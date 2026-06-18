Survivor'dan Elenerek Herkesi Şaşırtan Nefise, "Murat Boz Beni Yemeğe Davet Etti" Sözlerine Açıklık Getirdi

Büyük finale yalnızca bir gün kala canlı yayına çıkan Nefise, yarışma süresince yaşadıklarını anlattı. Birleşme partisinin ardından Murat Boz'la ilgili iddialarda bulunan ve ünlü şarkıcının kendisini yemeğe davet ettiğini dile getiren yarışmacı, söylemlerine açıklık getirdi. Nefise, 'Murat Boz ile ilgili o dönem yaptığım her şeyi tamamen eski sevgilimi kıskandırmak için yaptım. Murat Boz'un benim olmayacağını anlayacak gerçekçi bir seviyedeyim, o benim sadece çocukluğumdan beri hayran olduğum biri. O dönem ilişkiden yeni çıkmıştım ve eski sevgilim beni düşünmediği için ben de ondan hıncımı almak istedim. Bir anlık gafletle, elimdeki tek malzeme olan birleşme partisini ve Murat Boz'u kullandım. Aslında küçük bir şey yapmak istemiştim ama durumu yine fazla abarttım ve olaylar birbirine girdi.' açıklamasında bulundu. Nefise ayrıca, 'Hem eski erkek arkadaşımı hem de kendimi düşürdüğüm durumdan dolayı ciddi anlamda utandım ve yarışmadan çıktığımdan beri büyük bir pişmanlık duyuyorum. Bu bana büyük bir ders oldu; artık fevri hareket etmek istemiyorum ve ilişkilerimi, aşk konularını Survivor'a taşımayacağım. Oradayken her gün oyun ve yüksek stres olduğu için kendimce durumu biraz eğlenceye vurmak istedim ama sonradan sevmeyenlerime neden böyle bir malzeme verdiğimi sorguladım. Artık 26 yaşındayım, ilk geldiğim sezonlardaki gibi 22-23 yaşlarında değilim ve yaşım bir bahane olamaz; karakter olarak artık bu durumları tolere etmem, daha sakin olmam gerekiyor.' dedi.