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Kızılcık Şerbeti'nin 5. Sezon Çekimlerinin Başlama Tarihi Belli Oldu

Kızılcık Şerbeti'nin 5. Sezon Çekimlerinin Başlama Tarihi Belli Oldu

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.06.2026 - 19:36
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Show TV ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti, 5. sezon onayı almıştı. 5. sezona doğru kadrosunda ciddi değişikliklerin yaşandığı Kızılcık Şerbeti'nde ayrılıklar ve kadroya yeni dahil olan isimler duyurulmuştu. Şimdi de Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezon çekimlerinin başlama tarihi netleşti.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Show TV'de 4 sezondur ekrana gelen Kızılcık Şerbeti, rakibi Taşacak Bu Deniz'in reyting başarısına rağmen yeni sezon onayı almayı başardı.

Show TV'de 4 sezondur ekrana gelen Kızılcık Şerbeti, rakibi Taşacak Bu Deniz'in reyting başarısına rağmen yeni sezon onayı almayı başardı.

Cuma akşamlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti, yeni sezon onayı alan diziler arasında yer aldı. 5. sezon onayı alan dizinin kadrosundan Sönmez'e hayat veren usta oyuncu Aliye Uzunatağan ayrılırken tiyatrocu Laçin Ceylan dahil oldu. Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezon hazırlıkları devam ederken fenomen dizinin ne zaman sete çıkacağı netleşti.

Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezon çekimlerinin ne zaman başlayacağı belli oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezon çekimlerinin ne zaman başlayacağı belli oldu.

Birsen Altuntaş, Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonunun akıbetini duyurdu. Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezon çekimleri 20 Ağustos tarihinde başlayacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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