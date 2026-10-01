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Türk Kahvesi mi Daha Sağlıklı, Filtre Kahve mi? Türk Bilim İnsanları Araştırdı!

Türk Kahvesi mi Daha Sağlıklı, Filtre Kahve mi? Türk Bilim İnsanları Araştırdı!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 09:53
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Kahveyi birçoğumuz keyifle tüketsek de aklımızda soru işaretleri oluşabiliyor. Hangi kahve türü daha sağlıklı, günde kaç kez kahve içmeliyim, kahve kimler için zararlı? Tüm bu sorulara son noktayı Türk bilim insanı koydu. İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Akın Torun, kahve üzerine yeni bir araştırma yaptı.

İşte merak ettiğimiz soruların cevapları!

Kaynak: Türkiye Gazetesi / Ziyneti Kocabıyık

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Kahve zararlı mı, değil mi?

Kahve zararlı mı, değil mi?

Söz konusu kahve tüketimi olduğunda herkesin farklı bir tecrübesi olabilir. kimileri sabah kahvesiz ayılamadığını söylerken kimileri kahveyi pek de aramaz. Hatta bilim insanları bile bu konuda ikiye bölünmüştür. Kahvenin faydalarını anlatan bir grup, kahvenin zararlı olduğun söyleyen bir grup...

Türkiye Gazetesi'nden Ziyneti Kocabıyık'ın aktardığına göre, Türk bilim insanları, bu soruya net bir cevap vermek için kahvenin kalp sağlığı üzerindeki etkilerini yeniden inceledi. Araştırmanın başındaki isim olan İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Akın Torun, 'Ölçülü kahve tüketimi, kalp-damar sağlığı açısından genel olarak güvenli.' açıklamasında bulundu.

Peki günde kaç bardak kahve içebiliriz?

Peki günde kaç bardak kahve içebiliriz?

Torun, günde 2-4 bardak kahve içmenin faydalı olduğunu anlattı:

'Sağlıklı bir yetişkinin sırf kalp sağlığı açısından kahveyi hayatından çıkarmasına gerek yok. Benim yaklaşımım kahveyi yasaklamak yerine doğru miktarda ve doğru şekilde tüketmek. Kahve yalnızca kafeinden ibaret değil, içerdiği antioksidan özelliklere sahip doğal bileşikler de sağlık açısından önemli olabilir. Uzun yıllardır yapılan araştırmalarda ölçülü kahve tüketiminin bazı kalp-damar hastalıkları ve kalp yetmezliği riskinin daha düşük olmasıyla ilişkilendirildi. Burada ‘kahve bir ilaçtır’ demiyoruz. Ancak kalp için zararlı olduğu şeklindeki eski yaklaşımın da günümüzdeki bilimsel verilerle birebir örtüşmediğini söyleyebiliriz.'

Gelelim "Türk kahvesi mi, filtre kahve mi?" sorusuna.

Gelelim "Türk kahvesi mi, filtre kahve mi?" sorusuna.

Dr. Öğr. Üyesi Akın Torun, kahvenin hazırlanma biçiminin de önemli olduğunu belirtti. Torun, özellikle kolesterol açısından filtre kahve ile filtresiz kahveler arasında fark bulunduğuna dikkat çekti. 

Akın Torun “Kâğıt filtre, kahvenin içerisindeki ve kolesterolü yükseltebilen bazı doğal yağlı maddeleri büyük ölçüde tutuyor. Türk kahvesi ise filtresiz olduğu için bu maddeler daha fazla kalıyor. Bu sebeple kolesterolü yüksek bir hastada filtre kahveyi tercih etmek daha doğru olabilir. Sağlıklı kişilerin de ölçülü miktarda Türk kahvesi tüketmesinden endişe etmesine gerek yok' ifadelerini kullandı.

"Kahve tüketimine alışık olmayan kişilerde çarpıntı olabilir."

"Kahve tüketimine alışık olmayan kişilerde çarpıntı olabilir."

Kahve sonrasında kalp atışlarının daha hızlı veya güçlü hissedilmesinin her zaman tehlike anlamına gelmediğini belirten Torun, sözlerine şöyle devam etti: 'Kafein bazı kişilerde geçici olarak bu tür belirtilere yol açabilir. Özellikle kahve tüketimine alışık olmayan kişilerde çarpıntı hissi daha belirgin olabilir. Kahvenin kendisinden çok, eklenen şeker, şurup ve yüksek kalorili ürünlere dikkat edilmesi gerek. Fazla şeker ve kalori zaman içerisinde kilo artışına, diyabete ve kan yağlarında bozulmaya katkıda bulunabilir. O yüzden benim önerim çok basit; kahvenizi tatlıya çevirmeyin.'

Torun'un anlattıklarına göre, ideal kahve içimi aşağıdaki gibi olabilir:

  • Ölçülü (günde 2-4 bardak)

  • Mümkünse şekersiz ya da az şekerli

  • Kolesterolünüz yüksekse filtre kahve

  • Kolesterolünüz yüksekse, rahatsız edici çarpıntı yaşarsanız kahve tüketim miktarını gözden geçirin.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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