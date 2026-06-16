ATV Dizisinde Flaş Ayrılık! Adana'da Çekilecek Dizinin Başrolü Kadroya Veda Etti
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ATV'nin yeni sezon için hazırlanan dizisi 'Güneşin Doğduğu Yer'in hazırlıkları devam ediyor. Çekimleri Adana'da yapılacak dizinin başrolü için Uğur Güneş'le anlaşmaya varılırken ATV dizisinde flaş gelişme yaşandı. ATV'nin yeni dizisi henüz çekimlere başlamadan başrol krizi yaşandı. Başrol oyuncusu, Güneşin Doğduğu Yer dizisine veda etti.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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ATV, yeni sezon dizi hazırlıklarına başladı.
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ATV'nin Adana'da çekilecek yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer'in başrolü Uğur Güneş diziden ayrıldı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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