Survivor'ın Çeyrek Finalinde Elenen Sercan'ın Oyun Esnasında Fenalaştığı Ortaya Çıktı

Survivor 2026'nın büyük finaline çıkabilmek için yarışmacılar tam gaz mücadele etti. Nobre, Nagihan, Ramazan ve Sercan'ın çıktığı çeyrek finalde Sercan Yıldırım, Nagihan'a kaybetti. Nagihan, ismini finale yazdırırken Sercan'ın elendiğini öğrenince hüngür hüngür ağlaması dikkat çekmişti. Survivor yorumcusu Hakan Hatipoğlu, Gel Konuşalım'da Sercan'ın oyun esnasında fenalaştığını ve kendisine şeker takviyesi yapıldığını açıkladı.

'Sercan enteresan bir şekilde ağladı ve oyun arasında fenalaştı. Kimse görmedi ama arka tarafta iğne yapıldı, şekeri düştüğü için şeker verdiler. Farklı bir Sercan vardı ve başka şeyler sezdim; sanki kafa olarak bir anda oradan gitti.'