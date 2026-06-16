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ATV Dizisinde Flaş Ayrılık! Adana'da Çekilecek Dizinin Başrolü Kadroya Veda Etti

ATV Dizisinde Flaş Ayrılık! Adana'da Çekilecek Dizinin Başrolü Kadroya Veda Etti

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.06.2026 - 16:47
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ATV'nin yeni sezon için hazırlanan dizisi 'Güneşin Doğduğu Yer'in hazırlıkları devam ediyor. Çekimleri Adana'da yapılacak dizinin başrolü için Uğur Güneş'le anlaşmaya varılırken ATV dizisinde flaş gelişme yaşandı. ATV'nin yeni dizisi henüz çekimlere başlamadan başrol krizi yaşandı. Başrol oyuncusu, Güneşin Doğduğu Yer dizisine veda etti.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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ATV, yeni sezon dizi hazırlıklarına başladı.

ATV, yeni sezon dizi hazırlıklarına başladı.

2025 - 2026 sezonu sona ererken ATV, sevilen dönem dizisi Kuruluş Orhan için final kararı almıştı. Kuruluş Orhan'ın final yapmasının ardından yeni sezon hazırlıklarına başlayan kanal, çekimleri Adana'da yapılacak 'Güneşin Doğduğu Yer'i duyurmuştu.

Başrolünde Uğur Güneş'in rol alacağı Adana dizisinin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanması planlanırken dizide beklenmedik bir gelişme yaşandı.

ATV'nin Adana'da çekilecek yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer'in başrolü Uğur Güneş diziden ayrıldı.

ATV'nin Adana'da çekilecek yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer'in başrolü Uğur Güneş diziden ayrıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Uğur Güneş, Kenan Kozan karakterine hayat vereceği Güneşin Doğduğu yer dizisine veda etti. Altuntaş, Uğur Güneş'in sözleşme aşamasında yapım şirketiyle şartlarda anlaşamadığı için dizi sete çıkmadan kadrodan ayrıldığını açıkladı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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