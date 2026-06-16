ATV’nin Yeni Yaz Dizisinden İddialı Açılış: 15 Haziran Pazartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu

İkinci sırada İspanya - Yeşil Burun Adaları FIFA 2026 Dünya Kupası karşılaşması yer aldı. Üçüncü sıraya ise Altı Üstü İstanbul yerleşti. ATV’nin yeni dizisi böylece AB grubunda da ilk üç içerisinde kendine yer buldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert dördüncü sırada yer aldı. Survivor günü beşinci sırada tamamladı. Altı Üstü İstanbul’un tekrar bölümü altıncı sıraya yerleşti. NOW Ana Haber yedinci sırada bulunurken FIFA 2026 Dünya Kupası Kupa Saati sekizinci oldu. Güldür Güldür Show tekrar bölümü dokuzuncu sıraya yerleşti. ATV Ana Haber ise ilk 10’u tamamlayan yapım oldu.

ABC1 kategorisinde de Dünya Kupası yayınları öne çıktı. Belçika - Mısır FIFA 2026 Dünya Kupası karşılaşması listenin ilk sırasında yer aldı. İkinci sıraya Müge Anlı ile Tatlı Sert yerleşti. Altı Üstü İstanbul ise üçüncü sırada kendine yer buldu. Dördüncü sırada İspanya - Yeşil Burun Adaları FIFA 2026 Dünya Kupası karşılaşması yer aldı.