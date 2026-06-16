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Şakir Paşa Ailesi Sonrası Ünlü Oyuncudan Yeni Dizi Anlaşması

Şakir Paşa Ailesi Sonrası Ünlü Oyuncudan Yeni Dizi Anlaşması

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
16.06.2026 - 09:26
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Şakir Paşa Ailesi dizisinin ardından hangi projede yer alacağı merak edilen Vahide Perçin’in yeni adresi netleşmeye başladı. Uzun yıllardır yer aldığı yapımlarla televizyon ekranlarının en dikkat çeken oyuncuları arasında gösterilen Perçin, yeni sezon için hazırlanan bir diziyle anlaşma sağladı. Kulislerden gelen bilgilere göre başarılı oyuncu, Asena Bülbüloğlu’nun sahibi olduğu MF Yapım’ın yeni projesinde rol alacak. Henüz hazırlık aşamasında olan dizinin kod adı ise “Centilmen” olarak açıklandı. 

Kaynak: Biirsen Altuntaş

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Son dönemde ekranlardan uzak kalmayan Vahide Perçin, yeni sezonda farklı bir hikayeyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Son dönemde ekranlardan uzak kalmayan Vahide Perçin, yeni sezonda farklı bir hikayeyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Oyuncunun anlaşma sağladığı Centilmen dizisinin senaryosunu Mustafa Becit kaleme alıyor. Hikayenin merkezinde ise güçlü bir kadın karakter bulunuyor. Yıllardır herkesten sakladığı torunuyla hayatı değişen ve yaşadığı mücadeleler sırasında onun hayatına yön vermeye çalışan bir kadının öyküsü ekrana taşınacak. Aile ilişkilerinin ön planda olacağı dizide duygusal çatışmalar da önemli yer tutacak. Yapım ekibi senaryo çalışmalarını sürdürürken oyuncu kadrosunun şekillenmesi için de görüşmeler devam ediyor. Dizinin yönetmen koltuğuna oturacak isim ise henüz kesinleşmedi. Kanal görüşmelerinin de sürdüğü öğrenildi.

Bir Zamanlar Çukurova, Aldatmak ve son olarak Şakir Paşa Ailesi gibi projelerde yer alan Vahide Perçin’in yeni karakteri şimdiden merak konusu oldu.

Bir Zamanlar Çukurova, Aldatmak ve son olarak Şakir Paşa Ailesi gibi projelerde yer alan Vahide Perçin’in yeni karakteri şimdiden merak konusu oldu.

Oyuncunun hangi rolle seyirci karşısına çıkacağı ve hikayenin nasıl şekilleneceği önümüzdeki süreçte netleşecek. MF Yapım cephesinde hazırlıkların devam ettiği öğrenilirken dizinin yeni sezonun iddialı projeleri arasında gösterildiği konuşuluyor. Kadro çalışmalarının tamamlanmasının ardından çekim takviminin de netleşmesi bekleniyor. Şimdilik kesinleşen en önemli gelişme ise Vahide Perçin’in Centilmen dizisinin kadrosunda yer alacak olması.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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