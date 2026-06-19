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Var mısın Yok musun'da İlk Kez Bir Yarışmacı Milyonluk Ödülü Kazandı

Var mısın Yok musun'da İlk Kez Bir Yarışmacı Milyonluk Ödülü Kazandı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.06.2026 - 13:14
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Atv ekranlarında yayınlanan Var mısın Yok musun 9. bölümüyle ekrana geldi. Mardinli Hilal Özçelik'in yarıştığı gecede heyecan doruktaydı. 26 yaşındaki yarışmacı 1 milyon kazandı.

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Var mısın Yok musun'un son yarışmacısı olan Hilal, kazanacağı parayla babasına bir tavuk pilav dükkanı açmayı amaçladığını dile getirdi.

Var mısın Yok musun'un son yarışmacısı olan Hilal, kazanacağı parayla babasına bir tavuk pilav dükkanı açmayı amaçladığını dile getirdi.

11 numaralı kutuyla yarışan yarışmacı ilk andan itibaren büyük başarı gösterdi. Peş peşe açtırdığı mavi kutularla heyecan uyandıran Hilal, tabloyu lehine çevirmeyi başardı.

Yarışmadaki samimi duruşu ve tavırlarıyla kendini sevdiren genç yarışmacı Hilal Özçelik 1 milyon kazandı.

Yarışmadaki samimi duruşu ve tavırlarıyla kendini sevdiren genç yarışmacı Hilal Özçelik 1 milyon kazandı.

Geçmişte yaşadığı maddi manevi zorlukları anlatan yarışmacı, ailesine destek olmak istediğini açıkladığı anlarda tüm stüdyoyu duygulandırdı. 4.turda 5 milyon TL'lik bir kutu açtırmasının ardından 6.turda gelen 1 milyon 25 bin TL'lik banka teklifi heyecan uyandırdı. Bankanın teklifini bu turda reddedip risk alan Hilal, daha sonra son turda 5 milyon TL'lik kutuyu açtırdı. Bankadan gelen 850.000 TL'lik teklifi de reddeden yarışmacı kutusuna güvenerek 1 milyonun sahibi oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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