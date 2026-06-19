Onur Dilber'in Taşacak Bu Deniz'den Çıkarılmasına Partneri Burcu Cavrar'dan İlk Yorum
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TRT 1'in sezona damga vuran dizisi Taşacak Bu Deniz'de bomba bir ayrılık yaşandı. Gezep karakterine hayat veren Onur Dilber, dizi kadrosundan çıkarıldı. Diziden çıkarıldığını sosyal medya hesaplarından duyuran Onur Dilber'in gidişi herkesi şoke ederken Taşacak Bu Deniz'de Hicran'ı canlandıran Burcu Cavrar'dan partneri Onur Dilber'in diziden çıkarılmasına ilk yorum geldi.
KAYNAK: Gazete Magazin
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Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber, dizi kadrosundan aniden çıkarıldı.
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Burcu Cavrar'ın Onur Dilber'in Taşacak Bu Deniz kadrosundan çıkarılmasına yorumunu buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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