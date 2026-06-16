Kızılcık Şerbeti'nde Partnerdiler: Ahmet Mümtaz Taylan, Vefat Eden Ece İrtem'le Son Konuşmasını Anlattı

'Bildiğim kadarıyla hiçbir rahatsızlığı yoktu. Çok üzgünüz, bu konuda söyleyecek bir şey yok. Böyle bir kayıp karşısında ne söylenebilir? Gerçekten çok üzgünüm. Gencecik bir insanı kaybettik. İki gün önce telefonlaştık görüşelim diye. İçinden gelmiş aramış. Hafta içi bir kahve içelim dedik. Cumartesi günüydü. Pazartesi bu haber geldi. Korkunç bir olay. Anladığımız kadarıyla kalp krizi. Babası savcıydı, zaten her şey düzgünce araştırılır. Ancak kayıplar geri gelmiyor. Ölüm karşısında söylenecek bir şey yok maalesef.'