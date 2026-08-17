Çocukken İzlediğin Çizgi Filme Göre Yetişkin Karakterin!
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Çocukken televizyon karşısına geçip saatlerce izlediğimiz çizgi filmler aslında sandığımızdan çok daha fazlasıydı. Kimi zaman en yakın arkadaşlarımız gibiydiler, kimi zaman olmak istediğimiz karakterleri bize gösterdiler, kimi zaman da hayatı anlamaya çalışırken bize kendi dünyalarını sundular.
Peki yıllar geçti, çocukluk bitti ve sen büyüdün. Peki o çizgi filmlerden bir parça hâlâ içinde yaşıyor mu?
Haydi öğrenelim!
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Çocukken İzlediğin Çizgi Filme Göre Yetişkin Karakterin!
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