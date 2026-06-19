Survivor'ın Çeyrek Finalinde Elenen Sercan'ın Oyun Esnasında Fenalaştığı Ortaya Çıktı
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Survivor 2026'da büyük finale son adım kaldı. Sercan, Nobre, Nagihan ve Ramazan'ın çeyrek finale çıktığı yarışmada Sercan Yıldırım, Nagihan'a kaybederek elendi. Sercan'ın elendikten sonra hüngür hüngür ağlaması dikkat çekerken Hakan Hatipoğlu, Sercan'ın oyun esnasında fenalaştığını açıkladı.
KAYNAK: Gel Konuşalım/ TV8
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Survivor'ın çeyrek finalinde Nagihan'a elenen Sercan'ın yarışmada fenalaştığı ortaya çıktı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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