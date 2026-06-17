Taşacak Bu Deniz'de Flaş Ayrılık: Dizinin Gezep'i Onur Dilber Kadrodan Çıkarıldı!
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz,, sezon boyunca reyting zirvesinde yer almayı başardı. Sezon finali yapan dizide sezon finalinin ardından beklenmedik bir gelişme yaşandı. Dizide Gezep karakterini canlandıran Onur Dilber, dizinin kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
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TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'de beklenmedik bir gelişme yaşandı.
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Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber, diziden çıkarıldığını X hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.
Onur Dilber Instagram hesabından da bir paylaşım yaptı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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