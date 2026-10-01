Final Yapacağı Konuşulan Mercan Köşk'ün Esved'i Mehmet Özgür, O İddiaları Yalanladı

ATV'nin cumartesi akşamı dizisi Mercan Köşk için son günlerde konuşulan final iddialarına kadrodan net bir yanıt geldi. Dizinin Esved'i Mehmet Özgür, izleyicilere seslendiği videoda çekimlerin sürdüğünü söyledi.

Özgür videoda şu ifadeleri kullandı: 'Sevgili Mercan Köşk izleyicileri, sizinle bir konu hakkında biraz hasbihal edelim. Bu cumartesi 5. bölüm... müthiş bir bölüm. Sonra 6, daha da müthiş. Ha, biz yarın 7. bölümü çekmeye devam ediyoruz. Yani tüm hızıyla devam ediyor Mercan Köşk.'

Oyuncunun 'Hani kulağınıza gelen belki bazı şeyler olabilir' sözleri ise sosyal medyada dolaşan final iddialarına doğrudan bir gönderme olarak yorumlandı.