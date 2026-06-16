Kızılcık Şerbeti'nde Partnerdiler: Ahmet Mümtaz Taylan, Vefat Eden Ece İrtem'le Son Konuşmasını Anlattı
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Kızılcık Şerbeti'ndeki Işıl karakteriyle tanıdığımız Ece İrtem, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Oyuncu Ece İrtem'in 35 yaşında vefat etmesinin ardından Kızılcık Şerbeti'ndeki partneri Ahmet Mümtaz Taylan, Posta Gazetesi'nden Alev Gürsoy Cimin'e konuştu. Ahmet Mümtaz Taylan, Ece İrtem'le vefatından 2 gün önce konuşarak kahve içmek için sözleştiğini açıkladı.
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Kızılcık Şerbeti'ndeki Işıl rolüyle öne çıkan ünlü oyuncu Ece İrtem, ani vefatıyla herkesi şoke etti.
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Ece İrtem'in Kızılcık Şerbeti'ndeki partneri Ahmet Mümtaz Taylan, vefat eden oyuncuyla son konuşmasını anlattı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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