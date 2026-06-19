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Taşacak Bu Deniz'in Oruç'u Burak Yörük'ün Dizideki Akıbeti Belli Oldu

Taşacak Bu Deniz'in Oruç'u Burak Yörük'ün Dizideki Akıbeti Belli Oldu

Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.06.2026 - 17:22
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizi Taşacak Bu Deniz'in 2. sezonu için hazırlıklar başladı. Geçtiğimiz günlerde Gezep karakterine hayat veren Onur Dilber'in diziden çıkarıldığı duyurulmuştu. Oruç'u canlandıran Burak Yörük'ün dizideki akıbeti merak edilirken Birsen Altuntaş'tan bu konuda açıklama geldi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'e geçtiğimiz günlerde Gezep'i canlandıran Onur Dilber veda etti.

TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'e geçtiğimiz günlerde Gezep'i canlandıran Onur Dilber veda etti.

Sezonun en çok izlenen dizisi olan Taşacak Bu Deniz, Kanal D'nin fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir'i sollayarak haftalık reytinglerde zirveye oturmuştu. Geçtiğimiz haftalarda sezon finali yapan Taşacak Bu Deniz'in 2. sezon hazırlıkları başlarken dizide Gezep karakterine hayat veren Onur Dilber, dizi kadrosundan çıkarıldığını duyurmuştu.

Onur Dilber'in vedasının ardından Oruç'a hayat veren Burak Yörük'ün dizideki akıbeti merak edilirken Birsen Altuntaş'tan beklenen açıklama geldi.

Taşacak Bu Deniz'in Oruç'u Burak Yörük diziye veda mı edecek? Ayrılık iddialarına yanıt geldi.

Taşacak Bu Deniz'in Oruç'u Burak Yörük diziye veda mı edecek? Ayrılık iddialarına yanıt geldi.

Birsen Altuntaş, X'teki bir takipçisine Burak Yörük'ün Taşacak Bu Deniz'deki akıbeti hakkında yanıt verdi. Altuntaş, Burak Yörük'ün Taşacak Bu Deniz'den ayrılmayacağını açıkladı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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