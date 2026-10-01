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Türkiye'nin En İyi 20 Sokak Lezzeti Açıklandı: Zirvede Ne Var?

Türkiye'nin En İyi 20 Sokak Lezzeti Açıklandı: Zirvede Ne Var?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 11:01
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Dünya mutfaklarını kullanıcı oylarıyla sıralayan gastronomi platformu TasteAtlas, Türkiye'nin en iyi sokak lezzetleri listesini güncelledi. 15 Eylül 2026'da yenilenen 'Top 21 Turkish Street Food' sıralamasının zirvesinde 4.4 puanla döner yer alıyor.

TasteAtlas'ın açıklamasına göre liste için 7.481 oy kullanıldı; sistem bunların 4.409'unu geçerli saydı. Platform, bot oylarını ve yalnızca milliyetçi ya da yerel taraftarlıkla verilen oyları ayıklayan, konuya hakim kullanıcıların oylarına ise daha fazla ağırlık veren bir sistem kullandığını belirtiyor.

Peki listede başka hangi lezzetler var, sizin favoriniz kaçıncı sırada? 

İşte TasteAtlas'a göre Türkiye'nin en iyi 20 sokak lezzeti...

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1. Döner kebap - 4.4

1. Döner kebap - 4.4

Listenin açık ara lideri döner. Dikey şişte dönerek pişen ve ince ince kesilen etiyle Türk sokak yemeklerinin dünyadaki en bilinen temsilcisi. TasteAtlas, dönerin kökenini Bursa olarak gösteriyor.

TasteAtlas'ın önerdiği adresler: Dönerci Şahin Usta, Bayramoğlu Döner, Karadeniz Döner Asım Usta

2. Lahmacun – 4.3

2. Lahmacun – 4.3

İnce hamurun üzerine yayılan bol baharatlı kıymalı harcıyla lahmacun, dünyada 'Türk pizzası' olarak da biliniyor. Limon sıkıp maydanozla dürüm yapmadan olmaz.

TasteAtlas'ın önerdiği adresler: Tatbak, Halil Lahmacun, Borsam Taşfırın

3. Tantuni (Mersin) – 4.3

3. Tantuni (Mersin) – 4.3

Mersin'in göz bebeği tantuni, sac üzerinde pişirilen ince doğranmış etin lavaşa sarılmasıyla yapılıyor. Yanında şalgam olursa tadına doyum olmuyor.

TasteAtlas'ın önerdiği adresler: Suat Usta 33 Mersin Tantuni, Beşaltı Kirvem Tantuni & Künefe, Memoş Tantuni

4. Gözleme – 4.2

4. Gözleme – 4.2

Sacda pişirilen ince yufkanın içine peynir, patates, ıspanak ya da kıyma konularak hazırlanan gözleme, özellikle köy kahvaltılarının ve yol üstü molalarının vazgeçilmezi.

TasteAtlas'ın önerdiği adresler: Nazar Borek & Cafe (Göreme), Van Kahvaltı Evi, Gözlemecim

5. Kol böreği – 4.2

5. Kol böreği – 4.2

Yufkaların uzun rulolar halinde sarılıp spiral şeklinde tepsiye dizilmesiyle yapılan kol böreği, fırınların ve börekçilerin en sevilen ürünlerinden biri.

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6. Kokoreç – 4.1

6. Kokoreç – 4.1

Kuzu bağırsağının şişe sarılıp közde pişirilmesiyle yapılan kokoreç, gece hayatının ve sokak lezzetlerinin en tartışılmaz isimlerinden. Ya çok sevilir ya hiç sevilmez.

TasteAtlas'ın önerdiği adresler: Kral Kokoreç, Şampiyon Kokoreç, Güneş Kokoreç

7. Köfte – 4.1

7. Köfte – 4.1

Izgarada pişirilip ekmek arasında ya da piyazla servis edilen köfte, Türkiye'nin her köşesinde farklı bir yorumla karşımıza çıkıyor.

TasteAtlas'ın önerdiği adresler: Develi Kebap, Tarihi Sultanahmet Köftecisi Selim Usta

8. Çi börek – 4.1

8. Çi börek – 4.1

İnce hamurun içine çiğ kıyma konulup kapatılması ve kızgın yağda kızartılmasıyla yapılan çi börek, çıtır dışı ve sulu içiyle ayrı bir hayran kitlesine sahip.

TasteAtlas'ın önerdiği adres: Sayla Mantı

9. Yumurtalı pide – 4.1

9. Yumurtalı pide – 4.1

Kayık şeklindeki hamurun üzerine kıyma, kaşar ya da pastırma eklenip fırından çıkmadan hemen önce yumurta kırılmasıyla hazırlanan yumurtalı pide, TasteAtlas'a göre Kayseri'nin lezzeti.

TasteAtlas'ın önerdiği adres: Hocapaşa Pidecisi

10. Simit – 4.1

10. Simit – 4.1

Pekmeze batırılıp susama bulanan halka şeklindeki simit, çayın en iyi dostu ve sokak kahvaltısının sembolü.

TasteAtlas'ın önerdiği adresler: Galata Simitçisi, Zeynel Ergin Gevrek Fırını

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11. Sigara böreği – 4.1

11. Sigara böreği – 4.1

Üçgen yufkaların içine beyaz peynir ve maydanoz konulup sarılmasıyla yapılan sigara böreği, hem kahvaltı sofralarının hem de meyhane mezelerinin vazgeçilmezi.

12. Midye dolma – 4.0

12. Midye dolma – 4.0

Baharatlı pirinçle doldurulan midyelerin üzerine limon sıkılarak yendiği midye dolma, özellikle İstanbul ve İzmir'in gece sokaklarının vazgeçilmezi. 'Bir tane daha' demeden bırakmak neredeyse imkansız.

13. Su böreği – 4.0

13. Su böreği – 4.0

Haşlanan yufkaların kat kat dizilip aralarına peynir serilmesiyle yapılan su böreği, emek isteyen yapımıyla böreklerin en kıymetlilerinden biri.

TasteAtlas'ın önerdiği adres: Etiler Hünkar

14. Kumpir – 4.0

14. Kumpir – 4.0

Fırında pişirilen kocaman patatesin içi tereyağı ve kaşarla eziliyor, üzerine de onlarca farklı malzeme ekleniyor. Kumpir deyince akla ilk gelen yer ise hiç şüphesiz Ortaköy.

15. Midye tava – 4.0

15. Midye tava – 4.0

Una bulanan midyelerin kızartılıp tarator sosuyla servis edildiği midye tava, özellikle kokoreççilerin ve balıkçıların vitrinlerinde kendine yer buluyor.

TasteAtlas'ın önerdiği adres: Şampiyon Kokoreç

Listenin devamında ise 4 puandan düşük puan alan şu lezzetler yer alıyor:

  • Kumru (İzmir) 3.9

  • Islak hamburger (İstanbul) 3.9

  • Izgara sardalya 3.9

  • Nohutlu pilav 3.9

  • Boyoz (İzmir) 3.4

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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