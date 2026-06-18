Ben Leman Dizisinde Oynamıştı: Altı Üstü İstanbul Kadrosuna Yeni Bir İsim Daha Katıldı

Başarılı oyuncu, Altı Üstü İstanbul’da “Soner” karakterine hayat verecek. Karakterin hikayeye nasıl dahil olacağı ve karakterlerle nasıl bir bağ kuracağı yeni bölümde ortaya çıkacak. Yapım ekibi tarafından karaktere ilişkin detaylı bilgi paylaşılmasa da Soner’in dizinin ilerleyen bölümlerinde önemli bir yer tutacağı belirtiliyor.

Oyuncu son olarak geçen sezon yayınlanan Ben Leman dizisinde rol almıştı. Ancak söz konusu yapım ekran macerasını erken final yaparak tamamlamıştı. Ben Leman’ın ardından yeni proje tercihini Altı Üstü İstanbul’dan yana kullanan Alpay, yeni sezonda ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Oyuncunun canlandıracağı Soner karakterinin hikayeye nasıl yön vereceği ise 22 Haziran’da yayınlanacak yeni bölümle birlikte netlik kazanacak.