Dört Dizi Birden Yayın Hayatına Başladı: En Başarılı Açılışı Hangisi Yaptı?
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Dizi sektöründe yaşanan kriz sebebiyle uzun süredir yaz dizilerine hasret kalmıştık.
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Daha 17, Altı Üstü İstanbul, Muhtemel Aşk ve Doğanın Kanunu dizileri yaz dizisi boşluğunu doldurdu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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