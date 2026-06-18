Ece İrtem'in Cenazesine Kızılcık Şerbeti'nden Kimse Katılmadı: Müjde Uzman'ın Paylaşımı Dikkat Çekti
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Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Işıl karakteriyle akıllara kazınan Ece İrtem, geçtiğimiz gün hayatını kaybetmişti. İlk belirlemelere göre kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden Ece İrtem, dün Kuşadası'nda son yolculuğuna uğurlandı. Kızılcık Şerbeti'nden hiç kimsenin cenaze törenine katılmadığı öğrenildi. Dizide Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman'ın taziye mesajı ise duygulandırdı.
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35 yaşındaki genç oyuncu Ece İrtem, evinde ölü bulunmuş ve tüm sanat camiasını yasa boğmuştu.
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Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Işıl karakteriyle bilinen Ece İrtem'in cenazesine dizi oyuncularından hiçbiri katılmadı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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