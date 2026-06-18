Neslihan Atagül Burak Özçivit’le Partner Olacağı İddialarına Yanıt Verdi
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ATV’nin yeni sezon için hazırladığı Güneşin Doğduğu Yer dizisi daha sete çıkmadan oyuncu değişikliğiyle konuşulmaya başladı. Dizinin başrolü için ilk olarak Uğur Güneş’le anlaşma sağlandığı biliniyordu. Ancak kısa süre sonra Uğur Güneş’in projeden ayrıldığı haberleri geldi. Bu gelişmenin ardından başrol için Burak Özçivit’in adı açıklandı. Yaşanan değişiklik sosyal medyada birçok yoruma neden oldu. Uğur Güneş’in yaptığı sitemli paylaşımlar da tartışmaları büyüttü. Son olarak Burak Özçivit’in dizideki partnerinin Neslihan Atagül olacağı iddia edildi. İddialar artınca Neslihan Atagül’den doğrudan yanıt geldi.
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Güneşin Doğduğu Yer dizisi ATV’nin yeni sezonda ekrana getirmeyi planladığı projeler arasında yer alıyor.
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Bu sırada Neslihan Atagül’ün adı iddialar arasında öne çıktı.
Söylentilerin büyümesi üzerine bu kez Neslihan Atagül de konuya dahil oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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