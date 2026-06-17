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Aybüke Pusat'ın Ayrılmasının Ardından Her Şeyi Açıklayan Veda Yurtsever, Biran Damla Yılmaz'a Destek Oldu

Aybüke Pusat'ın Ayrılmasının Ardından Her Şeyi Açıklayan Veda Yurtsever, Biran Damla Yılmaz'a Destek Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.06.2026 - 15:20
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Halef dizisinin Yıldız'ı Biran Damla Yılmaz hakkında Almanya'da arama ve yakalama kararı olduğu iddialarının ardından pek çok ünlü isimden destek paylaşımı geldi. Başrol Aybüke Pusat'ın Halef'ten ayrılmasıyla birlikte yaptığı paylaşımla gerçekleri açıklayan Veda Yurtsever bu kez de Biran Damla Yılmaz'a destek çıktı.

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Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz hakkındaki iddialar magazin gündemini meşgul ederken Yılmaz'a destek yağmaya devam ediyor.

Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz hakkındaki iddialar magazin gündemini meşgul ederken Yılmaz'a destek yağmaya devam ediyor.

Gazeteci Mehmet Üstündağ'ın iddiasına göre eski sevgilisi Abdurrahman Aydın ile birlikte Almanya'da yaşadığı dönemde geçirdiği estetik operasyonlara ait borçlar sebebiyle hakkında arama ve yakalama kararı bulunduğu öne sürülen Biran Damla Yılmaz, avukatı aracılığıyla açıklama yapmıştı. Yılmaz, Abdurrahman Aydın'ın kendisinden para talep ettiğini ve Aydın hakkında uzaklaştırma kararı alındığını açıkladı. Ünlü oyuncuya sanat camiasından destek yağdı.

Aybüke Pusat'ın neden Halef'ten ayrıldığına dair veda paylaşımında açıklama yapan oyuncu Veda Yurtsever, bu kez de Biran Damla Yılmaz'a destek oldu.

Aybüke Pusat'ın neden Halef'ten ayrıldığına dair veda paylaşımında açıklama yapan oyuncu Veda Yurtsever, bu kez de Biran Damla Yılmaz'a destek oldu.

Veda Yurtsever paylaşımında,

“Henüz 17 yaşındaydı; meraklı, hevesli bir kız çocuğuydu. Arada sete yüzü bembeyaz gelir ama enerjisini yüksek tutmaya çalışırdı. Bazen onun hastaneden gelişini beklerdik.

Çok çalışkan birisidir. Bir gün, ‘Sen nasıl oldu da rolünü hepimizden önce çıkardın? Hayranlıkla izliyorum, 5 kere maşallah’ dediğimde, ‘Çünkü siz geziyorsunuz, ben otel odasında tek başıma oturuyorum. O yüzden de sadece çalışıyorum’ dedi.

O miktarla yepyeni bir Biran yapsa gene artar kalırdı. Kız su gibi duruyor karşımızda, ne estetiği?

Yakın zamanda doğum günü olan ortak bir erkek arkadaşımıza koca bir demet gül göndermiştin ya, onun da parasını aramızda toplayıp ödeyelim mi sana?

Biran Damla Yılmaz, ömrünün en parıldayan dönemindesin bebeğim. Gücünü biliyorum. Gez, tatilini yap. Her şeye rağmen kaybettiğin neşeni yanına al, dinlen canım.” ifadelerine yer verdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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