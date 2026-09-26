İçerik Üreticilerinin Reklam Dışında Gelir Elde Ettiği 8 Yeni Model
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İçerik üretmek artık sadece markalarla iş birliği yapmaktan ibaret değil. İçerik üreticileri, takipçileriyle kurdukları bağ sayesinde farklı gelir modellerini de keşfediyor. Peki reklam dışında para kazanmanın yeni yolları neler ve bu model nasıl işliyor?
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1. Üreticiler dijital ürün satıyor.
2. Özel topluluklar abonelikle büyüyor.
3. Canlı yayınlarda dijital hediyeler toplanıyor.
4. Markalara bağımsız içerik üretiliyor.
5. Markalarla ortak ürünler geliştiriliyor.
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6. Video ve müzikler lisanslanıyor.
7. Web3 üzerinden dijital sahiplik satılıyor.
8. Projeler kitlesel fonlama ile finanse ediliyor.
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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