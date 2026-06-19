Taşacak Bu Deniz'in Oruç'u Burak Yörük'ün Dizideki Akıbeti Belli Oldu
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizi Taşacak Bu Deniz'in 2. sezonu için hazırlıklar başladı. Geçtiğimiz günlerde Gezep karakterine hayat veren Onur Dilber'in diziden çıkarıldığı duyurulmuştu. Oruç'u canlandıran Burak Yörük'ün dizideki akıbeti merak edilirken Birsen Altuntaş'tan bu konuda açıklama geldi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'e geçtiğimiz günlerde Gezep'i canlandıran Onur Dilber veda etti.
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Taşacak Bu Deniz'in Oruç'u Burak Yörük diziye veda mı edecek? Ayrılık iddialarına yanıt geldi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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