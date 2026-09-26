Hafif ve Güçlü Laptop Arayanlara: Casper Nirvana S200

Çantaya rahatça giren, yapay zeka destekli işlemciyle gelen ve günü şarj derdi olmadan çıkaran bir laptop mu arıyorsun? Casper Nirvana S200; 1,8 kg ağırlığı, H serisi Intel işlemcileri, Copilot tuşu ve parmak izi okuyucusuyla iş, okul ve dizi-film arasında gidip gelenlere göre tasarlanmış.

Son Güncelleme: 25 Eylül 2026

Hafif ve güçlü bir laptop arıyorsan Casper Nirvana S200 kısa listende olmalı. 18,3 mm inceliğinde ve 1,8 kg ağırlığındaki alüminyum kasasına 16 inç FHD IPS ekran, Series 2 Intel Core Ultra 7 255H AI işlemciye kadar uzanan H serisi işlemci seçenekleri, 64 GB'a kadar DDR5 RAM ve tek tuşla açılan Microsoft Copilot sığdırılmış. Casper'a göre 54,72 Wh bataryası yaklaşık 8 saate kadar şarjsız kullanım sunuyor. Casper'ın sitesinde 35.953 TL'den başlayan fiyatıyla Nirvana S200; parmak izi okuyucusu, slider kamerası ve Windows 11 Pro seçeneğiyle 35 bin TL civarında şık, hafif, yapay zeka destekli ve güvenli bir iş ya da okul bilgisayarı arayanlara hitap ediyor.