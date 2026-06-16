Şakir Paşa Ailesi Sonrası Ünlü Oyuncudan Yeni Dizi Anlaşması

Oyuncunun anlaşma sağladığı Centilmen dizisinin senaryosunu Mustafa Becit kaleme alıyor. Hikayenin merkezinde ise güçlü bir kadın karakter bulunuyor. Yıllardır herkesten sakladığı torunuyla hayatı değişen ve yaşadığı mücadeleler sırasında onun hayatına yön vermeye çalışan bir kadının öyküsü ekrana taşınacak. Aile ilişkilerinin ön planda olacağı dizide duygusal çatışmalar da önemli yer tutacak. Yapım ekibi senaryo çalışmalarını sürdürürken oyuncu kadrosunun şekillenmesi için de görüşmeler devam ediyor. Dizinin yönetmen koltuğuna oturacak isim ise henüz kesinleşmedi. Kanal görüşmelerinin de sürdüğü öğrenildi.