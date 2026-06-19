Babası Dizinin Senaristiymiş: Çocuklar Duymasın'ın Merve'si Öykü Güven'in Son Hali Ortaya Çıktı
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Televizyon ekranlarının en sevilen ve unutulmaz dizilerinden biri olan Çocuklar Duymasın dizisinde Merve karakterine hayat veren Öykü Güven yıllar sonra değişimiyle gündeme geldi. Son haliyle gündeme gelen Öykü Güven, izleyicileri şaşırtan bir bilgiyle çok konuşuldu. Genç oyuncuyla ilgili gerçek ise herkesi şaşırttı.
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Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Zeyno Gönenç ve Volkan Severcan'ın başrolünü paylaştığı Çocuklar Duymasın Türk televizyonlarının unutulmaz yapımlarından biri olmayı sürdürüyor.
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Çocuklar Duymasın dizisinde Tuna'nın kızı, Gönül'ün üvey kızını canlandıran Öykü Güven, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla yeniden adından söz ettirdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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