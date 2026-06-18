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Ben Leman Dizisinde Oynamıştı: Altı Üstü İstanbul Kadrosuna Yeni Bir İsim Daha Katıldı

Ben Leman Dizisinde Oynamıştı: Altı Üstü İstanbul Kadrosuna Yeni Bir İsim Daha Katıldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
18.06.2026 - 20:10
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ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan Altı Üstü İstanbul, ilk bölümüyle izleyicilerin dikkatini çeken yapımlar arasında yer aldı. Yaz sezonu için ekrana gelen dizi, aldığı reyting sonuçlarıyla adından söz ettirmeyi başardı. Şimdiyse kadroya yeni bir oyuncunun daha dahil olduğu öğrenildi. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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ATV’nin yeni dizisi Altı Üstü İstanbul, yayınlanan ilk bölümüyle yaz sezonunun en yüksek açılışlarından birine imza attı.

ATV’nin yeni dizisi Altı Üstü İstanbul, yayınlanan ilk bölümüyle yaz sezonunun en yüksek açılışlarından birine imza attı.

Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem’i buluşturan dizi, ilk haftadan itibaren dikkat çekici reyting sonuçları elde etti. İstanbul’un farklı hayatlarını aynı hikayede bir araya getiren yapım, yeni bölümlerle ekran yolculuğunu sürdürmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda yapım ekibi kadroya bir oyuncu daha dahil etti. Yeni karakterin ilk kez 22 Haziran’da yayınlanacak bölümde izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi.

NTC Medya imzalı diziye katılan son isim Erhan Alpay oldu.

NTC Medya imzalı diziye katılan son isim Erhan Alpay oldu.

Başarılı oyuncu, Altı Üstü İstanbul’da “Soner” karakterine hayat verecek. Karakterin hikayeye nasıl dahil olacağı ve karakterlerle nasıl bir bağ kuracağı yeni bölümde ortaya çıkacak. Yapım ekibi tarafından karaktere ilişkin detaylı bilgi paylaşılmasa da Soner’in dizinin ilerleyen bölümlerinde önemli bir yer tutacağı belirtiliyor.

Oyuncu son olarak geçen sezon yayınlanan Ben Leman dizisinde rol almıştı. Ancak söz konusu yapım ekran macerasını erken final yaparak tamamlamıştı. Ben Leman’ın ardından yeni proje tercihini Altı Üstü İstanbul’dan yana kullanan Alpay, yeni sezonda ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Oyuncunun canlandıracağı Soner karakterinin hikayeye nasıl yön vereceği ise 22 Haziran’da yayınlanacak yeni bölümle birlikte netlik kazanacak.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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