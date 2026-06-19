Beyza'yı Ramazan'la Konuşturmadı: Survivor Yarı Finaline Ramazan'ın Eşi Damga Vurdu
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Survivor 2026 Türkiye'de büyük final heyecanı yaşanıyor. 1 Ocak'ta başlayan yarışmada final günü geldi çattı. Dün akşam yayınlanan yarı final mücadelesinde finalist olmak için yarışan isimler Nobre, Nagihan ve Ramazan oldu. Ramazan'ın eşinin Beyza'nın sık sık sözünü kesmesi sosyal medyada gündem oldu.
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Survivor'da yarı final mücadelesinde heyecan doruktaydı.
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Temposu yüksek gecede Ramazan'ın eşinin Beyza'nın sözünü kesmesi sosyal medyada gündem oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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