Bize Gideceğin Yeri Anlat, Sana Özel Bir Kombin Yapalım!

Senin planında tarzına biraz daha özenmen gerekiyor. Düz paça bir jean veya şık bir kumaş pantolonu zarif bir bluz ya da saten bir parçayla kombinleyebilirsin. Daha iddialı bir görünüm istersen midi boy bir elbise de tam sana göre olur! Ayakkabıda loafer, babet veya şık bir sandalet tercih ederek hem rahatlığı koruyabilir hem de kombini daha derli toplu gösterebilirsin. Hava serinse üzerine kısa bir deri ceket veya blazer alıp küçük bir omuz çantası ve zarif takılarla görünümü tamamlayabilirsin.