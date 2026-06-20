Survivor 2026 Şampiyonu Olan Mert Nobre'den İlk Açıklama

Finalde Nagihan Karadere ile karşı karşıya gelen Mert Nobre, iki etabı da kazanarak sezonu zirvede tamamladı. Büyük zaferin ardından duygularını paylaşan Nobre, şampiyonluğun kendisi için taşıdığı anlamı anlattı.

'İnanılmaz mutluyum. 46 yaşındayım, futbol bana çok şey verdi ama Survivor çok farklı bir yol oldu. İlk aylardan beri iyi performans gösterdim ve bugün çok mutluyum. Her an dua ettim. Mavi takıma, prodüksiyona, inanılmaz emek veren herkese çok teşekkür ederim. Ve tabii ki aileme... 6 ay uzaktık, çok zor oldu ama çok teşekkürler.'