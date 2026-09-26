Yaşam Felsefenizi Ev Dekorasyonunuza Nasıl Yansıtırsınız?
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Bir evin duvarlarından, renklerinden ve eşyalarından sahibinin karakterini anlamak mümkün mü? Bence biraz mümkün! Hadi bakalım, yaşam felsefeniz dekorasyon zevkinize nasıl yansıyor?
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Kalabalıktan arınarak nefes alanı yaratın.
Kusurların içindeki gizli güzelliği Wabi-Sabi felsefesiyle kucaklayabilirsiniz.
Doğayı içeri alın.
Konfor alanı yaratın.
Kişisel anılarınızı ve hikayenizi özgürce sergileyin.
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Mekandaki pozitif enerji akışını serbest bırakın.
Dönüştürülmüş ve ikinci şans verilmiş eşyalar seçin.
Günlük hayatı kolaylaştıran düzenler kurun.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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