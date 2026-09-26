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Hafif ve Güçlü Laptop Arayanlara: Casper Nirvana S200

Hafif ve Güçlü Laptop Arayanlara: Casper Nirvana S200

Yapay Zeka
Kai Hiwatari
Kai Hiwatari - Onedio Editörü
26.09.2026 - 12:46
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Çantaya rahatça giren, yapay zeka destekli işlemciyle gelen ve günü şarj derdi olmadan çıkaran bir laptop mu arıyorsun? Casper Nirvana S200; 1,8 kg ağırlığı, H serisi Intel işlemcileri, Copilot tuşu ve parmak izi okuyucusuyla iş, okul ve dizi-film arasında gidip gelenlere göre tasarlanmış.

Son Güncelleme: 25 Eylül 2026

Hafif ve güçlü bir laptop arıyorsan Casper Nirvana S200 kısa listende olmalı. 18,3 mm inceliğinde ve 1,8 kg ağırlığındaki alüminyum kasasına 16 inç FHD IPS ekran, Series 2 Intel Core Ultra 7 255H AI işlemciye kadar uzanan H serisi işlemci seçenekleri, 64 GB'a kadar DDR5 RAM ve tek tuşla açılan Microsoft Copilot sığdırılmış. Casper'a göre 54,72 Wh bataryası yaklaşık 8 saate kadar şarjsız kullanım sunuyor. Casper'ın sitesinde 35.953 TL'den başlayan fiyatıyla Nirvana S200; parmak izi okuyucusu, slider kamerası ve Windows 11 Pro seçeneğiyle 35 bin TL civarında şık, hafif, yapay zeka destekli ve güvenli bir iş ya da okul bilgisayarı arayanlara hitap ediyor.

Casper Nirvana S200, 18,3 mm inceliği ve 1,8 kg ağırlığıyla 16 inç ekranı her gün çantada taşımayı kolaylaştırıyor.

Casper Nirvana S200, 18,3 mm inceliği ve 1,8 kg ağırlığıyla 16 inç ekranı her gün çantada taşımayı kolaylaştırıyor.

Casper Nirvana S200 ince ve hafif mi, taşıması kolay mı?

Evet. Casper Nirvana S200, 361 x 252 x 18,3 mm ölçülerinde ve 1,8 kg ağırlığında bir 16 inç laptop. Yani büyük ekrandan vazgeçmeden ofis, okul ve kafe arasında her gün taşıyabileceğin bir model. Kasası alüminyum alaşımdan üretiliyor; Titanyum Gri tasarımı ve hairline yüzey detaylarıyla toplantı masasında da kütüphanede de şık duruyor.

Nirvana S200'ün tasarımında taşınabilirliği destekleyen detaylar neler?

  • İncelik: 18,3 mm
  • Ağırlık: 1,8 kg
  • Kasa: Alüminyum alaşım, hairline yüzey
  • Menteşe: Ekranın her hareketine uyum sağlaması için tasarlanmış silindirik menteşe
  • Klavye: Chocolate/Slim Türkçe Q klavye, arka aydınlatmalı

Casper Nirvana S200 uzun ömürlü ve dayanıklı bir laptop mu?

Casper, Nirvana S200'ü dayanıklı ve uzun ömürlü bir bilgisayar olarak konumlandırıyor ve bu yaklaşımı alüminyum dış yüzey ile dayanıklı menteşe sistemiyle destekliyor. Uzun vadede işini görecek bir cihaz arıyorsan bellek tarafı da önemli, çünkü Nirvana S200'de 2 adet SODIMM bellek yuvası ve 64 GB'a kadar bellek desteği bulunuyor. Ürün 24 ay garantiyle satılıyor.

En az arıza çıkaran laptopları karşılaştıran bağımsız bir veri kaynağımızda yok, o yüzden bu konuda iddialı konuşmuyoruz. Nirvana S200 için elimizdeki somut bilgiler; alüminyum kasa, 24 ay garanti ve Casper'ın servis noktası ağı.

Core Ultra 7 255H AI işlemci seçeneği, tek tuşla Copilot ve 64 GB'a kadar DDR5 RAM: Nirvana S200 yapay zeka çağına hazır.

Core Ultra 7 255H AI işlemci seçeneği, tek tuşla Copilot ve 64 GB'a kadar DDR5 RAM: Nirvana S200 yapay zeka çağına hazır.

Casper Nirvana S200 yapay zeka destekli bir laptop mu?

Evet. Casper Nirvana S200, Series 2 Intel Core Ultra 7 255H AI işlemci seçeneği ve klavyedeki özel Microsoft Copilot tuşuyla yapay zeka destekli laptoplar arasında yer alıyor. Casper'a göre yapay zekayla optimize edilen bu H işlemci, hız ve enerji verimliliğini bir arada sunuyor. Copilot tuşu ise asistanı tek dokunuşla açıyor; e-posta taslağı, toplantı notu ya da günlük plan gibi işler için pratik bir kısayol.

Yapay zekalı işlemcisi olan Nirvana S200'de hangi işlemci seçenekleri var?

  • Series 2 Intel Core Ultra 7 255H AI işlemci
  • Series 2 Intel Core 9 270H
  • Series 2 Intel Core 7 240H
  • Series 2 Intel Core 5 210H
  • 13. Nesil Intel Core i7 13620H
  • 13. Nesil Intel Core i5 13420H

Casper Nirvana S200 hem güçlü hem hızlı mı?

Casper Nirvana S200'deki tüm işlemci seçenekleri, Casper'ın çoklu görevlerde hız için öne çıkardığı Intel H serisinden geliyor. Bu işlemcilere DDR5 4800 MHz RAM ve M.2 NVMe SSD eşlik ediyor. 2 TB PCIe 4.0 SSD seçeneğinde okuma hızı 6400 MB/s, yazma hızı 5000 MB/s'ye çıkıyor. Casper, DDR5'in önceki nesil DDR4'e kıyasla 2 kata varan hız sunduğunu belirtiyor. Ekran kartı dahili; yani Nirvana S200'ün odağı ofis işleri, çoklu görev ve multimedya.

Copilot, ChatGPT ve Midjourney gibi araçlarla çalışacaksam hangi Nirvana S200 yapılandırmasını seçmeliyim?

Tarayıcıda onlarca sekme, bir görüntülü toplantı ve yapay zeka araçlarını aynı anda açık tutacaksan Nirvana S200'de 16 GB ve üzeri RAM ile Core Ultra 7 255H AI ya da Core 7 240H işlemciyi seçmek mantıklı, çünkü bu senaryoda bellek kapasitesi rahatlığı doğrudan etkiler. Nirvana S200'de 48 GB ve 64 GB RAM seçenekleri de bulunuyor; yoğun çoklu görevle çalışanlar için geniş bir alan açıyor. Cihaz dahili ekran kartıyla geldiği için Midjourney gibi tarayıcı üzerinden çalışan araçlar, yerelde ağır görsel üretimden daha uygun bir kullanım şekli.

54,72 Wh batarya ile yaklaşık 8 saate kadar kullanım, 16 inç IPS ekran ve Dolby Audio: Nirvana S200 hem mesaide hem dizi gecesinde yanında.

54,72 Wh batarya ile yaklaşık 8 saate kadar kullanım, 16 inç IPS ekran ve Dolby Audio: Nirvana S200 hem mesaide hem dizi gecesinde yanında.

Casper Nirvana S200'ün şarjı ne kadar gidiyor?

Casper Nirvana S200'de 3 hücreli, 54,72 Wh (4800 mAh) Li-ion akıllı batarya bulunuyor ve Casper'a göre bu batarya yaklaşık 8 saate kadar şarjsız kullanım sağlıyor. Şarj için 65W (19V 3.42A) AC/DC adaptör kullanılıyor, tam fonksiyonlu USB 3.2 Type-C portu ise 15W'a kadar şarj desteği sunuyor. Gerçek süre ekran parlaklığına ve iş yüküne göre değişir; ama yolda, ofiste ya da evde prizden bağımsız bir gün geçirmek isteyenler için dengeli bir süre.

Casper Nirvana S200 çalışmak ve dizi-film izlemek için uygun mu?

Evet. Casper Nirvana S200'ün 16 inç, 16:10 oranlı FHD IPS ekranı 300 nit parlaklık sunuyor; Casper, bu parlaklığın aydınlık ortamlarda bile rahat kullanım sağladığını belirtiyor. Ses tarafında Dolby Audio destekli 2 x 2W stereo hoparlör var. Bu sayede gündüz tablolar ve sunumlarla çalışıp akşam dizini harici hoparlöre gerek duymadan izleyebilirsin.

Öğrenci ve ofis kullanımında Nirvana S200'ün işe yarayan özellikleri neler?

  • Aydınlatmalı klavye: Yüksek, orta, düşük ve kapalı seviyeleriyle loş ortamda kesintisiz yazma
  • Gürültü engelleyici kamera: 1 MP HD 720p kamera, online derste ve toplantıda arka plan gürültüsünü azaltmaya yönelik
  • Slider kamera: Kamerayı kullanmadığında daha güvende hissetmen için
  • Kablosuz bağlantı: 802.11 ax Wi-Fi ve Bluetooth 5.2

Casper Nirvana S200'ün teknik özellikleri neler?

Casper Nirvana S200'ün hafiflik, yapay zeka, pil ve güvenlik tarafındaki tüm temel değerlerini Casper'ın resmi ürün sayfasındaki bilgilerle tek tabloda topladık:

Casper Nirvana S200 Teknik ÖzellikleriHafiflik, yapay zeka, pil ve güvenlik tek tabloda
Ağırlık / Boyut1,8 kg · 361 x 252 x 18,3 mm İnce-hafif
Kasa / RenkAlüminyum alaşım · S200 Titanyum Gri tasarım, metalik gri renk, hairline yüzey
Ekran16' 16:10 FHD IPS · 300 nit
İşlemci SeçenekleriSeries 2 Intel® Core™ Ultra 7 255H AI AI
Series 2 Intel® Core™ 9 270H / 7 240H / 5 210H
13. Nesil Intel® Core™ i7 13620H / i5 13420H
Yapay ZekaTek tuşla Microsoft Copilot erişimi (özel Copilot tuşu)
Ekran KartıDahili ekran kartı
RAM8 GB – 64 GB DDR5 4800 MHz · 2 SODIMM yuva · Maks. 64 GB
Depolama250 GB – 2 TB M.2 NVMe SSD · 2 TB PCIe 4.0'da okuma 6400 MB/s'ye kadar
Batarya3 hücre, 54,72 Wh (4800 mAh) akıllı batarya · Yaklaşık 8 saate kadar Pil
Adaptör65W (19V 3.42A)
GüvenlikPower tuşu üzerinde parmak izi okuyucu · Slider kamera · Kensington kilit
Kamera / Ses1 MP HD 720p gürültü engelleyici kamera · 2 x 2W Dolby Audio stereo hoparlör
Bağlantı2 x USB 3.2 Type-A · 1 x USB 3.2 Type-C (tam fonksiyon, 15W'a kadar şarj desteği) · HDMI · Mikrofon girişi
Kablosuz802.11 ax · Bluetooth® 5.2
KlavyeArka aydınlatmalı Türkçe Q klavye (yüksek, orta, düşük, kapalı)
İşletim SistemiWindows 11 Pro · Windows 11 Home Single Language · FreeDOS
Garanti24 ay
FiyatCasper'ın sitesinde 35.953 TL'den başlayan fiyatlarla
Kaynak: casper.com.tr Casper Nirvana S200 ürün sayfası (25 Eylül 2026). Fiyat ve özellikler seçilen yapılandırmaya göre değişebilir.

Parmak izi okuyucu, slider kamera, Windows 11 Pro seçeneği ve zengin portlarla Nirvana S200 güvenli bir iş bilgisayarı arayanlara hitap ediyor.

Parmak izi okuyucu, slider kamera, Windows 11 Pro seçeneği ve zengin portlarla Nirvana S200 güvenli bir iş bilgisayarı arayanlara hitap ediyor.

Casper Nirvana S200 iş için güvenli bir laptop mu?

Casper Nirvana S200, power tuşunun üzerine yerleştirilmiş parmak izi okuyucusuyla cihaza tek dokunuşta hızlı ve güvenli erişim sağlıyor; böylece karmaşık şifrelerle vakit kaybetmiyorsun. Buna slider kamera ve fiziksel güvenlik için Kensington kilit yuvası eşlik ediyor. İşletim sistemi tarafında Windows 11 Pro, Windows 11 Home Single Language ve FreeDOS seçenekleri var; Casper işletmeler için Windows 11 Pro'yu öneriyor.

Nirvana S200'de dönüştürücüye ihtiyaç duyar mıyım?

Günlük işlerin çoğunda hayır. Casper Nirvana S200'de 2 adet USB 3.2 Type-A, 1 adet tam fonksiyonlu USB 3.2 Type-C, 1 adet HDMI ve mikrofon girişi bulunuyor. Casper'a göre bu portlar sayesinde dosya transferinden harici ekran bağlantısına kadar pek çok işi ek dönüştürücü olmadan halletmek mümkün.

Casper Nirvana S200 kimler için ideal?

  • Hibrit çalışanlar ve beyaz yakalılar: 1,8 kg ağırlık, Copilot tuşu, parmak izi okuyucu ve Windows 11 Pro seçeneği iş takibini ve günlük operasyonları kolaylaştırıyor.
  • Kurumsal kullanıcılar: Casper, Nirvana S200'ü kurumsal laptop kategorisinde konumlandırıyor; 64 GB'a kadar RAM seçeneği ve Kensington kilit bu kullanıma uygun.
  • Üniversite öğrencileri: Yaklaşık 8 saate kadar pil ömrü ve ince gövde kampüste gün boyu taşımayı rahatlatıyor.
  • Dizi-film sevenler: 16 inç IPS ekran ve Dolby Audio destekli stereo hoparlörler akşam keyfine yetiyor.
  • Sık seyahat edenler: 18,3 mm incelik, 65W adaptör ve zengin port seçenekleri yolda çalışmayı kolaylaştırıyor.

Casper Nirvana S200 Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

35 bin TL civarı bütçeyle Casper Nirvana S200 alınır mı?

Evet. Casper Nirvana S200, Casper'ın resmi sitesinde 36.687 TL liste fiyatı üzerinden %2 indirimle 35.953 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Bu bütçede alüminyum ince-hafif kasa, H serisi Intel işlemci, DDR5 RAM, Copilot tuşu ve parmak izi okuyucu bir arada geliyor. RAM, SSD, işlemci ve işletim sistemi seçimi yükseldikçe fiyat da artıyor.

Casper Nirvana S200 oyun için uygun mu?

Casper Nirvana S200 dahili ekran kartıyla geliyor ve Casper bu cihazları temel ve orta düzey iş yükleri için konumlandırıyor. Yani ofis, eğitim, çoklu görev ve multimedya için uygun; yüksek grafik gerektiren oyunlar için doğru tercih değil.

Casper Nirvana S200'ün RAM kapasitesi ne kadar olabiliyor?

Casper Nirvana S200, 8 GB'tan 64 GB'a kadar DDR5 4800 MHz RAM seçenekleriyle sunuluyor. Teknik özelliklerinde SODIMM bellek teknolojisi, 2 adet bellek yuvası ve maksimum 64 GB bellek desteği yer alıyor. Bellek yükseltmesi için Casper yetkili servisinden destek almak en sağlıklı yol.

Casper Nirvana S200'ün garanti süresi ne kadar?

Casper Nirvana S200'ün garanti süresi 24 ay. Teknik destek için Casper'ın servis noktalarına başvurulabiliyor.

Kimler İçin Uygun Değil?

Casper Nirvana S200 dahili ekran kartıyla geldiği için güncel oyunları yüksek ayarlarda oynamak, 3D render ya da yoğun video kurgusu yapmak isteyenler için doğru adres değil; bu kullanıcılar Casper'ın Excalibur oyun bilgisayarı serisine bakabilir. 1,8 kg ağırlık 16 inç sınıfında hafif sayılsa da 13-14 inçlik daha kompakt bir cihaz arayanlara büyük gelebilir. Ayrıca FreeDOS seçeneği işletim sistemi olmadan geliyor; kutudan çıkar çıkmaz Windows ile kullanmak isteyenlerin Windows 11 Home ya da Pro yapılandırmasını seçmesi gerekiyor.

Sonuç: Hafif ve güçlü laptop arayanlar için Casper Nirvana S200 doğru seçim mi?

İş, okul, dizi-film ve yapay zeka araçları söz konusuysa büyük ölçüde evet. Casper Nirvana S200; 1,8 kg ve 18,3 mm'lik alüminyum kasası, Core Ultra 7 255H AI'ya kadar uzanan H serisi işlemci seçenekleri, tek tuşla Copilot, 64 GB'a kadar DDR5 RAM, yaklaşık 8 saate kadar pil ömrü, parmak izi okuyucu ve slider kamerasıyla 35 bin TL civarında şık, hafif, yapay zeka destekli ve güvenli bir laptop arayanlara dengeli bir paket sunuyor.

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Kai Hiwatari
Kai Hiwatari
Onedio Editörü
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