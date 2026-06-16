Doğukan Güngör'den Kızılcık Şerbeti'ndeki Rol Arkadaşı Ece İrtem'e Başsağlığı Mesajı
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Askerlik görevini yerine getiren oyuncu Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti'ndeki rol arkadaşı Ece İrtem'in vefat haberini öğrenir öğrenmez başsağlığı mesajı yayınladı. Eski rol arkadaşının vefat haberini askerdeyken alan Doğukan Güngör, menajeri aracılığıyla başsağlığı dileklerini iletti.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem'in vefatı üzerine meslektaşları başsağlığı paylaşımları yapmaya devam ediyor.
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İşte askerde olan Doğukan Güngör'ün menajeri aracılığıyla paylaşılan başsağlığı mesajı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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