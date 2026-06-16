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Doğukan Güngör'den Kızılcık Şerbeti'ndeki Rol Arkadaşı Ece İrtem'e Başsağlığı Mesajı

Doğukan Güngör'den Kızılcık Şerbeti'ndeki Rol Arkadaşı Ece İrtem'e Başsağlığı Mesajı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.06.2026 - 19:33
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Askerlik görevini yerine getiren oyuncu Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti'ndeki rol arkadaşı Ece İrtem'in vefat haberini öğrenir öğrenmez başsağlığı mesajı yayınladı. Eski rol arkadaşının vefat haberini askerdeyken alan Doğukan Güngör, menajeri aracılığıyla başsağlığı dileklerini iletti.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem'in vefatı üzerine meslektaşları başsağlığı paylaşımları yapmaya devam ediyor.

Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem'in vefatı üzerine meslektaşları başsağlığı paylaşımları yapmaya devam ediyor.

35 yaşına giren Ece İrtem, doğum gününün hemen ertesi günü evinde kalp krizi geçirerek vefat etti. Ece İrtem'in aniden hayatını kaybetmesi herkesi şoke ederken başta yer aldığı dizilerdeki rol arkadaşları olmak üzere sanat camiasından pek çok paylaşım geldi. 

Ece İrtem'in rol aldığı son proje olan Kızılcık Şerbeti'ndeki arkadaşları oyuncuyu unutmazken şu an Ankara, Şereflikoçhisar'da yer alan Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkezi Komutanlığı’nda askerlik yapan Doğukan Güngör'den menajeri aracılığıyla bir başsağlığı mesajı geldi.

İşte askerde olan Doğukan Güngör'ün menajeri aracılığıyla paylaşılan başsağlığı mesajı:

İşte askerde olan Doğukan Güngör'ün menajeri aracılığıyla paylaşılan başsağlığı mesajı:

“Oyuncumuz Doğukan Güngör’ün, uzun bir süre birlikte çalıştığı Kızılcık Şerbeti dizisinden değerli meslektaşı Ece İrtem’in beklenmedik ve çok erken vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Oyuncumuz Doğukan Güngör, hâlihazırda vatani görevini yerine getirmekte olup, askerlik süreci kapsamında telefon kullanımı kısıtlı olduğundan, Ece İrtem’in vefatının ardından ailesi ve sevenleriyle doğrudan iletişime geçme imkânı bulamamıştır. Bugün kendisiyle gerçekleştirdiğimiz görüşmede, çok sevdiği arkadaşı Ece İrtem için Allah’tan (C.C.) rahmet dilediğini, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabır dileklerini iletmemizi istemiştir Ece İrtem’e Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun…”

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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