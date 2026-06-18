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Ece İrtem'in Cenazesine Kızılcık Şerbeti'nden Kimse Katılmadı: Müjde Uzman'ın Paylaşımı Dikkat Çekti

Ece İrtem'in Cenazesine Kızılcık Şerbeti'nden Kimse Katılmadı: Müjde Uzman'ın Paylaşımı Dikkat Çekti

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.06.2026 - 11:58
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Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Işıl karakteriyle akıllara kazınan Ece İrtem, geçtiğimiz gün hayatını kaybetmişti. İlk belirlemelere göre kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden Ece İrtem, dün Kuşadası'nda son yolculuğuna uğurlandı. Kızılcık Şerbeti'nden hiç kimsenin cenaze törenine katılmadığı öğrenildi. Dizide Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman'ın taziye mesajı ise duygulandırdı.

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35 yaşındaki genç oyuncu Ece İrtem, evinde ölü bulunmuş ve tüm sanat camiasını yasa boğmuştu.

35 yaşındaki genç oyuncu Ece İrtem, evinde ölü bulunmuş ve tüm sanat camiasını yasa boğmuştu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son yolculuğuna uğurlanan Ece İrtem'in ilk belirlemelere göre ölüm nedeninin kalp krizi olduğu açıklanmıştı. Asıl nedenin otopsi raporunun ardından ortaya çıkacağını açıklayan avukatı, annesinin henüz ifade vermediğini de belirtmişti. Anne Huriye İrtem, cenaze töreninde yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi ve kızının naaşına yaklaşamadı.

Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Işıl karakteriyle bilinen Ece İrtem'in cenazesine dizi oyuncularından hiçbiri katılmadı.

Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Işıl karakteriyle bilinen Ece İrtem'in cenazesine dizi oyuncularından hiçbiri katılmadı.

Sosyal medyada hiçbir oyuncunun cenaze törenine katılmaması eleştirilirken, dizinin eski oyuncularından Müjde Uzman'ın taziye paylaşımı gündem oldu. Dizinin Alev'i Müjde Uzman, 'Kendisiyle hiç karşılaşmadık, tanışmadık... Hem çok naif hem de bilge bir ruhmuş belli ki... Hakkında hep çok güzel cümleler duydum, hep sevgiyle bahsedildiğine şahit oldum. Her ölüm erkendir elbet, ancak böyle güzel insanların gidişi çok daha sarsıcı oluyor. Çok çok üzüldüm. Ailesine, sevenlerine sabır diliyorum...' paylaşımı yaptı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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