Taşacak Bu Deniz'e Rakip Olacaktı: Yeni Karadeniz Dizisinin Başrolü Son Anda Diziden Ayrıldı

İzlenme rekorları kıran ve gündemden düşmeyen Uzak Şehir, İstanbul dışında çekilen ve çekilecek diziler için de bir öncü oldu. Onun ardından 2025-2026 sezonunda pek çok dış çekim dizisi yapıldı. Başta Taşacak Bu Deniz olmak üzere, Sevdiğim Sensin, Halef: Köklerin Çağrısı gibi başarı yakalayan pek çok yapım farklı şehirlerde çekildi.