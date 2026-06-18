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Neslihan Atagül Burak Özçivit’le Partner Olacağı İddialarına Yanıt Verdi

Neslihan Atagül Burak Özçivit’le Partner Olacağı İddialarına Yanıt Verdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
18.06.2026 - 22:09
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ATV’nin yeni sezon için hazırladığı Güneşin Doğduğu Yer dizisi daha sete çıkmadan oyuncu değişikliğiyle konuşulmaya başladı. Dizinin başrolü için ilk olarak Uğur Güneş’le anlaşma sağlandığı biliniyordu. Ancak kısa süre sonra Uğur Güneş’in projeden ayrıldığı haberleri geldi. Bu gelişmenin ardından başrol için Burak Özçivit’in adı açıklandı. Yaşanan değişiklik sosyal medyada birçok yoruma neden oldu. Uğur Güneş’in yaptığı sitemli paylaşımlar da tartışmaları büyüttü. Son olarak Burak Özçivit’in dizideki partnerinin Neslihan Atagül olacağı iddia edildi. İddialar artınca Neslihan Atagül’den doğrudan yanıt geldi.

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Güneşin Doğduğu Yer dizisi ATV’nin yeni sezonda ekrana getirmeyi planladığı projeler arasında yer alıyor.

Güneşin Doğduğu Yer dizisi ATV’nin yeni sezonda ekrana getirmeyi planladığı projeler arasında yer alıyor.

Adana’da çekilmesi planlanan dizi, daha başlamadan başrol değişikliğiyle gündeme geldi. Kenan Kozan rolü için Uğur Güneş’le prensipte el sıkışıldığı belirtilmişti. Ancak sözleşme aşamasında yapım şirketiyle şartlarda anlaşma sağlanamadığı açıklandı. Bu açıklamanın ardından Uğur Güneş’in projeden ayrıldığı ortaya çıktı.

Uğur Güneş’in ayrılığı sonrası oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı “kul hakkı” göndermeli paylaşımlar dikkat çekti. Bu paylaşımlar, sosyal medyada Burak Özçivit’in rolü devralmasıyla ilgili farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar rol değişikliğinin perde arkasını sorgularken, bazıları da yeni başrol kararını konuştu.

Kısa süre sonra Burak Özçivit’in Güneşin Doğduğu Yer dizisinin yeni başrolü olduğu resmi olarak açıklandı. Bu gelişmenin ardından gözler dizinin kadın başrolüne çevrildi. Burak Özçivit’in partnerinin kim olacağı sosyal medyada sık sık konuşulmaya başladı.

Bu sırada Neslihan Atagül’ün adı iddialar arasında öne çıktı.

Bu sırada Neslihan Atagül’ün adı iddialar arasında öne çıktı.

Kara Sevda dizisinde Burak Özçivit’le partner olan Atagül’ün, yıllar sonra aynı projede yeniden kamera karşısına geçeceği öne sürüldü. İkilinin yeniden birlikte rol alacağı iddiası kısa sürede yayıldı.

Ancak bu iddialara önce gazeteci Birsen Altuntaş’tan yanıt geldi. Altuntaş, Burak Özçivit ve Neslihan Atagül’ün Güneşin Doğduğu Yer dizisinde partner olmayacağını belirtti. Buna rağmen sosyal medyada iddialar devam etti.

Söylentilerin büyümesi üzerine bu kez Neslihan Atagül de konuya dahil oldu.

Söylentilerin büyümesi üzerine bu kez Neslihan Atagül de konuya dahil oldu.
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Oyuncu, Burak Özçivit’le aynı projede partner olmayacağını belirterek iddialara yanıt verdi. Böylece Güneşin Doğduğu Yer dizisiyle ilgili en çok konuşulan başlıklardan biri netleşmiş oldu.

Neslihan Atagül daha önce bir röportajda Burak Özçivit’le yeniden partner olup olmayacağına dair soruya verdiği tepkiyle de gündeme gelmişti. Bu nedenle yeni iddia sosyal medyada daha fazla konuşuldu. Atagül’ün son açıklamasıyla birlikte Kara Sevda ikilisinin Güneşin Doğduğu Yer dizisinde yeniden bir araya gelmeyeceği anlaşılmış oldu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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