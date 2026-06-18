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Survivor'dan Elenerek Herkesi Şaşırtan Nefise, "Murat Boz Beni Yemeğe Davet Etti" Sözlerine Açıklık Getirdi

Survivor'dan Elenerek Herkesi Şaşırtan Nefise, "Murat Boz Beni Yemeğe Davet Etti" Sözlerine Açıklık Getirdi

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.06.2026 - 15:31
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Survivor finaline yalnızca bir gün kaldı! Final dörtlüsüne giremeyen ve 5. olarak yarışmadan elenen Nefise de soluğu İstanbul'da aldı. TV8 ekranlarında canlı yayına katılan Nefise, birleşme partisinin ardından Murat Boz'la ilgili ortaya attığı iddialara açıklık getirdi.

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Eski Survivor şampiyonu Nefise, 5. olarak yarışmaya veda etmişti.

Eski Survivor şampiyonu Nefise, 5. olarak yarışmaya veda etmişti.

Büyük finale yalnızca bir gün kala canlı yayına çıkan Nefise, yarışma süresince yaşadıklarını anlattı. Birleşme partisinin ardından Murat Boz'la ilgili iddialarda bulunan ve ünlü şarkıcının kendisini yemeğe davet ettiğini dile getiren yarışmacı, söylemlerine açıklık getirdi. Nefise, 'Murat Boz ile ilgili o dönem yaptığım her şeyi tamamen eski sevgilimi kıskandırmak için yaptım. Murat Boz'un benim olmayacağını anlayacak gerçekçi bir seviyedeyim, o benim sadece çocukluğumdan beri hayran olduğum biri. O dönem ilişkiden yeni çıkmıştım ve eski sevgilim beni düşünmediği için ben de ondan hıncımı almak istedim. Bir anlık gafletle, elimdeki tek malzeme olan birleşme partisini ve Murat Boz'u kullandım. Aslında küçük bir şey yapmak istemiştim ama durumu yine fazla abarttım ve olaylar birbirine girdi.' açıklamasında bulundu. Nefise ayrıca, 'Hem eski erkek arkadaşımı hem de kendimi düşürdüğüm durumdan dolayı ciddi anlamda utandım ve yarışmadan çıktığımdan beri büyük bir pişmanlık duyuyorum. Bu bana büyük bir ders oldu; artık fevri hareket etmek istemiyorum ve ilişkilerimi, aşk konularını Survivor'a taşımayacağım. Oradayken her gün oyun ve yüksek stres olduğu için kendimce durumu biraz eğlenceye vurmak istedim ama sonradan sevmeyenlerime neden böyle bir malzeme verdiğimi sorguladım. Artık 26 yaşındayım, ilk geldiğim sezonlardaki gibi 22-23 yaşlarında değilim ve yaşım bir bahane olamaz; karakter olarak artık bu durumları tolere etmem, daha sakin olmam gerekiyor.' dedi.

Nefise'nin açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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