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Anne Olunca Oyunculuğa Ara Veren Neslihan Atagül, Ekrana Geri Dönüyor

Anne Olunca Oyunculuğa Ara Veren Neslihan Atagül, Ekrana Geri Dönüyor

Neslihan Atagül
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.06.2026 - 23:24
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Anne olduktan sonra ekranlardan uzak kalan Neslihan Atagül'ün yeni sezondaki adresi belli oluyor. Uzun süredir gelen proje tekliflerini değerlendiren ünlü oyuncunun, güçlü bir yapımla televizyona dönmeye hazırlandığı konuşuluyor.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Son olarak Star TV'de yayınlanan Gecenin Ucunda dizisinde rol alan Neslihan Atagül, 3 yıldır dizi setlerinden uzak.

Son olarak Star TV'de yayınlanan Gecenin Ucunda dizisinde rol alan Neslihan Atagül, 3 yıldır dizi setlerinden uzak.

Anne olduktan sonra ekranlara ara veren Neslihan Atagül'ün yeni sezonda izleyiciyle yeniden buluşmaya hazırlandığı konuşuluyor. Başarılı oyuncu, yaklaşık iki yıl önce Ay Yapım'la yeni bir proje için anlaşma sağlamış ancak hamilelik haberinin ardından set çalışmalarını ertelemişti.

Mart ayında oğlu Aziz'in bir yaşına basmasının ardından yeniden kariyer planlarına odaklanan Atagül'ün, son dönemde gelen birçok teklif üzerinde değerlendirme yaptığı öğrenildi.

Neslihan Atagül dizi setlerine geri dönüyor! İddialı bir projenin başrolü olacağı iddia edildi.

Neslihan Atagül dizi setlerine geri dönüyor! İddialı bir projenin başrolü olacağı iddia edildi.

Birsen Altuntaş'ın göre ünlü oyuncu Neslihan Atagül, bir kez daha Ay Yapım'la el sıkıştı. Atagül'ün, yapım şirketinin yeni sezon için hazırladığı dikkat çekici projelerden biriyle seyirci karşısına çıkması bekleniyor.

Neslihan Atagül, son olarak 2023 yılında ekrana gelen 'Gecenin Ucunda' dizisindeki performansıyla izleyicinin karşısına çıkmıştı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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