Kızılcık Şerbeti'nin 5. Sezon Çekimlerinin Başlama Tarihi Belli Oldu
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Show TV ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti, 5. sezon onayı almıştı. 5. sezona doğru kadrosunda ciddi değişikliklerin yaşandığı Kızılcık Şerbeti'nde ayrılıklar ve kadroya yeni dahil olan isimler duyurulmuştu. Şimdi de Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezon çekimlerinin başlama tarihi netleşti.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Show TV'de 4 sezondur ekrana gelen Kızılcık Şerbeti, rakibi Taşacak Bu Deniz'in reyting başarısına rağmen yeni sezon onayı almayı başardı.
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Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezon çekimlerinin ne zaman başlayacağı belli oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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