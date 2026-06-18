Neslihan Atagül Burak Özçivit’le Partner Olacağı İddialarına Yanıt Verdi

Adana’da çekilmesi planlanan dizi, daha başlamadan başrol değişikliğiyle gündeme geldi. Kenan Kozan rolü için Uğur Güneş’le prensipte el sıkışıldığı belirtilmişti. Ancak sözleşme aşamasında yapım şirketiyle şartlarda anlaşma sağlanamadığı açıklandı. Bu açıklamanın ardından Uğur Güneş’in projeden ayrıldığı ortaya çıktı.

Uğur Güneş’in ayrılığı sonrası oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı “kul hakkı” göndermeli paylaşımlar dikkat çekti. Bu paylaşımlar, sosyal medyada Burak Özçivit’in rolü devralmasıyla ilgili farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar rol değişikliğinin perde arkasını sorgularken, bazıları da yeni başrol kararını konuştu.

Kısa süre sonra Burak Özçivit’in Güneşin Doğduğu Yer dizisinin yeni başrolü olduğu resmi olarak açıklandı. Bu gelişmenin ardından gözler dizinin kadın başrolüne çevrildi. Burak Özçivit’in partnerinin kim olacağı sosyal medyada sık sık konuşulmaya başladı.