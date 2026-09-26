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Yaşam Felsefenizi Ev Dekorasyonunuza Nasıl Yansıtırsınız?

etiket Yaşam Felsefenizi Ev Dekorasyonunuza Nasıl Yansıtırsınız?

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Editörü
26.09.2026 - 13:01
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Bir evin duvarlarından, renklerinden ve eşyalarından sahibinin karakterini anlamak mümkün mü? Bence biraz mümkün! Hadi bakalım, yaşam felsefeniz dekorasyon zevkinize nasıl yansıyor?

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Kalabalıktan arınarak nefes alanı yaratın.

Eğer zihninizdeki kalabalıktan yorulduysanız, işe eşyaları azaltmakla başlayın. Sadece size gerçekten neşe veren ve bir işe yarayan parçaları tutun. Az eşya, az dağınıklık ve bolca nefes alanı demektir.

Kusurların içindeki gizli güzelliği Wabi-Sabi felsefesiyle kucaklayabilirsiniz.

Mükemmel görünmek zorunda olan o steril mağaza evlerini unutun. Çizilmiş bir ahşap masa, el yapımı pürüzlü bir seramik vazo veya zamanla karakter kazanan dokular... Kusurların içindeki o samimi güzelliği alanınıza taşıyın.

Doğayı içeri alın.

Betonların arasında sıkışıp kaldığınızı hissettiğiniz anlarda imdada yeşil yetişir. Bolca salon bitkisi, keten perdeler ve ahşap detaylarla evde mini bir vaha yaratın. Doğayla temas etmek modunuzu anında yükseltir.

Konfor alanı yaratın.

Danimarkalıların o meşhur huzur felsefesi tam olarak 'evim evim güzel evim' diyenler için. Loş ve sıcak ışık veren lambaderler, yumuşacık battaniyeler, mumlar ve kahve kokusunun eksik olmadığı, sizi sarmalayan bir köşe hazırlayın.

Kişisel anılarınızı ve hikayenizi özgürce sergileyin.

'Sadeleşmek bana göre değil, ben anılarımla yaşarım' diyorsanız kendinizi tutmayın. Gezdiğiniz yerlerden topladığınız objeleri, plaklarınızı, üst üste dizilmiş kitapları ve renkli tabloları cömertçe sergileyin. Eviniz sizin canlı müzeniz olsun.

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Mekandaki pozitif enerji akışını serbest bırakın.

Evinize girdiğinizde üstünüze bir ağırlık çöküyorsa mobilyaların yerini değiştirmenin vakti gelmiş demektir. Kapıların önünü kapatmayan, ışığı kesmeyen ve odada yürürken size engel olmayan bir düzen kurarak pozitif enerjiyi içeri buyur edin.

Dönüştürülmüş ve ikinci şans verilmiş eşyalar seçin.

Dönüştürülmüş ve ikinci şans verilmiş eşyalar seçin.

Tüketim çılgınlığına dur demek ve dünyayı düşünmek de bir yaşam felsefesi. İkinci el eşyalara şans verin, anneannenizden kalan o eski konsolu zımparalayıp yeniden renklendirin. Hikayesi olan dönüştürülmüş parçalar eve benzersiz bir ruh katar.

Günlük hayatı kolaylaştıran düzenler kurun.

Pratiklik ve mantık sizin için her şeyden önce geliyorsa, dekorasyonunuz da hayatınızı kolaylaştırmalı. Akıllı depolama alanları, çok amaçlı mobilyalar ve aradığınız her şeyi anında bulmanızı sağlayan düzenleyicilerle hayat kalitenizi artırın.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Editörü
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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