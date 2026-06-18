MEB'in Yeni Yıl Takviminden Sonra Taşacak Bu Deniz'e İsyan Etti: Demet Akalın'dan Onur Dilber Kararına Tepki
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Sosyal medyayı aktif kullanan ve hemen her konuda yorumunu dile getiren Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde MEB'in yeni yıl takvimine isyan etmişti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini pek de hoş karşılamayan Demet Akalın, bu kez de Taşacak Bu Deniz'den gelen Onur Dilber kararına isyan etti.
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Şarkıları ve dans şovlarının yanı sıra sosyal medyadaki çıkışları ve sivri diliyle de bilinen Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararına tepki göstermişti.
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Sıkı bir dizi takipçisi olduğu bilinen Demet Akalın, bu kez de Onur Dilber'in Taşacak Bu Deniz'den çıkarılmasına isyan etti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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