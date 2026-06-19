Dört Dizi Birden Yayın Hayatına Başladı: En Başarılı Açılışı Hangisi Yaptı?

Farklı hikayeleri ve heyecan uyandıran senaryolarıyla gündem olan bu dört diziden hangisinin en iyi açılışı yaptığı merak edildi.

Daha 17 ilk bölümünde totalde 3.19, AB'de 2.17, ABC1'de ise 3.02 reyting aldı.

Altı Üstü İstanbul totalde 4.45, AB'de 3.30, ABC1'de 4.29 reyting almayı başararak her kategoride zirveye yerleşti.

Doğanın Kanunu totalde 2.46, AB'de 2.06, ABC1'de 2.52 reyting alırken Muhtemel Aşk ise totalde 2.88, AB'de 2.38, ABC1'de ise 2.99 reyting aldı.

En iyi açılışı Altı Üstü İstanbul gerçekleştirirken Daha 17 ilerleyen bölümlerde 8 reytinge merdiven dayayarak büyük bir yükseliş gösterdi. Doğanın Kanunu ise 5 reytinge yaklaştı. Altı Üstü İstanbul ile Muhtemel Aşk'ın ise henüz yalnızca birinci bölümleri yayınlandı. Bakalım onlar da yükseliş gösterebilecekler mi?