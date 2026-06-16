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ATV’nin Yeni Yaz Dizisinden İddialı Açılış: 15 Haziran Pazartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu

ATV’nin Yeni Yaz Dizisinden İddialı Açılış: 15 Haziran Pazartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
16.06.2026 - 12:27
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15 Haziran Pazartesi gününe ait reyting sonuçları açıklandı. Gün boyunca ekrana gelen diziler, yarışmalar, haber programları ve Dünya Kupası karşılaşmaları arasındaki rekabetin sonucu belli oldu. Özellikle ATV’nin yeni dizisi Altı Üstü İstanbul’un ilk performansı merak ediliyordu. Bunun yanında Survivor, Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Dünya Kupası maçları da günün en çok takip edilen yapımları arasında yer aldı.

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Total kategorisinde günün lideri ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert oldu.

Total kategorisinde günün lideri ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert oldu.

Program günü ilk sırada tamamlamayı başardı. İkinci sırada ise ATV’nin yeni dizisi Altı Üstü İstanbul yer aldı. Dizinin ilk bölümü böylece yayın gününde dikkat çeken bir başlangıç yapmış oldu. Total grubunda üçüncü sıraya Belçika - Mısır FIFA 2026 Dünya Kupası karşılaşması yerleşti. Dördüncü sırada Esra Erol’da bulunurken beşinci sırada Survivor yer aldı. Altı Üstü İstanbul’un tekrar bölümü ise listenin altıncı sırasında kendine yer buldu.

AB grubunda ise zirvenin sahibi Belçika - Mısır FIFA 2026 Dünya Kupası karşılaşması oldu.

AB grubunda ise zirvenin sahibi Belçika - Mısır FIFA 2026 Dünya Kupası karşılaşması oldu.

İkinci sırada İspanya - Yeşil Burun Adaları FIFA 2026 Dünya Kupası karşılaşması yer aldı. Üçüncü sıraya ise Altı Üstü İstanbul yerleşti. ATV’nin yeni dizisi böylece AB grubunda da ilk üç içerisinde kendine yer buldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert dördüncü sırada yer aldı. Survivor günü beşinci sırada tamamladı. Altı Üstü İstanbul’un tekrar bölümü altıncı sıraya yerleşti. NOW Ana Haber yedinci sırada bulunurken FIFA 2026 Dünya Kupası Kupa Saati sekizinci oldu. Güldür Güldür Show tekrar bölümü dokuzuncu sıraya yerleşti. ATV Ana Haber ise ilk 10’u tamamlayan yapım oldu.

ABC1 kategorisinde de Dünya Kupası yayınları öne çıktı. Belçika - Mısır FIFA 2026 Dünya Kupası karşılaşması listenin ilk sırasında yer aldı. İkinci sıraya Müge Anlı ile Tatlı Sert yerleşti. Altı Üstü İstanbul ise üçüncü sırada kendine yer buldu. Dördüncü sırada İspanya - Yeşil Burun Adaları FIFA 2026 Dünya Kupası karşılaşması yer aldı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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