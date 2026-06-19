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Babası Dizinin Senaristiymiş: Çocuklar Duymasın'ın Merve'si Öykü Güven'in Son Hali Ortaya Çıktı

Babası Dizinin Senaristiymiş: Çocuklar Duymasın'ın Merve'si Öykü Güven'in Son Hali Ortaya Çıktı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.06.2026 - 14:15
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Televizyon ekranlarının en sevilen ve unutulmaz dizilerinden biri olan Çocuklar Duymasın dizisinde Merve karakterine hayat veren Öykü Güven yıllar sonra değişimiyle gündeme geldi. Son haliyle gündeme gelen Öykü Güven, izleyicileri şaşırtan bir bilgiyle çok konuşuldu. Genç oyuncuyla ilgili gerçek ise herkesi şaşırttı.

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Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Zeyno Gönenç ve Volkan Severcan'ın başrolünü paylaştığı Çocuklar Duymasın Türk televizyonlarının unutulmaz yapımlarından biri olmayı sürdürüyor.

Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Zeyno Gönenç ve Volkan Severcan'ın başrolünü paylaştığı Çocuklar Duymasın Türk televizyonlarının unutulmaz yapımlarından biri olmayı sürdürüyor.

Dizide rol alan oyuncular, canlandırdıkları karakterlerle öylesine bütünleştiler ki aradan geçen yıllara rağmen hala aynı rollerle anılabiliyorlar. Dizide Merve karakterine hayat veren ve henüz bir çocuk oyuncuyken bile rolüyle devleşen Öykü Güven de o isimlerden biri oldu.

Çocuklar Duymasın dizisinde Tuna'nın kızı, Gönül'ün üvey kızını canlandıran Öykü Güven, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla yeniden adından söz ettirdi.

Çocuklar Duymasın dizisinde Tuna'nın kızı, Gönül'ün üvey kızını canlandıran Öykü Güven, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla yeniden adından söz ettirdi.

23 yaşındaki Öykü Güven'in değişimi sosyal medyada gündem olurken diziyle ilgili bir gerçek de ortaya çıktı. Öykü Güven'in dizinin senaristi ve yapımcısı Birol Güven'in kızı olduğu öğrenildi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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