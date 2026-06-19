Helin Kandemir'den, Sevdiğim Sensin'de Canlandırdığı Dicle'yle İlgili Açıklama
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Star TV ekranlarında yayınlanan ve sezonun en başarılı işlerinden biri olan Sevdiğim Sensin de sezon finali yaptı. Dicle'nin hikayesine tanık olduğumuz ve başrollerini Helin Kandemir ile Aytaç Şaşmaz'ın canlandırdığı Sevdiğim Sensin, gelecek sezon onayını almayı başaran 13 yapımdan biri oldu. Ünlü oyuncu Helin Kandemir, karakterine dair açıklamada bulundu.
Kaynak: TV Dünyası
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Yeni sezonda devam edebilecek 13 yapımdan biri olan Sevdiğim Sensin, Star TV'nin en başarılı dizisi oldu.
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Bu büyük başarının en büyük mimarı olarak gösterilen Helin Kandemir, Dicle karakterine dair açıklamada bulundu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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