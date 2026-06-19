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Dört Dizi Birden Yayın Hayatına Başladı: En Başarılı Açılışı Hangisi Yaptı?

Dört Dizi Birden Yayın Hayatına Başladı: En Başarılı Açılışı Hangisi Yaptı?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.06.2026 - 14:51
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2025-2026 sezonunun sona ermesiyle birlikte uzun bir aradan sonra bu yaz 4 dizi birden yayın hayatına başladı. Yaz dizilerine duyulan özlemle birlikte başarı sağlayan Doğanın Kanunu, Daha 17, Muhtemel Aşk ve Altı Üstü İstanbul dizileri arasında ilk bölümüyle en yüksek reytingi alan hangisi oldu?

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Dizi sektöründe yaşanan kriz sebebiyle uzun süredir yaz dizilerine hasret kalmıştık.

Dizi sektöründe yaşanan kriz sebebiyle uzun süredir yaz dizilerine hasret kalmıştık.

Yayına koca bir yaz sezonunda 1 dizi başlasa bile erken final yapıyor, Kiralık Aşk, Kiraz Mevsimi, Güneşin Kızları gibi başarılı yapımlar doğamadan piyasadan kalkıyordu. Uzun bir aradan sonra bu yıl ilk kez dört dizi birden yaz dizisi olarak yayın hayatına başladı. Üstelik Dünya Kupası maçlarına rağmen hiç de fena olmayan reytingler almayı başardılar.

Daha 17, Altı Üstü İstanbul, Muhtemel Aşk ve Doğanın Kanunu dizileri yaz dizisi boşluğunu doldurdu.

Daha 17, Altı Üstü İstanbul, Muhtemel Aşk ve Doğanın Kanunu dizileri yaz dizisi boşluğunu doldurdu.

Farklı hikayeleri ve heyecan uyandıran senaryolarıyla gündem olan bu dört diziden hangisinin en iyi açılışı yaptığı merak edildi. 

Daha 17 ilk bölümünde totalde 3.19, AB'de 2.17, ABC1'de ise 3.02 reyting aldı.

Altı Üstü İstanbul totalde 4.45, AB'de 3.30, ABC1'de 4.29 reyting almayı başararak her kategoride zirveye yerleşti.

Doğanın Kanunu totalde 2.46, AB'de 2.06, ABC1'de 2.52 reyting alırken Muhtemel Aşk ise totalde 2.88, AB'de 2.38, ABC1'de ise 2.99 reyting aldı.

En iyi açılışı Altı Üstü İstanbul gerçekleştirirken Daha 17 ilerleyen bölümlerde 8 reytinge merdiven dayayarak büyük bir yükseliş gösterdi. Doğanın Kanunu ise 5 reytinge yaklaştı. Altı Üstü İstanbul ile Muhtemel Aşk'ın ise henüz yalnızca birinci bölümleri yayınlandı. Bakalım onlar da yükseliş gösterebilecekler mi?

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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