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Helin Kandemir'den, Sevdiğim Sensin'de Canlandırdığı Dicle'yle İlgili Açıklama

Helin Kandemir'den, Sevdiğim Sensin'de Canlandırdığı Dicle'yle İlgili Açıklama

Sevdiğim Sensin
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.06.2026 - 10:27
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Star TV ekranlarında yayınlanan ve sezonun en başarılı işlerinden biri olan Sevdiğim Sensin de sezon finali yaptı. Dicle'nin hikayesine tanık olduğumuz ve başrollerini Helin Kandemir ile Aytaç Şaşmaz'ın canlandırdığı Sevdiğim Sensin, gelecek sezon onayını almayı başaran 13 yapımdan biri oldu. Ünlü oyuncu Helin Kandemir, karakterine dair açıklamada bulundu.

Kaynak: TV Dünyası

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Yeni sezonda devam edebilecek 13 yapımdan biri olan Sevdiğim Sensin, Star TV'nin en başarılı dizisi oldu.

Yeni sezonda devam edebilecek 13 yapımdan biri olan Sevdiğim Sensin, Star TV'nin en başarılı dizisi oldu.

Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın başrollerini paylaştığı dizide Dicle ve Erkan'ın yaşadıkları, hikayenin devamlılığı, imkansızlıklar ve bu imkansızlıklar içinde yaşanan büyük aşk izleyiciyi etkisi altına aldı. Özellikle Helin Kandemir'in muhteşem oyunculuğu dizinin bu büyük başarıyı yakalamasının yolunu açtı.

Bu büyük başarının en büyük mimarı olarak gösterilen Helin Kandemir, Dicle karakterine dair açıklamada bulundu.

Dicle Kandemir, 'O benim tanıyıp çok sevdiğim yakındaki bir arkadaşım gibi. Seyircinin ona el vermesi beni de bir anne kadar gururlandırıyor.' dedi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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