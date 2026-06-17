Aybüke Pusat'ın Ayrılmasının Ardından Her Şeyi Açıklayan Veda Yurtsever, Biran Damla Yılmaz'a Destek Oldu
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Halef dizisinin Yıldız'ı Biran Damla Yılmaz hakkında Almanya'da arama ve yakalama kararı olduğu iddialarının ardından pek çok ünlü isimden destek paylaşımı geldi. Başrol Aybüke Pusat'ın Halef'ten ayrılmasıyla birlikte yaptığı paylaşımla gerçekleri açıklayan Veda Yurtsever bu kez de Biran Damla Yılmaz'a destek çıktı.
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Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz hakkındaki iddialar magazin gündemini meşgul ederken Yılmaz'a destek yağmaya devam ediyor.
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Aybüke Pusat'ın neden Halef'ten ayrıldığına dair veda paylaşımında açıklama yapan oyuncu Veda Yurtsever, bu kez de Biran Damla Yılmaz'a destek oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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