Türkiye'nin En İyi 20 Sokak Lezzeti Açıklandı: Zirvede Ne Var?

Dünya mutfaklarını kullanıcı oylarıyla sıralayan gastronomi platformu TasteAtlas, Türkiye'nin en iyi sokak lezzetleri listesini güncelledi. 15 Eylül 2026'da yenilenen 'Top 21 Turkish Street Food' sıralamasının zirvesinde 4.4 puanla döner yer alıyor.

TasteAtlas'ın açıklamasına göre liste için 7.481 oy kullanıldı; sistem bunların 4.409'unu geçerli saydı. Platform, bot oylarını ve yalnızca milliyetçi ya da yerel taraftarlıkla verilen oyları ayıklayan, konuya hakim kullanıcıların oylarına ise daha fazla ağırlık veren bir sistem kullandığını belirtiyor.

Peki listede başka hangi lezzetler var, sizin favoriniz kaçıncı sırada?

İşte TasteAtlas'a göre Türkiye'nin en iyi 20 sokak lezzeti...