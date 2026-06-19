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Beyza'yı Ramazan'la Konuşturmadı: Survivor Yarı Finaline Ramazan'ın Eşi Damga Vurdu

Beyza'yı Ramazan'la Konuşturmadı: Survivor Yarı Finaline Ramazan'ın Eşi Damga Vurdu

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.06.2026 - 13:36
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Survivor 2026 Türkiye'de büyük final heyecanı yaşanıyor. 1 Ocak'ta başlayan yarışmada final günü geldi çattı. Dün akşam yayınlanan yarı final mücadelesinde finalist olmak için yarışan isimler Nobre, Nagihan ve Ramazan oldu. Ramazan'ın eşinin Beyza'nın sık sık sözünü kesmesi sosyal medyada gündem oldu.

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Survivor'da yarı final mücadelesinde heyecan doruktaydı.

Survivor'da yarı final mücadelesinde heyecan doruktaydı.

Nobre, Ramazan ve Nagihan'ın finalist olmak için yarıştığı gecede ilk finalist Nobre oldu. Nagihan'la Ramazan ise ikinci ve son finalist olmak için ter döktüler. Nagihan'ın sakatlık geçirdiği gecede ikinci finalist ise Nagihan oldu.

Temposu yüksek gecede Ramazan'ın eşinin Beyza'nın sözünü kesmesi sosyal medyada gündem oldu.

Ramazan'a taktik vermeye çalışan Beyza'nın sözünün Ramazan'ın eşi tarafından kesildiği anlar sık sık paylaşıldı. Ramazan, gecenin sonunda Beyza'nın uzattığı suyu da almadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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