardından duygularını paylaşan Nobre, şampiyonluğun kendisi için taşıdığı anlamı anlattı.

'İnanılmaz mutluyum. 46 yaşındayım, futbol bana çok şey verdi ama Survivor çok farklı bir yol oldu. İlk aylardan beri iyi performans gösterdim ve bugün çok mutluyum. Her an dua ettim. Mavi takıma, prodüksiyona, inanılmaz emek veren herkese çok teşekkür ederim. Ve tabii ki aileme... 6 ay uzaktık, çok zor oldu ama çok teşekkürler.'

Survivor 2026 şampiyonu Mert Nobre'nin açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın