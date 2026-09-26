Hafif ve Güçlü Laptop Arayanlara: Casper Nirvana S200
Çantaya rahatça giren, yapay zeka destekli işlemciyle gelen ve günü şarj derdi olmadan çıkaran bir laptop mu arıyorsun? Casper Nirvana S200; 1,8 kg ağırlığı, H serisi Intel işlemcileri, Copilot tuşu ve parmak izi okuyucusuyla iş, okul ve dizi-film arasında gidip gelenlere göre tasarlanmış.
Son Güncelleme: 25 Eylül 2026
Hafif ve güçlü bir laptop arıyorsan Casper Nirvana S200 kısa listende olmalı. 18,3 mm inceliğinde ve 1,8 kg ağırlığındaki alüminyum kasasına 16 inç FHD IPS ekran, Series 2 Intel Core Ultra 7 255H AI işlemciye kadar uzanan H serisi işlemci seçenekleri, 64 GB'a kadar DDR5 RAM ve tek tuşla açılan Microsoft Copilot sığdırılmış. Casper'a göre 54,72 Wh bataryası yaklaşık 8 saate kadar şarjsız kullanım sunuyor. Casper'ın sitesinde 35.953 TL'den başlayan fiyatıyla Nirvana S200; parmak izi okuyucusu, slider kamerası ve Windows 11 Pro seçeneğiyle 35 bin TL civarında şık, hafif, yapay zeka destekli ve güvenli bir iş ya da okul bilgisayarı arayanlara hitap ediyor.
Casper Nirvana S200, 18,3 mm inceliği ve 1,8 kg ağırlığıyla 16 inç ekranı her gün çantada taşımayı kolaylaştırıyor.
Core Ultra 7 255H AI işlemci seçeneği, tek tuşla Copilot ve 64 GB'a kadar DDR5 RAM: Nirvana S200 yapay zeka çağına hazır.
54,72 Wh batarya ile yaklaşık 8 saate kadar kullanım, 16 inç IPS ekran ve Dolby Audio: Nirvana S200 hem mesaide hem dizi gecesinde yanında.
Casper Nirvana S200'ün şarjı ne kadar gidiyor?
Casper Nirvana S200'de 3 hücreli, 54,72 Wh (4800 mAh) Li-ion akıllı batarya bulunuyor ve Casper'a göre bu batarya yaklaşık 8 saate kadar şarjsız kullanım sağlıyor. Şarj için 65W (19V 3.42A) AC/DC adaptör kullanılıyor, tam fonksiyonlu USB 3.2 Type-C portu ise 15W'a kadar şarj desteği sunuyor. Gerçek süre ekran parlaklığına ve iş yüküne göre değişir; ama yolda, ofiste ya da evde prizden bağımsız bir gün geçirmek isteyenler için dengeli bir süre.
Casper Nirvana S200 çalışmak ve dizi-film izlemek için uygun mu?
Evet. Casper Nirvana S200'ün 16 inç, 16:10 oranlı FHD IPS ekranı 300 nit parlaklık sunuyor; Casper, bu parlaklığın aydınlık ortamlarda bile rahat kullanım sağladığını belirtiyor. Ses tarafında Dolby Audio destekli 2 x 2W stereo hoparlör var. Bu sayede gündüz tablolar ve sunumlarla çalışıp akşam dizini harici hoparlöre gerek duymadan izleyebilirsin.
Öğrenci ve ofis kullanımında Nirvana S200'ün işe yarayan özellikleri neler?
- Aydınlatmalı klavye: Yüksek, orta, düşük ve kapalı seviyeleriyle loş ortamda kesintisiz yazma
- Gürültü engelleyici kamera: 1 MP HD 720p kamera, online derste ve toplantıda arka plan gürültüsünü azaltmaya yönelik
- Slider kamera: Kamerayı kullanmadığında daha güvende hissetmen için
- Kablosuz bağlantı: 802.11 ax Wi-Fi ve Bluetooth 5.2
Casper Nirvana S200'ün teknik özellikleri neler?
Casper Nirvana S200'ün hafiflik, yapay zeka, pil ve güvenlik tarafındaki tüm temel değerlerini Casper'ın resmi ürün sayfasındaki bilgilerle tek tabloda topladık:
|Ağırlık / Boyut
|1,8 kg · 361 x 252 x 18,3 mm İnce-hafif
|Kasa / Renk
|Alüminyum alaşım · S200 Titanyum Gri tasarım, metalik gri renk, hairline yüzey
|Ekran
|16' 16:10 FHD IPS · 300 nit
|İşlemci Seçenekleri
|Series 2 Intel® Core™ Ultra 7 255H AI AI
Series 2 Intel® Core™ 9 270H / 7 240H / 5 210H
13. Nesil Intel® Core™ i7 13620H / i5 13420H
|Yapay Zeka
|Tek tuşla Microsoft Copilot erişimi (özel Copilot tuşu)
|Ekran Kartı
|Dahili ekran kartı
|RAM
|8 GB – 64 GB DDR5 4800 MHz · 2 SODIMM yuva · Maks. 64 GB
|Depolama
|250 GB – 2 TB M.2 NVMe SSD · 2 TB PCIe 4.0'da okuma 6400 MB/s'ye kadar
|Batarya
|3 hücre, 54,72 Wh (4800 mAh) akıllı batarya · Yaklaşık 8 saate kadar Pil
|Adaptör
|65W (19V 3.42A)
|Güvenlik
|Power tuşu üzerinde parmak izi okuyucu · Slider kamera · Kensington kilit
|Kamera / Ses
|1 MP HD 720p gürültü engelleyici kamera · 2 x 2W Dolby Audio stereo hoparlör
|Bağlantı
|2 x USB 3.2 Type-A · 1 x USB 3.2 Type-C (tam fonksiyon, 15W'a kadar şarj desteği) · HDMI · Mikrofon girişi
|Kablosuz
|802.11 ax · Bluetooth® 5.2
|Klavye
|Arka aydınlatmalı Türkçe Q klavye (yüksek, orta, düşük, kapalı)
|İşletim Sistemi
|Windows 11 Pro · Windows 11 Home Single Language · FreeDOS
|Garanti
|24 ay
|Fiyat
|Casper'ın sitesinde 35.953 TL'den başlayan fiyatlarla
Parmak izi okuyucu, slider kamera, Windows 11 Pro seçeneği ve zengin portlarla Nirvana S200 güvenli bir iş bilgisayarı arayanlara hitap ediyor.
Casper Nirvana S200 Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
35 bin TL civarı bütçeyle Casper Nirvana S200 alınır mı?
Evet. Casper Nirvana S200, Casper'ın resmi sitesinde 36.687 TL liste fiyatı üzerinden %2 indirimle 35.953 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Bu bütçede alüminyum ince-hafif kasa, H serisi Intel işlemci, DDR5 RAM, Copilot tuşu ve parmak izi okuyucu bir arada geliyor. RAM, SSD, işlemci ve işletim sistemi seçimi yükseldikçe fiyat da artıyor.
Casper Nirvana S200 oyun için uygun mu?
Casper Nirvana S200 dahili ekran kartıyla geliyor ve Casper bu cihazları temel ve orta düzey iş yükleri için konumlandırıyor. Yani ofis, eğitim, çoklu görev ve multimedya için uygun; yüksek grafik gerektiren oyunlar için doğru tercih değil.
Casper Nirvana S200'ün RAM kapasitesi ne kadar olabiliyor?
Casper Nirvana S200, 8 GB'tan 64 GB'a kadar DDR5 4800 MHz RAM seçenekleriyle sunuluyor. Teknik özelliklerinde SODIMM bellek teknolojisi, 2 adet bellek yuvası ve maksimum 64 GB bellek desteği yer alıyor. Bellek yükseltmesi için Casper yetkili servisinden destek almak en sağlıklı yol.
Casper Nirvana S200'ün garanti süresi ne kadar?
Casper Nirvana S200'ün garanti süresi 24 ay. Teknik destek için Casper'ın servis noktalarına başvurulabiliyor.
Kimler İçin Uygun Değil?
Casper Nirvana S200 dahili ekran kartıyla geldiği için güncel oyunları yüksek ayarlarda oynamak, 3D render ya da yoğun video kurgusu yapmak isteyenler için doğru adres değil; bu kullanıcılar Casper'ın Excalibur oyun bilgisayarı serisine bakabilir. 1,8 kg ağırlık 16 inç sınıfında hafif sayılsa da 13-14 inçlik daha kompakt bir cihaz arayanlara büyük gelebilir. Ayrıca FreeDOS seçeneği işletim sistemi olmadan geliyor; kutudan çıkar çıkmaz Windows ile kullanmak isteyenlerin Windows 11 Home ya da Pro yapılandırmasını seçmesi gerekiyor.
Sonuç: Hafif ve güçlü laptop arayanlar için Casper Nirvana S200 doğru seçim mi?
İş, okul, dizi-film ve yapay zeka araçları söz konusuysa büyük ölçüde evet. Casper Nirvana S200; 1,8 kg ve 18,3 mm'lik alüminyum kasası, Core Ultra 7 255H AI'ya kadar uzanan H serisi işlemci seçenekleri, tek tuşla Copilot, 64 GB'a kadar DDR5 RAM, yaklaşık 8 saate kadar pil ömrü, parmak izi okuyucu ve slider kamerasıyla 35 bin TL civarında şık, hafif, yapay zeka destekli ve güvenli bir laptop arayanlara dengeli bir paket sunuyor.
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