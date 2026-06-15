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Kızılcık Şerbeti Oyuncularından Dizinin Işıl'ı Ece İrtem'e Son Veda!

Kızılcık Şerbeti Oyuncularından Dizinin Işıl'ı Ece İrtem'e Son Veda!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.06.2026 - 21:03
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Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem'den gelen acı haber sanat dünyasını yasa boğdu. Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncunun ardından başta Sıla Türkoğlu ve Feyza Civelek olmak üzere rol arkadaşları peş peşe paylaşımlar yaptı. Ece İrtem'e veda eden ünlü isimlerin duygusal mesajları sevenlerinin yüreğini burktu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türk televizyonlarının son yıllarda yetiştirdiği en sevilen oyunculardan biri olan Ece İrtem'den gelen acı haber, yalnızca sanat dünyasını değil milyonlarca izleyiciyi de derinden sarstı.

Türk televizyonlarının son yıllarda yetiştirdiği en sevilen oyunculardan biri olan Ece İrtem'den gelen acı haber, yalnızca sanat dünyasını değil milyonlarca izleyiciyi de derinden sarstı.

Genç yaşta gelen vefat haberi sonrası sosyal medyada en çok aratılan soruların başında ise 'Ece İrtem kimdir?', 'Kaç yaşındaydı?', 'Hangi dizilerde oynadı?' ve 'Neden öldü?' soruları geldi.

Oyunculuk kariyerine yıllar önce adım atan Ece İrtem, ekran yolculuğu boyunca birbirinden farklı projelerde yer alarak geniş bir hayran kitlesi oluşturdu. İlk olarak Kaçak Gelinler ve O Hayat Benim gibi yapımlarla dikkat çeken oyuncu, ardından Şeref MeselesiParamparçaKertenkeleYeni GelinPayitaht AbdülhamidBay YanlışMahkumYasak Elma ve Aile gibi birçok başarılı projede rol aldı. Sinema tarafında ise Zengo ve Meraklı Adamın 10 Günü yapımlarıyla izleyici karşısına çıktı.

Ancak geniş kitlelerin hafızasına kazınmasını sağlayan proje hiç şüphesiz Kızılcık Şerbeti oldu. Dizide hayat verdiği Işıl karakteriyle kısa sürede büyük ilgi gören oyuncu, başarılı performansı sayesinde kariyerinin en çok konuşulan dönemlerinden birini yaşadı. Ekrana taşıdığı karakter kadar güler yüzü, pozitif enerjisi ve samimi tavırlarıyla da sevilen bir isim haline geldi.

Bugün öğle saatlerinde gelen haber ise herkesi hazırlıksız yakaladı. Oyuncunun avukatı tarafından yapılan açıklamada Ece İrtem'in evinde yaşamını yitirdiği duyuruldu. İlk değerlendirmelere göre ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtilirken, kesin sonucun yapılacak incelemeler ve otopsi raporunun ardından netleşeceği ifade edildi. Haber kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken, birçok kişi genç yaşta gelen bu kaybın yarattığı şaşkınlığı gizleyemedi. Üstelik oyuncunun vefatından yalnızca bir gün önce doğum gününü kutladığının ortaya çıkması da acıyı daha da büyüttü.

Ece İrtem'in televizyon kariyerindeki en dikkat çekici duraklardan biri, kuşkusuz Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Işıl Türkkan karakteri oldu.

Ece İrtem'in televizyon kariyerindeki en dikkat çekici duraklardan biri, kuşkusuz Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Işıl Türkkan karakteri oldu.

Oyuncu, dizinin üçüncü sezonunda hikâyeye dahil oldu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın canlandırdığı Abdullah Ünal (Apo) karakterinin hayatına giren kadın olarak izleyici karşısına çıktı. Dizide Apo'nun eşi olarak önemli bir konuma yerleşen Işıl karakteri, Ünal ailesindeki dengeleri değiştiren isimlerden biri haline geldi.

Ece İrtem'in canlandırdığı Işıl karakteri, diziye dahil olduğu ilk andan itibaren seyircinin dikkatini çekti. Abdullah Ünal ile yaşadığı ilişki ve sonrasında evlilik süreci, sezonun en çok konuşulan hikâyelerinden biri oldu. Özellikle Apo karakterinin ailesiyle yaşadığı çatışmalar ve Işıl'ın aile içindeki konumu, sosyal medyada uzun süre gündem yarattı. Oyuncunun performansı da izleyiciler tarafından beğeni toplarken, karakter kısa sürede dizinin öne çıkan figürlerinden biri haline geldi. Yaklaşık bir sezon boyunca dizide yer alan Ece İrtem, onlarca bölüm boyunca hikâyenin merkezindeki isimlerden biri olarak ekranda kaldı.

Ancak senaryonun ilerleyen bölümlerinde karakter için sürpriz bir ayrılık kararı alındı. Dizinin final dönemine yaklaşılırken Işıl karakterinin hikâyesi trajik bir şekilde sonlandırıldı. Senaryoda yaşanan gelişmeler sonucunda Işıl'ın hayatını kaybetmesiyle karakter diziden çıkarıldı ve böylece Ece İrtem'in Kızılcık Şerbeti macerası sona erdi. Karakterin ölümü, dizinin takipçileri arasında uzun süre tartışılmış ve sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. 

Ancak bugün gelen acı haberin ardından dizinin oyuncu kadrosu da derin bir yasa büründü. Sosyal medyada peş peşe paylaşımlar yapan oyuncular, genç yaşta kaybettikleri arkadaşlarına duydukları sevgiyi ve üzüntüyü dile getirdi. Başta Sıla Türkoğlu ve Feyza Civelek olmak üzere dizinin pek çok oyuncusu, Ece İrtem ile çektirdikleri fotoğrafları paylaşarak ona veda etti.

Sıla Türkoğlu

Sıla Türkoğlu

Feyza Civelek

Feyza Civelek

Alara Bozbey

Alara Bozbey
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Özge Özacar

Özge Özacar

Barış Kılıç

Barış Kılıç

Selin Türkmen

Selin Türkmen

Ceren Yalazoğlu

Ceren Yalazoğlu

Seray Kaya

Seray Kaya
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Murat Tavlı

Murat Tavlı

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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