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Kızılcık Şerbeti'nde Partnerdiler: Ahmet Mümtaz Taylan, Vefat Eden Ece İrtem'le Son Konuşmasını Anlattı

Kızılcık Şerbeti'nde Partnerdiler: Ahmet Mümtaz Taylan, Vefat Eden Ece İrtem'le Son Konuşmasını Anlattı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.06.2026 - 13:48
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Kızılcık Şerbeti'ndeki Işıl karakteriyle tanıdığımız Ece İrtem, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Oyuncu Ece İrtem'in 35 yaşında vefat etmesinin ardından Kızılcık Şerbeti'ndeki partneri Ahmet Mümtaz Taylan, Posta Gazetesi'nden Alev Gürsoy Cimin'e konuştu. Ahmet Mümtaz Taylan, Ece İrtem'le vefatından 2 gün önce konuşarak kahve içmek için sözleştiğini açıkladı.

KAYNAK: Alev Gürsoy Cimin - Posta

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Kızılcık Şerbeti'ndeki Işıl rolüyle öne çıkan ünlü oyuncu Ece İrtem, ani vefatıyla herkesi şoke etti.

Kızılcık Şerbeti'ndeki Işıl rolüyle öne çıkan ünlü oyuncu Ece İrtem, ani vefatıyla herkesi şoke etti.

Dün (15 Haziran) sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçirerek vefat ettiği açıklanan Ece İrtem, vefatının önceki günü 35. yaş gününü kutlamıştı. Kızılcık Şerbeti, Yeni Gelin, Sandık Kokusu gibi sevilen dizilerde rol alan Ece İrtem'in cenazesi bugün kaldırılırken Posta Gazetesi'nden Alev Gürsoy Cimin, İrtem'in Kızılcık Şerbeti'ndeki partneri Ahmet Mümtaz Taylan'la konuştu. Taylan, Ece İrtem'le vefatından 2 gün önce konuşarak hafta içi için kahve içmek için sözleştiğini açıkladı.

Ece İrtem'in Kızılcık Şerbeti'ndeki partneri Ahmet Mümtaz Taylan, vefat eden oyuncuyla son konuşmasını anlattı.

Ece İrtem'in Kızılcık Şerbeti'ndeki partneri Ahmet Mümtaz Taylan, vefat eden oyuncuyla son konuşmasını anlattı.

 'Bildiğim kadarıyla hiçbir rahatsızlığı yoktu. Çok üzgünüz, bu konuda söyleyecek bir şey yok. Böyle bir kayıp karşısında ne söylenebilir? Gerçekten çok üzgünüm. Gencecik bir insanı kaybettik. İki gün önce telefonlaştık görüşelim diye. İçinden gelmiş aramış. Hafta içi bir kahve içelim dedik. Cumartesi günüydü. Pazartesi bu haber geldi. Korkunç bir olay. Anladığımız kadarıyla kalp krizi. Babası savcıydı, zaten her şey düzgünce araştırılır. Ancak kayıplar geri gelmiyor. Ölüm karşısında söylenecek bir şey yok maalesef.'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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