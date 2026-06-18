Yeni Sezonda Ekrana Gelecek Diziler Belli Oldu: Hangi Kanalda Hangi Dizi Var?

Özellikle Uzak Şehir ve Güller ve Günahlar geçen sezon elde ettikleri sonuçlarla kanalın en güçlü işlerinden biri haline geldi. Yeni sezonda izleyiciyle buluşacak Haysiyet ve genç oyuncu kadrosuyla öne çıkan Daha 17 de kanalın iddialı projeleri arasında gösteriliyor.

ATV’de A.B.İ., Mercan Köşk, Güneşin Doğduğu Yer, Hamal ve Aşk ve Taht izleyici karşısına çıkacak. Yaz döneminde başlayan Altı Üstü İstanbul’un yeni sezondaki durumu ise ilerleyen haftalarda belli olacak. İlk bölümüyle dikkat çeken yapımın ekran yolculuğunun devam edip etmeyeceği reyting sonuçlarına göre netleşecek.

Star TV’de Sevdiğim Sensin yayın hayatını sürdürecek. Kanalın yeni dönemde ekrana getireceği yapımlar arasında Çirkin, Başkalarının Hayatı ve Düğünümüz Var da bulunuyor. Doğanın Kanunu için ise son karar performans sonuçlarının ardından verilecek.