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Final Yapacağı Konuşulan Mercan Köşk'ün Esved'i Mehmet Özgür, O İddiaları Yalanladı

Final Yapacağı Konuşulan Mercan Köşk'ün Esved'i Mehmet Özgür, O İddiaları Yalanladı

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
01.10.2026 - 10:23
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ATV'nin cumartesi dizisi Mercan Köşk'ün düşük reytingler nedeniyle erken final yapacağı iddia edilmişti. Dizide Esved karakterine hayat veren Mehmet Özgür, paylaştığı videoyla bu iddialara yanıt verdi. Özgür, 5. ve 6. bölümleri övdü ve 7. bölümün çekimlerine devam ettiklerini söyledi. Kanaldan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Mehmet Özgür, Mercan Köşk'ün final yapacağı iddiasını yalanladı. Dizinin 7. bölüm çekimlerine devam ettiklerini söyledi

Mehmet Özgür, Mercan Köşk'ün final yapacağı iddiasını yalanladı. Dizinin 7. bölüm çekimlerine devam ettiklerini söyledi

ATV'nin cumartesi akşamı dizisi Mercan Köşk için son günlerde konuşulan final iddialarına kadrodan net bir yanıt geldi. Dizinin Esved'i Mehmet Özgür, izleyicilere seslendiği videoda çekimlerin sürdüğünü söyledi.

Özgür videoda şu ifadeleri kullandı: 'Sevgili Mercan Köşk izleyicileri, sizinle bir konu hakkında biraz hasbihal edelim. Bu cumartesi 5. bölüm... müthiş bir bölüm. Sonra 6, daha da müthiş. Ha, biz yarın 7. bölümü çekmeye devam ediyoruz. Yani tüm hızıyla devam ediyor Mercan Köşk.'

Oyuncunun 'Hani kulağınıza gelen belki bazı şeyler olabilir' sözleri ise sosyal medyada dolaşan final iddialarına doğrudan bir gönderme olarak yorumlandı.

A.B.İ. ve Aşk ve Taht'ın erken finalinin ardından gözler Mercan Köşk'e çevrilmişti

A.B.İ. ve Aşk ve Taht'ın erken finalinin ardından gözler Mercan Köşk'e çevrilmişti

Final söylentileri, ATV'nin yeni sezonda iki dizisi için birden erken final kararı almasının ardından başladı. Kenan İmirzalıoğlu ile Bergüzar Korel'i buluşturan A.B.İ. ve Aşk ve Taht'ın 5. bölümde ekrana veda edeceği duyuruldu. Bunun üzerine sıradaki ismin Mercan Köşk olabileceği öne sürüldü.

İddiaların arkasında dizinin reyting karnesi vardı. 5 Eylül'deki ilk bölümüyle Total'de 2,78 alan dizi, 19 Eylül'deki 3. bölümde 2,74'te kaldı. 26 Eylül Cumartesi akşamı yayınlanan 4. bölümde ise Total'de 6. sıraya geriledi. Akşamın zirvesinde yine Kanal D'nin fenomen dizisi Güller ve Günahlar yer aldı. TRT 1'in Gönül Dağı da Mercan Köşk'ü geride bıraktı.

Kadro daha önce "Tam Gaz Devam" mesajı vermişti, ancak resmi açıklama hâlâ yok

Kadro daha önce "Tam Gaz Devam" mesajı vermişti, ancak resmi açıklama hâlâ yok

Mehmet Özgür'ün videosu, oyuncuların sosyal medyada paylaştığı 'Tam Gaz Devam' notlu karelerin ardından geldi. Ancak kulislerden aktarılan bilgilere göre dizinin kanalla 8 bölümlük bir ön anlaşması bulunuyor ve devam kararı reytinglere bağlı. Bu nedenle 7. bölüm çekimlerinin sürmesi, dizinin geleceğine dair soruları tamamen kapatmış değil. Kanal ya da yapım şirketi konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Yapımını Faro ile Sinehane'nin üstlendiği, yönetmenliğini Yahya Samancı'nın yaptığı dizide Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan başrolleri paylaşıyor. Mercan Köşk'ün merakla beklenen 5. bölümü 3 Ekim Cumartesi saat 20.00'de ATV ekranlarında olacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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