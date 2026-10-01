Türk Kahvesi mi Daha Sağlıklı, Filtre Kahve mi? Türk Bilim İnsanları Araştırdı!
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Kahveyi birçoğumuz keyifle tüketsek de aklımızda soru işaretleri oluşabiliyor. Hangi kahve türü daha sağlıklı, günde kaç kez kahve içmeliyim, kahve kimler için zararlı? Tüm bu sorulara son noktayı Türk bilim insanı koydu. İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Akın Torun, kahve üzerine yeni bir araştırma yaptı.
İşte merak ettiğimiz soruların cevapları!
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Ziyneti Kocabıyık
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Kahve zararlı mı, değil mi?
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Peki günde kaç bardak kahve içebiliriz?
Gelelim "Türk kahvesi mi, filtre kahve mi?" sorusuna.
"Kahve tüketimine alışık olmayan kişilerde çarpıntı olabilir."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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