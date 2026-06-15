Kızılcık Şerbeti Oyuncularından Dizinin Işıl'ı Ece İrtem'e Son Veda!

Genç yaşta gelen vefat haberi sonrası sosyal medyada en çok aratılan soruların başında ise 'Ece İrtem kimdir?', 'Kaç yaşındaydı?', 'Hangi dizilerde oynadı?' ve 'Neden öldü?' soruları geldi.

Oyunculuk kariyerine yıllar önce adım atan Ece İrtem, ekran yolculuğu boyunca birbirinden farklı projelerde yer alarak geniş bir hayran kitlesi oluşturdu. İlk olarak Kaçak Gelinler ve O Hayat Benim gibi yapımlarla dikkat çeken oyuncu, ardından Şeref Meselesi, Paramparça, Kertenkele, Yeni Gelin, Payitaht Abdülhamid, Bay Yanlış, Mahkum, Yasak Elma ve Aile gibi birçok başarılı projede rol aldı. Sinema tarafında ise Zengo ve Meraklı Adamın 10 Günü yapımlarıyla izleyici karşısına çıktı.

Ancak geniş kitlelerin hafızasına kazınmasını sağlayan proje hiç şüphesiz Kızılcık Şerbeti oldu. Dizide hayat verdiği Işıl karakteriyle kısa sürede büyük ilgi gören oyuncu, başarılı performansı sayesinde kariyerinin en çok konuşulan dönemlerinden birini yaşadı. Ekrana taşıdığı karakter kadar güler yüzü, pozitif enerjisi ve samimi tavırlarıyla da sevilen bir isim haline geldi.

Bugün öğle saatlerinde gelen haber ise herkesi hazırlıksız yakaladı. Oyuncunun avukatı tarafından yapılan açıklamada Ece İrtem'in evinde yaşamını yitirdiği duyuruldu. İlk değerlendirmelere göre ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtilirken, kesin sonucun yapılacak incelemeler ve otopsi raporunun ardından netleşeceği ifade edildi. Haber kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken, birçok kişi genç yaşta gelen bu kaybın yarattığı şaşkınlığı gizleyemedi. Üstelik oyuncunun vefatından yalnızca bir gün önce doğum gününü kutladığının ortaya çıkması da acıyı daha da büyüttü.