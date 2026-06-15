Kızılcık Şerbeti Oyuncularından Dizinin Işıl'ı Ece İrtem'e Son Veda!
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Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem'den gelen acı haber sanat dünyasını yasa boğdu. Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncunun ardından başta Sıla Türkoğlu ve Feyza Civelek olmak üzere rol arkadaşları peş peşe paylaşımlar yaptı. Ece İrtem'e veda eden ünlü isimlerin duygusal mesajları sevenlerinin yüreğini burktu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türk televizyonlarının son yıllarda yetiştirdiği en sevilen oyunculardan biri olan Ece İrtem'den gelen acı haber, yalnızca sanat dünyasını değil milyonlarca izleyiciyi de derinden sarstı.
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Ece İrtem'in televizyon kariyerindeki en dikkat çekici duraklardan biri, kuşkusuz Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Işıl Türkkan karakteri oldu.
Sıla Türkoğlu
Feyza Civelek
Alara Bozbey
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Özge Özacar
Barış Kılıç
Selin Türkmen
Ceren Yalazoğlu
Seray Kaya
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Murat Tavlı
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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