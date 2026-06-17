Aybüke Pusat'ın Ayrılmasının Ardından Her Şeyi Açıklayan Veda Yurtsever, Biran Damla Yılmaz'a Destek Oldu

Veda Yurtsever paylaşımında,

“Henüz 17 yaşındaydı; meraklı, hevesli bir kız çocuğuydu. Arada sete yüzü bembeyaz gelir ama enerjisini yüksek tutmaya çalışırdı. Bazen onun hastaneden gelişini beklerdik.

Çok çalışkan birisidir. Bir gün, ‘Sen nasıl oldu da rolünü hepimizden önce çıkardın? Hayranlıkla izliyorum, 5 kere maşallah’ dediğimde, ‘Çünkü siz geziyorsunuz, ben otel odasında tek başıma oturuyorum. O yüzden de sadece çalışıyorum’ dedi.

O miktarla yepyeni bir Biran yapsa gene artar kalırdı. Kız su gibi duruyor karşımızda, ne estetiği?

Yakın zamanda doğum günü olan ortak bir erkek arkadaşımıza koca bir demet gül göndermiştin ya, onun da parasını aramızda toplayıp ödeyelim mi sana?

Biran Damla Yılmaz, ömrünün en parıldayan dönemindesin bebeğim. Gücünü biliyorum. Gez, tatilini yap. Her şeye rağmen kaybettiğin neşeni yanına al, dinlen canım.” ifadelerine yer verdi.