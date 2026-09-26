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İçerik Üreticilerinin Reklam Dışında Gelir Elde Ettiği 8 Yeni Model

etiket İçerik Üreticilerinin Reklam Dışında Gelir Elde Ettiği 8 Yeni Model

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Editörü
26.09.2026 - 13:01
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İçerik üretmek artık sadece markalarla iş birliği yapmaktan ibaret değil. İçerik üreticileri, takipçileriyle kurdukları bağ sayesinde farklı gelir modellerini de keşfediyor. Peki reklam dışında para kazanmanın yeni yolları neler ve bu model nasıl işliyor?

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1. Üreticiler dijital ürün satıyor.

1. Üreticiler dijital ürün satıyor.

Uzmanlık alanlarına yönelik hazırladıkları e-kitapları, fotoğraf filtrelerini veya Notion şablonlarını takipçileriyle paylaşıyorlar. Tek seferlik bir emekle hazırlanan bu dijital varlıklar, internet sitesi üzerinden ömür boyu satılabiliyor. Böylece içerik üreticileri uyurken bile hesaplarına düzenli bir pasif gelir akışı sağlamış oluyor.

2. Özel topluluklar abonelikle büyüyor.

2. Özel topluluklar abonelikle büyüyor.

Üreticiler Patreon, Substack veya Discord gibi platformlarda sadece en sadık takipçilerine hitap eden alanlar oluşturuyor. Bu gizli odalara giren üyeler, aylık düzenli bir ücret ödeyerek ayrıcalıklı içeriklere ve erken erişim fırsatlarına ulaşıyor. Bu model sayesinde platform algoritmasının getirdiği belirsizlikler ortadan kalkıyor ve sürdürülebilir bir kazanç kapısı aralanıyor.

3. Canlı yayınlarda dijital hediyeler toplanıyor.

3. Canlı yayınlarda dijital hediyeler toplanıyor.

TikTok, YouTube ve Instagram gibi mecralarda açılan canlı yayınlar izleyicilerle anlık bir bağ kurmayı sağlıyor. Yayını izleyen kitle, beğendikleri içerikçilere platform içi para birimleriyle dijital hediyeler veya rozetler gönderiyor. Toplanan bu mikro ödemeler, yayın sonunda üreticinin banka hesabına doğrudan nakit olarak yansıyor.

4. Markalara bağımsız içerik üretiliyor.

UGC adı verilen bu sistemde üreticiler videoları kendi sosyal medya hesaplarında yayınlamak için hazırlamıyorlar. Doğrudan markaların kendi kurumsal sayfalarında veya reklam kampanyalarında kullanmaları için samimi dille içerikler üretiyorlar.

5. Markalarla ortak ürünler geliştiriliyor.

Sıradan bir indirim kodu paylaşmanın ötesine geçen üreticiler, büyük tekstil veya kozmetik şirketleriyle masaya oturuyor. Kendi adlarını taşıyan özel kapsül koleksiyonlar tasarlayarak hedef kitlelerinin beğenisine sunuyorlar. Satılan her tasarımdan doğrudan kâr payı veya yüksek oranlı komisyon alarak markayla birlikte büyüyorlar.

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6. Video ve müzikler lisanslanıyor.

YouTube veya diğer platformlar için üretilen kaliteli arka plan görüntüleri ve özgün müzikler birer yatırım aracına dönüşüyor. Üreticiler bu dijital varlıkları stok sitelerinde veya küresel medya şirketlerine lisanslayarak telif haklarını kiralıyor. Böylece eski videoların minik bir parçası bile dünyanın başka bir ucundaki belgeselde kullanılarak yeniden para kazandırıyor.

7. Web3 üzerinden dijital sahiplik satılıyor.

7. Web3 üzerinden dijital sahiplik satılıyor.

Gelişen teknolojiyle birlikte içerik üreticileri kendi toplulukları için özel NFT koleksiyonları veya sosyal token'lar çıkarıyor. Takipçiler bu dijital varlıkları satın alarak üreticinin gelecekteki projelerine bir nevi ortak olmuş oluyor. Bu varlıklara sahip olan kişilere fiziksel etkinliklerde VIP biletler veya özel indirimler gibi gerçek dünya avantajları sunuluyor.

8. Projeler kitlesel fonlama ile finanse ediliyor.

Büyük bütçeli bir belgesel, seyahat serisi veya fiziksel bir ürün tasarlamak isteyenler risk almaktan kurtuluyor. Kickstarter gibi kitlesel fonlama platformlarında projelerini sergileyerek topluluktan ön sermaye topluyorlar. İçeriği heyecanla bekleyen kitle daha iş başlamadan bütçeyi tamamlıyor ve projenin hayata geçmesini sağlıyor.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Editörü
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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