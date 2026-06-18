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Yeni Sezonda Ekrana Gelecek Diziler Belli Oldu: Hangi Kanalda Hangi Dizi Var?

Yeni Sezonda Ekrana Gelecek Diziler Belli Oldu: Hangi Kanalda Hangi Dizi Var?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
18.06.2026 - 18:43
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Televizyon kanalları yeni yayın döneminde izleyici karşısına çıkaracağı yapımları büyük ölçüde belirledi. Geçen sezondan devam edecek dizilerin yanı sıra birçok yeni proje de ekrana gelmeye hazırlanıyor. Bazı yapımlar yaz aylarında yayın hayatına başlarken, yeni sezondaki yolculukları izlenme performanslarına bağlı olacak. Özellikle son dönemde açıklanan oyuncu kadroları ve proje haberleriyle birlikte kanalların dizi haritası da ortaya çıktı. Kanal D, ATV, Star TV, NOW, Show TV ve TRT 1’in yeni dönemde yayınlaması beklenen yapımları netleşmeye başladı. Dramdan gençlik hikayelerine, aile dizilerinden dönem işlerine kadar geniş bir yelpaze dikkat çekiyor. İşte 2026-2027 sezonunda ekranda olması beklenen diziler…

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Kanal D cephesinde Uzak Şehir, Güller ve Günahlar, Haysiyet ve Daha 17 yeni yayın döneminde ekranda olacak yapımlar arasında.

Kanal D cephesinde Uzak Şehir, Güller ve Günahlar, Haysiyet ve Daha 17 yeni yayın döneminde ekranda olacak yapımlar arasında.

Özellikle Uzak Şehir ve Güller ve Günahlar geçen sezon elde ettikleri sonuçlarla kanalın en güçlü işlerinden biri haline geldi. Yeni sezonda izleyiciyle buluşacak Haysiyet ve genç oyuncu kadrosuyla öne çıkan Daha 17 de kanalın iddialı projeleri arasında gösteriliyor.

ATV’de A.B.İ., Mercan Köşk, Güneşin Doğduğu Yer, Hamal ve Aşk ve Taht izleyici karşısına çıkacak. Yaz döneminde başlayan Altı Üstü İstanbul’un yeni sezondaki durumu ise ilerleyen haftalarda belli olacak. İlk bölümüyle dikkat çeken yapımın ekran yolculuğunun devam edip etmeyeceği reyting sonuçlarına göre netleşecek.

Star TV’de Sevdiğim Sensin yayın hayatını sürdürecek. Kanalın yeni dönemde ekrana getireceği yapımlar arasında Çirkin, Başkalarının Hayatı ve Düğünümüz Var da bulunuyor. Doğanın Kanunu için ise son karar performans sonuçlarının ardından verilecek.

NOW ekranlarında Yeraltı, Halef Köklerin Çağrısı, Ömür Usta, Sevdam Karadeniz, Anne Yarısı ve Adana Ayazı yer alıyor.

NOW ekranlarında Yeraltı, Halef Köklerin Çağrısı, Ömür Usta, Sevdam Karadeniz, Anne Yarısı ve Adana Ayazı yer alıyor.

Kanal yeni sezonda hem devam eden yapımlara hem de yeni hikayelere yayın akışında yer verecek.

Show TV tarafında Kızılcık Şerbeti yoluna devam ederken Eski Masal ve Cevher de yayınlanacak diziler arasında bulunuyor. Muhtemel Aşk’ın geleceği ise yaz sezonundaki performansına bağlı olacak.

TRT 1 ekranlarında ise Mehmed Fetihler Sultanı, Taşacak Bu Deniz, Gönül Dağı, Teşkilat ve Evlilik Güzeldir izleyiciyle buluşacak. Böylece yeni sezonda televizyon ekranlarında hem yeni projeler hem de izleyicinin alıştığı yapımlar yer almaya devam edecek.

Şimdilik kanalı belli olmayan birkaç yeni dizi de var. Onlar da ilerleyen haftalarda netleşecek.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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