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Survivor Seren Ay, Finalde Yuhalandığı İddiasına Yanıt Verdi

Survivor Seren Ay, Finalde Yuhalandığı İddiasına Yanıt Verdi

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.06.2026 - 15:35
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Survivor'ın büyük finaline giden Seren Ay Çetin, finalde kazanan netleşmeden eve dönmüş ve dönüş yolunda 'Beni neden yuhaladınız?' diye tepki göstermişti. Seren Ay Çetin, Survivor finalinde yuhalandığı konusunda açıklama yaptı.

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Survivor finalinde şampiyon Nobre olurken sosyal medyada Seren Ay'ın yuhalandığı iddiası gezdi.

Survivor finalinde şampiyon Nobre olurken sosyal medyada Seren Ay'ın yuhalandığı iddiası gezdi.

Survivor 2026'nın en olaylı yarışmacılarından Seren Ay, Lina'ya saldırdığı için yarışmadan diskalifiye edilmişti. Finale gelip Nagihan'a destek olan Seren Ay'ın verdiği röportaj esnasında yuhalandığı iddia edilmiş ve yarışmacı paylaştığı videoyla 'Beni neden yuhaladınız?' diye isyan etmişti.

Survivor'da kazanan henüz belli olmadan yarışmadan ayrılan ve isyan videosu çeken Seren Ay, yayınladığı yeni videoyla olaylara açıklık getirdi. Seren Ay yuhalanmadığını ve çektiği videonun şaka olduğunu belirtti.

​'Yuhalanma olmadı, 3-5 ergen bağırdı ama alkışlar bastırdı. Orada bir şaka yaptım ama ciddi algılanmış, o yüzden açıklama gereği duydum. Arkadaşlar benim sosyal pilim bu kadar. Gittim, tebrik edip başarılar diledim; gece boyu orada durmama, rol çalmama gerek yok. Nagihan ve Nobre'ye teknik, taktik öğretecek halde değilim. Yapacağımı yaptım, eve gelme sebebim bu. Evde mis gibi ayaklarımı uzattım, ailemle izleyip destek olmaya devam ediyorum. Sosyal pilim finish.'

Seren Ay'ın yuhalanma yanıtını buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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