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MEB'in Yeni Yıl Takviminden Sonra Taşacak Bu Deniz'e İsyan Etti: Demet Akalın'dan Onur Dilber Kararına Tepki

MEB'in Yeni Yıl Takviminden Sonra Taşacak Bu Deniz'e İsyan Etti: Demet Akalın'dan Onur Dilber Kararına Tepki

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.06.2026 - 13:12
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Sosyal medyayı aktif kullanan ve hemen her konuda yorumunu dile getiren Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde MEB'in yeni yıl takvimine isyan etmişti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini pek de hoş karşılamayan Demet Akalın, bu kez de Taşacak Bu Deniz'den gelen Onur Dilber kararına isyan etti.

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Şarkıları ve dans şovlarının yanı sıra sosyal medyadaki çıkışları ve sivri diliyle de bilinen Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararına tepki göstermişti.

Şarkıları ve dans şovlarının yanı sıra sosyal medyadaki çıkışları ve sivri diliyle de bilinen Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararına tepki göstermişti.

Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini açıklamış, eğitim öğretim yılı kapanışının 25 Haziran olduğu da bu takvimde ilgililere duyurulmuştu. Bu karara isyan eden Demet Akalın, 'Buna bir çözüm bulun! Ara tatil kabus! Kalkacak dediniz yazın ortası okul mu kapanır biz Avrupa değiliz mayıs olunca ne evde ne okulda duruyor çocuklar' yazarak tepkisini dile getirmişti.

Sıkı bir dizi takipçisi olduğu bilinen Demet Akalın, bu kez de Onur Dilber'in Taşacak Bu Deniz'den çıkarılmasına isyan etti.

Sıkı bir dizi takipçisi olduğu bilinen Demet Akalın, bu kez de Onur Dilber'in Taşacak Bu Deniz'den çıkarılmasına isyan etti.

Dizide Gezep karakterine hayat veren Onur Dilber, 'Tbd dizisinde çok severek oynadığım Gezep’in, yeni sezonda olmayacağını şaşırarak ve üzülerek öğrendim.

Diziye çok güzel başlayarak seyircinin sevgisini kazanan Gezep’in haftalardır yaşadığı gerileme ve karakterin özüne aykırılık, seyircinin de malumuydu.

Karakterin özüne döneceğini ve vadedilen hikayesini yeni sezonda göreceğimizi umut ederken, yaşadığım bu duruma anlam veremediğimi ve derinden üzüldüğümü bilmenizi isterim.

Söylenecek çok söz var aslında, zamanı gelince söyleriz inşallah.

Gezep’i sevmiş, beni desteklemiş, üzerimde emeği olan herkese sevgiyle…

Yeni ve daha güzel hikayelerde, yeni karakterlerde görüşmek buluşmak umuduyla…' yazarak Taşacak Bu Deniz kadrosundan çıkarıldığını duyurmuştu.

Haberi öğrenen Demet Akalın, Instagram hesabından yaptığı 'İnsanların sevdiği karakterleri öldürmeyin!!!' paylaşımıyla duruma tepki gösterdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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