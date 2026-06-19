Var mısın Yok musun'da İlk Kez Bir Yarışmacı Milyonluk Ödülü Kazandı
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Atv ekranlarında yayınlanan Var mısın Yok musun 9. bölümüyle ekrana geldi. Mardinli Hilal Özçelik'in yarıştığı gecede heyecan doruktaydı. 26 yaşındaki yarışmacı 1 milyon kazandı.
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Var mısın Yok musun'un son yarışmacısı olan Hilal, kazanacağı parayla babasına bir tavuk pilav dükkanı açmayı amaçladığını dile getirdi.
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Yarışmadaki samimi duruşu ve tavırlarıyla kendini sevdiren genç yarışmacı Hilal Özçelik 1 milyon kazandı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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