Ece İrtem'in Cenazesine Kızılcık Şerbeti'nden Kimse Katılmadı: Müjde Uzman'ın Paylaşımı Dikkat Çekti

Sosyal medyada hiçbir oyuncunun cenaze törenine katılmaması eleştirilirken, dizinin eski oyuncularından Müjde Uzman'ın taziye paylaşımı gündem oldu. Dizinin Alev'i Müjde Uzman, 'Kendisiyle hiç karşılaşmadık, tanışmadık... Hem çok naif hem de bilge bir ruhmuş belli ki... Hakkında hep çok güzel cümleler duydum, hep sevgiyle bahsedildiğine şahit oldum. Her ölüm erkendir elbet, ancak böyle güzel insanların gidişi çok daha sarsıcı oluyor. Çok çok üzüldüm. Ailesine, sevenlerine sabır diliyorum...' paylaşımı yaptı.