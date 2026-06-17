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Taşacak Bu Deniz'de Flaş Ayrılık: Dizinin Gezep'i Onur Dilber Kadrodan Çıkarıldı!

Taşacak Bu Deniz'de Flaş Ayrılık: Dizinin Gezep'i Onur Dilber Kadrodan Çıkarıldı!

Taşacak Bu Deniz
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.06.2026 - 00:20
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz,, sezon boyunca reyting zirvesinde yer almayı başardı. Sezon finali yapan dizide sezon finalinin ardından beklenmedik bir gelişme yaşandı. Dizide Gezep karakterini canlandıran Onur Dilber, dizinin kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

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TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'de beklenmedik bir gelişme yaşandı.

TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'de beklenmedik bir gelişme yaşandı.

10+ reytinglerle sezon boyu zirvede yer alan dizi, heyecanın doruklarda olduğu sezon finaliyle çok konuşulmuştu. Taşacak Bu Deniz'den kim ayrıldı, kim ayrılacak diye merak edilirken hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı. Taşacak Bu Deniz'de Gezep karakterine hayat veren Onur Dilber, dizinin kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber, diziden çıkarıldığını X hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber, diziden çıkarıldığını X hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

Onur Dilber, 'Tbd dizisinde çok severek oynadığım Gezep’in, yeni sezonda olmayacağını şaşırarak ve üzülerek öğrendim.

Diziye çok güzel başlayarak seyircinin sevgisini kazanan Gezep’in haftalardır yaşadığı gerileme ve karakterin özüne aykırılık, seyircinin de malumuydu.

Karakterin özüne döneceğini ve vadedilen hikayesini yeni sezonda göreceğimizi umut ederken, yaşadığım bu duruma anlam veremediğimi ve derinden üzüldüğümü bilmenizi isterim.

Söylenecek çok söz var aslında, zamanı gelince söyleriz inşallah.

Gezep’i sevmiş, beni desteklemiş, üzerimde emeği olan herkese sevgiyle…

Yeni ve daha güzel hikayelerde, yeni karakterlerde görüşmek buluşmak umuduyla…' paylaşımı yaptı.

Onur Dilber Instagram hesabından da bir paylaşım yaptı.

Onur Dilber Instagram hesabından da bir paylaşım yaptı.

Dilber, 'Tbd seyircisine teşekkürler. Ne yazık ki yarım kalan bir Gezep hikayesi var ama sağlık olsun. Geç de olsa hak yerini bulsun. Amin!' yazdı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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