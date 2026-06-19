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Survivor'ın Çeyrek Finalinde Elenen Sercan'ın Oyun Esnasında Fenalaştığı Ortaya Çıktı

Survivor'ın Çeyrek Finalinde Elenen Sercan'ın Oyun Esnasında Fenalaştığı Ortaya Çıktı

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.06.2026 - 17:50
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Survivor 2026'da büyük finale son adım kaldı. Sercan, Nobre, Nagihan ve Ramazan'ın çeyrek finale çıktığı yarışmada Sercan Yıldırım, Nagihan'a kaybederek elendi. Sercan'ın elendikten sonra hüngür hüngür ağlaması dikkat çekerken Hakan Hatipoğlu, Sercan'ın oyun esnasında fenalaştığını açıkladı.

KAYNAK: Gel Konuşalım/ TV8

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Survivor'ın çeyrek finalinde Nagihan'a elenen Sercan'ın yarışmada fenalaştığı ortaya çıktı.

Survivor'ın çeyrek finalinde Nagihan'a elenen Sercan'ın yarışmada fenalaştığı ortaya çıktı.

Survivor 2026'nın büyük finaline çıkabilmek için yarışmacılar tam gaz mücadele etti. Nobre, Nagihan, Ramazan ve Sercan'ın çıktığı çeyrek finalde Sercan Yıldırım, Nagihan'a kaybetti. Nagihan, ismini finale yazdırırken Sercan'ın elendiğini öğrenince hüngür hüngür ağlaması dikkat çekmişti. Survivor yorumcusu Hakan Hatipoğlu, Gel Konuşalım'da Sercan'ın oyun esnasında fenalaştığını ve kendisine şeker takviyesi yapıldığını açıkladı.

'Sercan enteresan bir şekilde ağladı ve oyun arasında fenalaştı. Kimse görmedi ama arka tarafta iğne yapıldı, şekeri düştüğü için şeker verdiler. Farklı bir Sercan vardı ve başka şeyler sezdim; sanki kafa olarak bir anda oradan gitti.'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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