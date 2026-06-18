Yeni Sezonda Ekrana Gelecek Diziler Belli Oldu: Hangi Kanalda Hangi Dizi Var?
Televizyon kanalları yeni yayın döneminde izleyici karşısına çıkaracağı yapımları büyük ölçüde belirledi. Geçen sezondan devam edecek dizilerin yanı sıra birçok yeni proje de ekrana gelmeye hazırlanıyor. Bazı yapımlar yaz aylarında yayın hayatına başlarken, yeni sezondaki yolculukları izlenme performanslarına bağlı olacak. Özellikle son dönemde açıklanan oyuncu kadroları ve proje haberleriyle birlikte kanalların dizi haritası da ortaya çıktı. Kanal D, ATV, Star TV, NOW, Show TV ve TRT 1’in yeni dönemde yayınlaması beklenen yapımları netleşmeye başladı. Dramdan gençlik hikayelerine, aile dizilerinden dönem işlerine kadar geniş bir yelpaze dikkat çekiyor. İşte 2026-2027 sezonunda ekranda olması beklenen diziler…
Kanal D cephesinde Uzak Şehir, Güller ve Günahlar, Haysiyet ve Daha 17 yeni yayın döneminde ekranda olacak yapımlar arasında.
NOW ekranlarında Yeraltı, Halef Köklerin Çağrısı, Ömür Usta, Sevdam Karadeniz, Anne Yarısı ve Adana Ayazı yer alıyor.
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