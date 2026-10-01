Türk Kahvesi mi Daha Sağlıklı, Filtre Kahve mi? Türk Bilim İnsanları Araştırdı!

Söz konusu kahve tüketimi olduğunda herkesin farklı bir tecrübesi olabilir. kimileri sabah kahvesiz ayılamadığını söylerken kimileri kahveyi pek de aramaz. Hatta bilim insanları bile bu konuda ikiye bölünmüştür. Kahvenin faydalarını anlatan bir grup, kahvenin zararlı olduğun söyleyen bir grup...

Türkiye Gazetesi'nden Ziyneti Kocabıyık'ın aktardığına göre, Türk bilim insanları, bu soruya net bir cevap vermek için kahvenin kalp sağlığı üzerindeki etkilerini yeniden inceledi. Araştırmanın başındaki isim olan İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Akın Torun, 'Ölçülü kahve tüketimi, kalp-damar sağlığı açısından genel olarak güvenli.' açıklamasında bulundu.