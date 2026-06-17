Taşacak Bu Deniz'e Rakip Olacaktı: Yeni Karadeniz Dizisinin Başrolü Son Anda Diziden Ayrıldı
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Kanalların yeni sezon hazırlıkları başladı. Uzak Şehir'in İstanbul dışında çekilen ve büyük başarı yakalayan bir dizi olmasının ardından toprak temalı dizilerde artış yaşanmış, Taşacak Bu Deniz'in rekorlar kırmasıyla da bu başarı taçlanmıştı. Gelecek sezonda Trabzon'da çekilecek ikinci dizi olacak Sevdam Karadeniz de şimdiden en iddialı yapımlar arasındaki yerini almıştı. Ancak dizinin başrolü Emre Bey, son anda diziden ayrıldı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Aşiret ve toprak temalı dizilerin yeniden gündeme gelmesinin en büyük sebeplerinden biri olan Uzak Şehir, ikinci sezonunda da büyük başarı yakaladı.
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Taşacak Bu Deniz'in yakaladığı başarıyla da Karadeniz dizilerine olan ilgi artmıştı. Sevdam Karadeniz'in gelecek sezon Trabzon'da çekilecek ikinci yapım olacağı açıklanmıştı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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