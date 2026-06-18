Ben Leman Dizisinde Oynamıştı: Altı Üstü İstanbul Kadrosuna Yeni Bir İsim Daha Katıldı
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ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan Altı Üstü İstanbul, ilk bölümüyle izleyicilerin dikkatini çeken yapımlar arasında yer aldı. Yaz sezonu için ekrana gelen dizi, aldığı reyting sonuçlarıyla adından söz ettirmeyi başardı. Şimdiyse kadroya yeni bir oyuncunun daha dahil olduğu öğrenildi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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ATV’nin yeni dizisi Altı Üstü İstanbul, yayınlanan ilk bölümüyle yaz sezonunun en yüksek açılışlarından birine imza attı.
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NTC Medya imzalı diziye katılan son isim Erhan Alpay oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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