Final Yapacağı Konuşulan Mercan Köşk'ün Esved'i Mehmet Özgür, O İddiaları Yalanladı
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ATV'nin cumartesi dizisi Mercan Köşk'ün düşük reytingler nedeniyle erken final yapacağı iddia edilmişti. Dizide Esved karakterine hayat veren Mehmet Özgür, paylaştığı videoyla bu iddialara yanıt verdi. Özgür, 5. ve 6. bölümleri övdü ve 7. bölümün çekimlerine devam ettiklerini söyledi. Kanaldan henüz resmi bir açıklama gelmedi.
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Mehmet Özgür, Mercan Köşk'ün final yapacağı iddiasını yalanladı. Dizinin 7. bölüm çekimlerine devam ettiklerini söyledi
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A.B.İ. ve Aşk ve Taht'ın erken finalinin ardından gözler Mercan Köşk'e çevrilmişti
Kadro daha önce "Tam Gaz Devam" mesajı vermişti, ancak resmi açıklama hâlâ yok
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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