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Bize Gideceğin Yeri Anlat, Sana Özel Bir Kombin Yapalım!

etiket Bize Gideceğin Yeri Anlat, Sana Özel Bir Kombin Yapalım!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Editörü
01.10.2026 - 11:17
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Gideceğin yeri  ve planını anlat, nasıl bir kombin yapman gerektiğini birlikte bulalım! Tatil mi, akşam gezmesi mi yoksa uzun bir şehir turu mu? 🤔 Bakalım seni nasıl bir kombin bekliyor? 👇

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1. Öncelikle gideceğin yerdeki hava durumunu soralım. 👇

2. Peki, planın tam olarak ne?

3. Söyle bakalım, yanında kim olacak?

4. Günün büyük kısmı nerede geçecek?

5. Bugün nasıl bir gün olacak?

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6. Şimdi de en çok gezmek istediğin ülkeyi seç bakalım. 👇

7. Fotoğraf çekilme ihtimalin yüzde kaç? 🤔

8. Yanına sadece bir çanta alabileceksin. İçinde hangisi mutlaka olmalı?

Senin yazlık ve ferah bir kombine ihtiyacın var.

Senin planında rahatlık önemli ama “Ne bulursam onu giyerim.” noktasında da değilsin. Sıcak havada bol kesimli keten bir pantolonu ince askılı bir bluz, crop top veya basic bir tişörtle tamamlayabilirsin. Altına sade bir sneaker ya da rahat bir sandalet giyerek hem tarzını tamamlar hem de gün boyu rahat edersin. Üzerine ince bir gömlek alırsan güneşten korunurken akşam serinliğine karşı da hazırlıklı olursun. Büyük bir güneş gözlüğü, hasır ya da çapraz askılı bir çantayla da kombini tamamlayabilirsin.

Sana şık ve cool bir kombin öneriyoruz!

Senin planında tarzına biraz daha özenmen gerekiyor. Düz paça bir jean veya şık bir kumaş pantolonu zarif bir bluz ya da saten bir parçayla kombinleyebilirsin. Daha iddialı bir görünüm istersen midi boy bir elbise de tam sana göre olur! Ayakkabıda loafer, babet veya şık bir sandalet tercih ederek hem rahatlığı koruyabilir hem de kombini daha derli toplu gösterebilirsin. Hava serinse üzerine kısa bir deri ceket veya blazer alıp küçük bir omuz çantası ve zarif takılarla görünümü tamamlayabilirsin.

Sana rahat bir kombin lazım!

Senin için güzel görünmek kadar rahat hareket edebilmek de önemli. Bu yüzden casual bir pantolonu veya rahat kesim bir jean'i basic bir tişört ve oversize bir gömlekle tamamlarsan planın için en doğru kombini yapmış olursun. Altına da bütün gün rahatça yürüyebileceğin bir sneaker giydiğinde sokak sokak gezsen bile o kadar yorulmazsın. Çapraz askılı bir çanta, güneş gözlüğü ve birkaç sade aksesuarla kombine biraz hareket katabilirsin. Hava serinse üzerine deri ceket veya bir trençkot alarak kombini tamamlayabilirsin.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Editörü
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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