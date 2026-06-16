Şakir Paşa Ailesi Sonrası Ünlü Oyuncudan Yeni Dizi Anlaşması
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Şakir Paşa Ailesi dizisinin ardından hangi projede yer alacağı merak edilen Vahide Perçin’in yeni adresi netleşmeye başladı. Uzun yıllardır yer aldığı yapımlarla televizyon ekranlarının en dikkat çeken oyuncuları arasında gösterilen Perçin, yeni sezon için hazırlanan bir diziyle anlaşma sağladı. Kulislerden gelen bilgilere göre başarılı oyuncu, Asena Bülbüloğlu’nun sahibi olduğu MF Yapım’ın yeni projesinde rol alacak. Henüz hazırlık aşamasında olan dizinin kod adı ise “Centilmen” olarak açıklandı.
Kaynak: Biirsen Altuntaş
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Son dönemde ekranlardan uzak kalmayan Vahide Perçin, yeni sezonda farklı bir hikayeyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
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Bir Zamanlar Çukurova, Aldatmak ve son olarak Şakir Paşa Ailesi gibi projelerde yer alan Vahide Perçin’in yeni karakteri şimdiden merak konusu oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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