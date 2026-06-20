Survivor Seren Ay, Finalde Yuhalandığı İddiasına Yanıt Verdi

Survivor 2026'nın en olaylı yarışmacılarından Seren Ay, Lina'ya saldırdığı için yarışmadan diskalifiye edilmişti. Finale gelip Nagihan'a destek olan Seren Ay'ın verdiği röportaj esnasında yuhalandığı iddia edilmiş ve yarışmacı paylaştığı videoyla 'Beni neden yuhaladınız?' diye isyan etmişti.

Survivor'da kazanan henüz belli olmadan yarışmadan ayrılan ve isyan videosu çeken Seren Ay, yayınladığı yeni videoyla olaylara açıklık getirdi. Seren Ay yuhalanmadığını ve çektiği videonun şaka olduğunu belirtti.

​'Yuhalanma olmadı, 3-5 ergen bağırdı ama alkışlar bastırdı. Orada bir şaka yaptım ama ciddi algılanmış, o yüzden açıklama gereği duydum. Arkadaşlar benim sosyal pilim bu kadar. Gittim, tebrik edip başarılar diledim; gece boyu orada durmama, rol çalmama gerek yok. Nagihan ve Nobre'ye teknik, taktik öğretecek halde değilim. Yapacağımı yaptım, eve gelme sebebim bu. Evde mis gibi ayaklarımı uzattım, ailemle izleyip destek olmaya devam ediyorum. Sosyal pilim finish.'