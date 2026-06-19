Anne Olunca Oyunculuğa Ara Veren Neslihan Atagül, Ekrana Geri Dönüyor
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Anne olduktan sonra ekranlardan uzak kalan Neslihan Atagül'ün yeni sezondaki adresi belli oluyor. Uzun süredir gelen proje tekliflerini değerlendiren ünlü oyuncunun, güçlü bir yapımla televizyona dönmeye hazırlandığı konuşuluyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Son olarak Star TV'de yayınlanan Gecenin Ucunda dizisinde rol alan Neslihan Atagül, 3 yıldır dizi setlerinden uzak.
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Neslihan Atagül dizi setlerine geri dönüyor! İddialı bir projenin başrolü olacağı iddia edildi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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