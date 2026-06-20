Survivor Seren Ay, Finalde Yuhalandığı İddiasına Yanıt Verdi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Survivor'ın büyük finaline giden Seren Ay Çetin, finalde kazanan netleşmeden eve dönmüş ve dönüş yolunda 'Beni neden yuhaladınız?' diye tepki göstermişti. Seren Ay Çetin, Survivor finalinde yuhalandığı konusunda açıklama yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor finalinde şampiyon Nobre olurken sosyal medyada Seren Ay'ın yuhalandığı iddiası gezdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seren Ay'ın yuhalanma yanıtını buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın