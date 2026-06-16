ATV’nin Yeni Yaz Dizisinden İddialı Açılış: 15 Haziran Pazartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu
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15 Haziran Pazartesi gününe ait reyting sonuçları açıklandı. Gün boyunca ekrana gelen diziler, yarışmalar, haber programları ve Dünya Kupası karşılaşmaları arasındaki rekabetin sonucu belli oldu. Özellikle ATV’nin yeni dizisi Altı Üstü İstanbul’un ilk performansı merak ediliyordu. Bunun yanında Survivor, Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Dünya Kupası maçları da günün en çok takip edilen yapımları arasında yer aldı.
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Total kategorisinde günün lideri ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert oldu.
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AB grubunda ise zirvenin sahibi Belçika - Mısır FIFA 2026 Dünya Kupası karşılaşması oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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